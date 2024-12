Leverte dødt tre til den norske ambassaden i London

Det døde juletreet ble tirsdag levert av en gruppe kristne miljøaktivister fra Christian Climate Action (CCA) i protest mot oljegiganten Equinors planer om å starte boring i Rosebank-oljefeltet.

Pensjonisten Judith Russenberger (63) deltok i framføringen av det bortkomne treet.

Judith Russenberger (63) foran den norske ambassaden i London. (Privat)

– Equinor er delvis eid av den norske staten, og dette fikk oss til å reflektere over juletradisjonen hvor Norge gir Storbritannia et juletre som takk for samarbeidet under andre verdenskrig, sier hun til Dagsavisen.

– Selv om det er flott og konstruktiv å erindre, føler vi at begge regjeringer skader vår fremtid ved å tillate videreutvikling av oljefelt som Rosebank. Vi ønsket å finne en måte å fremheve denne problematikken på.

CCA leverte det døde treet dagen før det tradisjonelle juletreet fra Oslo skulle tennes på Trafalgar Square, for å skape en kontrast mellom den symbolske gaven og det de mener er Norges dobbeltmoral.

Kontroversielt prosjekt

Rosebank-prosjektet er et kontroversielt olje- og gassutviklingsprosjekt i Nordsjøen, omtrent 130 km nordvest for Shetland. Prosjektet har møtt betydelig motstand fra miljøvernere og noen politikere.

Feltet har potensial til å produsere 500 millioner fat olje i sin levetid. Forbrenning av denne oljen vil slippe ut like mye karbondioksid som 56 kullkraftverk i et år.

Det døde treet er fra siste års jul. (CCA)

Shell og Equinor kunngjorde nylig planer om å danne et nytt selskap ved å kombinere sine olje- og gassressurser i Nordsjøen, og dermed skape regionens største produsent. Klimarettssakfører Tessa Khan kritiserte ifølge BBC beslutningen og sa at den viser hvordan produksjonen i Nordsjøen synker, samtidig som kostnadene for å hente ut den gjenværende oljen øker.

Konserndirektør for Prosjekter, Bore- og Innkjøp i Equinor, Geir Tungesvik, har tidligere uttalt at utviklingen av Rosebank-felten vil gi dem muligheten til å styrke rollen deres som energipartner for Storbritannia, samtidig som at det skal øke energiforsyningen til Europa.

Det siste pustet av jul

CCA beskriver seg selv som et kristent fellesskap «inspirert av Jesus Kristus og veiledet av Den hellige ånd». De jobber gjennom ikkevoldelige protester, sivil ulydighet og offentlig vitnesbyrd for å fremme handling mot den menneskeskapte klimakrisen.

Sammen med juletreet leverte gruppene et brev til Norges ambassadør. På hjemmesiden deres har de publisert et utdrag:

– Utbyggingen av Rosebank står i sterk kontrast til de presserende advarslene fra klimaforskere om at nye olje- og gassprosjekter truer vår evne til å begrense katastrofal global oppvarming. CO₂-utslippene fra dette ene oljefeltet kan tilsvare de årlige utslippene fra de 28 landene med lavest inntekt til sammen, som er hjem for over 700 millioner mennesker. Dette er en gave som bare vil føre til mer død og ødeleggelse for planeten.

Judith Russenberger forteller at hun ikke hadde forventet at ambassaden ville tatt imot brevet deres.

– Men en representant fra ambassaden kom faktisk ut. Han var vennlig, og da vi spurte om de ville ha treet, brevet og diktet, tok han imot alt sammen. Det tolket vi som et positivt tegn, og vi håper de vil skrive tilbake til oss, sier hun.

