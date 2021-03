Først gikk de mot rusreformen. Etterpå var det smittefarlig fest

En ulempe når private skandaler rammer politikere er at det politiske arbeidet deres kommer i bakgrunnen. Derfor skal vi minne om årsmøtet i Nordland Arbeiderparti, med Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran blant deltakerne, ikke bare var fest og fyll. De fikk også vedtatt sin motstand mot regjeringens foreslåtte rusreform. Reformen som innebærer at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika ikke lenger skal straffes.

Før skandalen tok overhånd uttalte Skjæran til NRK at Nordland Arbeiderparti gir «et klart signal» om rusreformen til Ap-landsmøtet i april. «Narkotika skal ikke avkriminaliseres, men det skal legges til rette for at rusavhengige som ønsker det skal gis rett til god, helhetlig helsehjelp og ettervern», står det i vedtaket. Uforsiktige ungdommer skal fortsatt settes i saksa. Juridisk slipper festdeltakerne fra Bodø straff for sin oppførsel, på grunn av teknikaliteter i skjæringspunktet mellom nasjonale og lokale regler. Partiet har akseptert en beklagelse, og bekrefter at det ikke får politiske etterspill for de involverte. Kanskje tilbys de også «god, helhetlig helsehjelp og ettervern»? Arbeiderpartiet sentralt har tatt avstand fra festen, men lar det visst bli med det. De var kanskje glade for at nestlederen omsider fikk en sak å markere seg på.

Hva som skjedde i denne hotellsuiten vet vi ikke nøyaktig, men bildene av tomgodset setter fantasien i sving. Det er faktisk en brusflaske der mellom de 40 ølboksene, og vindunken i papirdunken, og den litt ubestemmelige flaska som ser ut som noe brennevin, det kan hende det ikke gikk så hardt for seg, men den mengden delt på åtte, det ser ut som det var en god kveld. Jeg vet ikke hva som er verst, om de fattet dette vedtaket mot rusreformen før de tenkte «paarty!», eller dagen derpå.

Bjørnar Skjæran var raskt ute med å «legge seg flat» etter avsløringen. Han rakk det visst ikke før. Men folk legger seg flate over en lav sko her. Nå også Erna Solbergs som brøt smittevernreglene under feiringen av hennes 60-årsdag med familien på Geilo.

Det vakte en viss debatt at regjeringen var fysisk samlet for budsjettkonferanse forleden, men de forsikret at forsiktigheten var større der enn de aller fleste andre steder. Og vet dere hva, det tror jeg faktisk på. Jeg ser ikke for meg at de pustet slitne ut etter den første dagen med forhandlinger, og tenkte, blir det nachspiel hos Kjell Ingolf? Knut Arild? Guri? Abid drikker i hvert fall ikke. Jeg ser ikke for meg en sånn fest. Jeg kan ta feil, jeg fusker bare i faget som politisk kommentator her. Jeg vet ikke engang om støtteapparatet er med på slike samlinger, men Solbergs statssekretær Peder W. Egseth har vært villig til å reise et stykke for å feire i unntakstilstander. Helt lovlig, skal vi legge til. Det var heller ikke forbudt at han snakket med ordføreren i Molde før det notoriske angrepet på Oslo for to uker siden. Denne episoden blekner fullstendig etter siste ukes skandaler.

De var 14 stykker i bursdagen til statsministeren. Med 10.000 i bot på hver blir det 140.000 ekstra inn i statskassa. Hvis hun avslørte dette for sine ministre før det ble offentlig kjent bidro det forhåpentligvis til å lette stemningen under budsjettkonferansen. Selv om det ikke ble fest etterpå.

