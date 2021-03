Statsadvokaten skal vurdere Ap-festen i Bodø

Mandag ble det kjent at nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet og sju andre samlet seg på en hotellsuite i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Politiet opprettet sak mot politikerne, men saken ble raskt henlagt fordi politiet mener det er motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer.

[ Politiet henlegger sak etter Ap-fest på hotellrom i Bodø ]

– Politiet har registrert at det er mange som stiller spørsmål ved henleggelsen av saken mot politikerne som hadde fest på et hotellrom i helga, sier påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

[ Politiet etterforsker Ernas bursdagsmiddag ]

– Vi er derfor glad for at Statsadvokaten nå i dag på eget initiativ har bedt om å få saken tilsendt slik at de kan gjøre en selvstendig vurdering av om de er enige i politiets henleggelse av saken, eller om de omgjør vedtaket, sier han.

Statsadvokaten mottar saken før fredagen er omme, sier Løkkebakken.

Skjæran har beklaget hendelsen. Samme dag som politiet henla saken uttalte han til NRK at han tar henleggelsen til etterretning.

– Men det endrer ikke mitt syn. Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, sa Skjæran.