Dansk partileder tilbød sluttpakke til partifelle – anklages for bestikkelse

Både Frihedsbrevet , som er et uavhengig gravemedium, og dansk TV 2 skriver at de har hørt gjennom lydopptak som Fonseca tok i skjul under et møte med Løkke 16. november 2023.

Bakgrunnen var at det da lå an til å bli kjent at Fonseca hadde hatt et forhold til en 15 år gammel jente. Løkke ønsket ifølge TV 2 å få ham til å trekke seg fra Folketinget til fordel for en partifelle. For dette var han villig til å utbetale en slags sluttpakke på 370.000 danske kroner – nærmere 570.000 norske.

Moderaterne: Fonseca tok opp penger

I lydklippet kaller Fonseca det et forsøk på å bestikke ham, og sier han føler seg presset.

Annonse

Moderaternes partisekretær Britt Bager bekrefter til nyhetsbyrået Ritzau at partiet tilbød ham en avtale som inkluderte «et økonomisk sikkerhetsnett» for å trekke seg ut av Folketinget, men hevder det var Fonseca selv som tok opp penger.

– Det er korrekt at det var en samtale med Mike Fonseca der han selv foreslo at han skulle ha et økonomisk sikkerhetsnett, og det prøvde vi å imøtekomme. Vi tilbød psykologhjelp, hjelp til å håndtere pressen og den økonomiske kompensasjonen han selv sa at han gjerne ville ha, sier hun.

Hun avviser at det var snakk om å «kjøpe et mandat».

Mistet flertall

Annonse

Den danske regjeringen mistet flertallet sitt da Mike Fonseca 17. november forlot det borgerlige Moderaterne og istedenfor ble uavhengig representant i Folketinget. Frihedsbrevets sjefredaktør Mads Brügger lanserer onsdag en bok om saken.

– Mike Fonseca satte både seg selv og partiet i en forferdelig vanskelig situasjon. Det forsøkte vi å håndtere proaktivt gjennom flere samtaler med ham – som det nå bringes enkelte bruddstykker av. Det var en ganske usedvanlig situasjon hvor vi prøvde å finne en løsning, som tok hensyn til både Mike og hans nærmeste og samtidig vernet om partiet. Av hensyn til alle parter skulle jeg gjerne sett at det endte annerledes, sier Løkke i en skriftlig kommentar.