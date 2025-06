Professor om Trumps soldatbruk: – Bryr seg ikke om rettssikkerhet

En demonstrant sitter på en lyktestolpe og veiver med det meksikanske flagget, som har blitt et symbol på protest og solidaritet, i Los Angeles 9. juni. Foto: Jim Vondruska/Getty Images/AFP/NTB

– Trumps aktivering av nasjonalgarden og 700 marinesoldater fortsetter å vise at Trump ikke bryr seg om presedens og rettssikkerhet. Han vil fortsette å gjøre det han kan komme unna med. Det er sjokkerende lite juridisk eller politisk motstand.

Det sier Randall Stephens, professor i amerikanske og britiske studier ved Universitetet i Oslo.



Over helga har president Donald Trump sendt tusenvis av soldater fra USAs nasjonalgarde til Los Angeles for å slå ned på demonstrasjonene mot at innvandringsmyndighetene (ICE) pågriper folk de vil deportere i Los Angeles-området.