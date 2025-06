Nato-sjefen sendte skrytemelding til Trump: – Dette blir din seier

– Gratulerer, og takk for din handlekraft i Iran, det var virkelig ekstraordinært og noe ingen annen turte å gjøre. Dette gjør oss alle tryggere, lyder starten av meldingen fra Nato-sjef Mark Rutte.

Den amerikanske presidenten publiserte et skjermbilde av meldingen på sin sosiale medier-plattform Truth Social tirsdag. Nato har bekreftet at meldingen er ekte, skriver The New York Times.

Trump er ventet å dukke opp på Nato-toppmøtet i Haag tirsdag kveld.

– Du flyr mot nok en stor suksess i Haag i kveld. Det var ikke lett, men vi har fått alle til å bli enige om 5 prosent, skriver Rutte videre.

Rutte kommenterte selv offentliggjøringen av meldingen tirsdag kveld og sier han ikke har noen problemer med at Trump publiserte meldingen. Han forsvarer også tonen i meldingen.

– Vil være din fortjeneste

– Donald, du har ført oss alle mot et svært, svært viktig øyeblikk for Amerika og Europa, og verden. Du kommer til å oppnå noe INGEN andre amerikanske presidenter har greid de siste tiårene. Europa kommer til å betale STORT, som de skal, og det vil være din fortjeneste.

– God reise, og vi sees på hans majestets middag, avslutter Rutte.

Det er første gang Rutte leder et Nato-toppmøte, som finner sted i hans egen hjemby Haag. Årets toppmøte blir av det sylkorte slaget, med bare ett møte for de 32 medlemslandenes stats- og regjeringssjefer. Der står kun 5-prosentmålet på agendaen.

– Flaut

Nupi-forsker Karsten Friis minner om at de som tror at de kan smiske med Trump, har ikke hatt suksess.

– Han har en spesiell personlighet, som må behandles på en litt spesiell måte, men grenseløs smisking tror jeg kan slå tilbake på en, sier Friis til Nettavisen.

Han reagerer på måten Rutte har skrevet meldingen.

– Det er liksom hele stilen, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke. Det er liksom prøve å digge med på et eller annet vis, jeg tror det er uheldig for en generalsekretær.

– Jeg tenker at folk synes det er litt flaut. Det er ikke noe bra for Rutte, det er verst for ham. Folk ler litt og rister nok litt på hodet, men han svekker seg selv. Han skal jo ikke holde på sånn, sier Friis.