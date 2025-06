– Demokratiet er under angrep

Portforbudet trådte i kraft klokken 20 tirsdag (klokken 5 onsdag morgen norsk tid) og varer i ti timer. Det omfatter et område på rundt 2,59 kvadratkilometer i sentrum av USAs nest største by. Hele Los Angeles by er på om lag 1295 kvadratkilometer.

Bass sa på en pressekonferanse at hun regner med at portforbudet vil gjelde for samme tidsrom i flere dager.

– Jeg har erklært lokal krisetilstand og utstedt et portforbud for Los Angeles sentrum, for å stanse vandalisme og plyndring, sa hun til journalistene.

På pressekonferansen opplyste politiet at det er gjort 197 pågripelser under demonstrasjonene i løpet av tirsdagen.

– Vendepunkt

– Vi har nådd et vendepunkt etter at 23 bedrifter er blitt plyndret, sa ordføreren.

Demonstranter som protesterer mot president Donald Trumps innvandringspolitikk har i flere dager støtt sammen med politi i Los Angeles. I tillegg har det vært omfattende hærverk og plyndring, spesielt sent på kveldene og nattetid.

Portforbudet omfatter ikke folk som bor innenfor den berørte sonen, og heller ikke hjemløse som holder til der, akkrediterte journalister eller ansatte i nødetatene.

Los Angeles' politisjef Jim McDonnell sa at «lovstridig og farlig oppførsel» har eskalert siden lørdag.

– Portforbudet er et nødvendig tiltak for å beskytte liv og eiendom etter flere dager på rad med økende uro i byen, sa McDonnell på pressekonferansen.

Pågriper demonstranter som trosser portforbudet



Noen timer etter at det ble innført portforbud, melder politiet om pågående pågripelser av demonstranter som trosser portforbudet.

Politiet skriver på X at flere grupper «fortsetter å samle seg» i en gate innenfor området som er omfattet av portforbudet.

– Disse gruppene blir tatt hånd om, og det igangsettes massepågripelser. Portforbudet er gjeldende, skriver politiet.

Trump sier han vil frigjøre Los Angeles

Noen timer tidligere holdt president Donald Trump en tale i anledning at den amerikanske hæren ble dannet 14. juni 1775, over ett år før uavhengighetserklæringen var på plass. I talen forsvarte han beslutningen om å sende soldater til Los Angeles.

– Generasjoner av heltemodige soldater ofret ikke sitt blod på fjerne kyster bare for å se landet vårt bli ødelagt av invasjon og lovløshet fra den tredje verden, sa Trump til soldatene på basen i Fort Bragg i North Carolina.

I talen beskrev han situasjonen som utspiller seg i Los Angeles som «et fullstendig angrep på fred, offentlig orden og nasjonal suverenitet, utført av opprørere som bærer utenlandske flagg».

Trump la til at administrasjonen hans skal «frigjøre Los Angeles».

4700 soldater til Los Angeles

Trump har beordret utplassering av 700 marineinfanterister og 4000 nasjonalgardister i Los Angeles for å bistå lokalt politi med å håndtere gateprotestene som er rettet mot innvandringspolitikken hans.

Marineinfanterister har så langt ikke blitt observert i gatene, mens tilstedeværelsen av nasjonalgardister er begrenset. Ifølge Californias guvernør Gavin Newsom er 300 nasjonalgardister av de 2000 nasjonalgardistene som så langt har ankommet byen, utplassert.

Trump hevdet i talen i Fort Bragg at Los Angeles «blir invadert av en utenlandsk fiende» og sa at han vurderer å ta i bruk den såkalte opprørsloven fra 1807 og sende enda flere soldater til Los Angeles.

Det finner ikke Newsom seg i.

Rettslig forføyning

– Det er verken invasjon eller opprør i Los Angeles, det er sivil uro, ikke annerledes enn episoder som regelmessig forekommer over hele landet og som kan håndteres av statlige og lokale myndigheter, argumenterer han.

– Det er ingenting som hindrer presidenten i å håndheve lover gjennom bruk av vanlige, sivile mekanismer som er tilgjengelige for føderale tjenestemenn, påpeker Newsom videre.

Marineinfanteristenes rolle skal være å bistå lokalt politi inntil flere fra nasjonalgarden er på plass i byen.

Newsom gikk tirsdag rettens vei og fikk en domstol til å utstede en midlertidig forføyning som begrenser Trumps mulighet til å la soldater slå ned protestene i Los Angeles.

Ifølge forføyningen, som var undertegnet dommer Charles Breyer, kan Trump inntil videre ikke beordre nasjonalgarden eller marineinfanterister til å gjøre annet enn å ivareta beskyttelsen av føderale bygninger i Los Angeles.

– Demokratiet er under angrep

Senere tirsdag, etter at ordfører Karen Bass hadde kunngjort innføringen av portforbud, kommenterte Newsom på nytt uttalelser fra Trump.

– Demokratiet er under angrep, hevdet Newsom.

Han frykter at bruken av soldater kan spre seg også til andre byer.

– California er kanskje først ut, men det er åpenbart at dette ikke avsluttes her, sa guvernøren.

Protestene startet fredag etter at den føderale innvandringsmyndigheten Ice pågrep flere titalls utenlandske arbeidere i Los Angeles og fraktet dem til en føderal bygning i sentrum av byen. Siden har demonstranter holdt til utenfor bygningen, samt i flere gater i området rundt, og de har sperret en motorvei og satt fyr på biler.

Etter hvert har demonstrasjoner spredt seg til andre byer i landet, blant annet Dallas og Austin i Texas, og Chicago og New York City.

Tirsdag sa forsvarsminister Pete Hegseth at bruk av soldater innenlands kan bli utvidet.

Ifølge Pentagon koster utplasseringen av marineinfanterister og nasjonalgardister i Los Angeles 134 millioner dollar.

Demonstranter har i flere dager satt preg på Los Angeles sentrum. Nå innfører myndighetene portforbud. Ethan Swope / AP / NTB

Nasjonalgardister holder vakt utenfor Ronald Reagan Federal Building and Courthouse i Santa Ana tirsdag. Mindy Schauer /The Orange County Register / AP / NTB

En demonstrant viser fram både det amerikanske og mexicanske flagget mens hun går forbi en brennende bil i Los Angeles. Ethan Swope / AP / NTB

Demonstranter løper for å komme seg unna politiet. Ethan Swope / AP / NTB

En demonstrant blir pågrepet av politi nær en føderal bygning i sentrum av Los Angeles tirsdag. Eric Thayer / AP / NTB

Demonstranter viftet med mexicanske flagg under en protestaksjon i sentrum av Los Angeles tirsdag. Eric Thayer / AP / NTB

Ordfører Karen Bass innfører portforbud i Los Angeles. ABC7 Los Angeles / AP / NTB