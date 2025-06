Minst 24 drept i Ukraina mens Zelenskyj ber om mer Nato-hjelp

Et angrep med ballistiske raketter mot Dnipro tirsdag traff flere sivile bygninger sentralt i byen, og ni personer ble drept, ifølge lokale myndigheter.

I den nærliggende byen Samar ble to personer drept, ifølge Dnipro-guvernør Serhij Lysak.

Flere barn og unge skal være blant de drepte og sårede i angrepene tirsdag, ifølge lokale myndigheter.

Redd Barna reagerer

Angrepene tirsdag ødela blant annet 19 skoler og ti barnehager, sier Dnipro-ordfører Borys Filatov.

– Vi er forferdet av meldingene om at skoler og barnehager har blitt skadet av de siste angrepene i Dnipro, og at minst to barn er såret etter bombingen av et tog, sier landdirektør Sonia Khush i Redd Barna.

Skolene i Dnipro er stengt på grunn av sommerferien. Et av angrepene blåste ut et vindu i et tog med 500 passasjerer.

– Disse lovbruddene burde aldri bli normalisert. Likevel er dette det barn i Ukraina våkner til hver dag. Vi ber partene i konflikten om å følge forpliktelsene etter folkeretten, slutte å bombe skoler og sivile områder og beskytte barn, sier Shush.

Zelenskyj på Nato-møte

Lokale militæradministrasjoner opplyser at fire personer ble drept i Kherson-regionen og tre i Sumy-regionen. Flere hundre skal til sammen være såret.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom samme dag til Haag i Nederland hvor han skal delta på en middag med regjeringsledere i Nato, blant annet USAs president Donald Trump.

Zelenskyj skal ikke delta på selve Nato-toppmøtet, siden Ukraina ikke er medlem. Flere land presser på for at landene skal bli enige om en slutterklæring fra møtet som inkluderer støtte til Ukraina.

I en kommentar til angrepene ber Zelenskyj om ytterligere sanksjoner mot Russland, og slår fast at Russland er avhengig av komponenter fra utlandet for å bygge rakettene sine.

Motangrep mot Russland

Russiske myndigheter meldte natt til tirsdag om ukrainske droneangrep mot Russland. I Moskva sa ordfører Sergej Sobjanin at luftvern hadde skutt ned to ukrainske droner som var på vei mot hovedstaden natt til tirsdag.

En tredje drone ble avskåret mandag kveld, skriver han i en uttalelse i meldingstjenesten Telegram.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet ble ni droner avskåret av luftforsvar i løpet av en 90 minutter lang periode før midnatt, blant annet over grenseregionene Kursk og Brjansk.