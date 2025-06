Bredt flertall for jordbruksoppgjøret – bare Høyre og Frp gikk imot

Høyre og Fremskrittspartiet gjorde det klart at de ikke vil stemme for når Stortinget neste onsdag skal votere.

Arbeiderpartiet er godt tilfreds med at det lot seg gjøre å sikre støtte fra Senterpartiet, SV, Venstre, Rødt og MDG. Innstillingen i næringskomiteen var klar onsdag.

– De gode jordbruksoppgjørene fra denne regjeringen har ført til at vi ligger an til at inntektsgapet kan bli tettet allerede i år, og avtalen legger til rette for at det fortsatt skal være tettet i 2026, sier saksordfører Solveig Vitanza (Ap).

Også Senterpartiet er fornøyde og antyder at de har del av æren.

– Vi har sikret bred støtte til den kursen som Senterpartiet var med å peke ut gjennom årene i regjering og som sikrer at inntektene til dem som arbeider i landbruket, blir løftet opp til nivået til andre yrkesgrupper, sier leder i næringskomiteen på Stortinget Erling Sande.

Rødt ga støtte – under tvil

Rødt er mindre begeistret over resultatet, men falt likevel ned på å gi sin støtte. Landbrukspolitisk talsperson Geir Jørgensen sier det er en lang vei å nå for å nå målet om 50 prosent selvforsyning og at bøndene får den inntektsopptrappingen de fortjener.

– Samtidig vil ikke Rødt være med å stemme ned et fremforhandlet jordbruksoppgjør sammen med Høyre og Frp, som vil vrake forhandlingsinstituttet og fjerne tollvernet. Så her blir det å holde for nesa og likevel stemme for et oppgjør som ligger langt fra Rødts ambisjoner for landbruket, sier han.

Frp: Planøkonomisk system

Fremskrittspartiet mener derimot at norsk jordbruk har blitt mer avhengig av subsidier. Regjeringen bygger opp under et planøkonomisk system som kontrollerer bonden, bedyrer landbrukspolitisk talsperson Bengt Rune Strifeldt.

– Dersom vi fortsetter i dette sporet, med stadig økte subsidier, kan man likeså godt begynne å sende bøndene ansettelseskontrakter i AS Norge. Det er helt tydelig på jordbruksoppgjørene denne regjeringen har levert, sier han.