Vil du se juleteater? Stor oversikt over årets forestillinger

For noen er det tradisjon, for andre skal det bli det. De aller fleste større teatrene satser på juleforestillinger før jul, og mange av dem igjen er basert på kjente eventyr eller NRKs mange julekalendere. Noen, som Feil Teater i Oslo, har også forstått at slett ikke alle familier har eller kan ta seg råd til å gå på teater. Da er det gratis. Mens på andre, som Operaens ballettklassiker, må man kjempe om billettene.

I år spilles på helt nye oppsetninger og gamle klassikere, og enten nissene er røde eller blå kommer her en oversikt over de største eller viktigste forestillingene (rene show og konserter er unntatt) nå før jul, både i Oslo og resten av landet. Noen av dem er også for dem som ikke går i teater med barn.

Mer Snøfall på Oslo Nye

«Snøfall 2 – Noah og skyggene» på Oslo Nye Teater. (Lars Opstad)

TEATER

«Snøfall 2 – Noah og skyggene»

Oslo Nye Teater

«Det er mye som er mørkt og vanskelig om dagen, men i Oslo Nye Teaters juleforestilling «Snøfall 2 – Noah og skyggene» lyser håpet sterkest», het det i Dagsavisens anmeldelse etter premieren nå i høst. I en imponerende rik scenografi reiser det seg en teaterversjon av NRKs julekalender som både berører og morer. I et myldrende liv av dansende barn og flagrende brevfugler og selvsagt et galleri av voksne figurer som alle barn vil kjenne igjen, finner vi Malik Edo som Noah og Natalie Bjerke Roland og Gunnar Eiriksson som henholdsvis Luna og Winter. Og selvsagt Johannes Joner som IQ.

Les anmeldelsen: I Oslo Nye Teaters juleforestilling «Snøfall 2 – Noah og skyggene» lyser håpet sterkest





Bah humbug! på Nationaltheatret

Fra Nationaltheatrets oppsetning av Charles Dickens «En julefortelling». Lasse Lindtner (til venstre) spiller Scrooge, her med Jan Gunnar Røise og Brede Fristad. (Birgit Solhaug )

TEATER

«En julefortelling»

Nationaltheatret

Scrooge, den ikoniske stabeisen som møter fire gjenferd natt til julaften, er blant verdenslitteraturens mest uslitelige figurer. Nå er «A Christmas Carol» som Charles Dickens-historien opprinnelig heter, igjen funnet veien til Nationaltheatret med kor av julesanger og glitrende snø som faller over imponerende kulisser. «Og av alle ting, som det reneste «rocky horror Dickens show», som om teateret har valgt å raide et Halloween-utsalg midt i julestria», skrev vi etter premieren i fjor. Da var det Anne Krigsvoll som spilte Scrooge i «En julefortelling», som var hennes offisielle avskjedsforestilling. I år har Lasse Lindtner tatt over, fortsatt i Maren E. Bjørseths regi.

Les anmeldelsen av «En julefortelling» (2023): Bah humbug, for en julefortelling





Gina Bernhoft Gørvell som Hedvig i «Snøsøstera» en fabel om sorg og vemod, g Det Norske Teatrets nye juleforestilling. (Erik Berg)

TEATER

«Snøsøstera»

Det Norske Teatret

En juleklassiker for vår tid, kalte vi det da Det Norske Teatret hadde premiere på sceneversjonen av «Snøsøstera», basert på Maja Lunde og Lisa Aisatos populære adventsbok. Men det er det kloke budskapet bak som virkelig løfter forestillingen, var konklusjonen. Vetle Bergan spiller Julian, som skal fylle ti år på julaften. Men i år er alt annerledes. Storesøsteren Juni er død, og moren og faren er ikke helt seg selv. Så møter han Hedvig (Gina Bernhoft Gørvell), en livat jente på omtrent hans egen alder, som er hoppende glad for å se Julian og inviterer han hjem til seg i julepyntede Villa Kvisten.

«Snøsøstera» på Det Norske Teatret er juleteater av nyere dato, og en av mange som kan ses nå oppunder jul. (Dag Jenssen)

Likevel er det noe merkelig med Hedvig, og med Villa Kvisten. Som teater er «Snøsøstera» kanskje ikke original, men den er lekende, trist, gledesfylt og livsbejaende selv inn i døden, et nydelig stykke teater som innfrir ønskene man som barn eller voksen har i en førjulstid.

Les anmeldelsen av «Snøsøstera»: En juleklassiker for vår tid





Feil Teater på Nordpolen og Snekker Andersen

Fra Feil Teaters «Siste stopp: Nordpolen», som spilles gratis og hvor Unn Vibeke Hol og Alisandra Riber Sparre spiller henholdsvis bestemoren og Alva som forsøker å finne trikken til Nordpolen. (Dag Jenssen)

TEATER

«Siste stopp Nordpolen»

Feil Teater/Kloden Teater

Denne trikken er garantert skjermet for signalfeil, laget av gjengen som i sommer spilte «Flukten fra Botsen» utendørs på Grønland. Har du ikke kjørt trikk med Feil Teater før, har du en overraskelse i vente. «Siste stopp Nordpolen» er en videreføring av «11-trikken går til Nordpolen» og «Nordpolen Magiske Trikketransport». Ruta ender uansett opp på Nordpolen, om været vil og om man kommer seg forbi et par hindringer på veien. Nå er det Alva som må rekke fram til Nordpolen med ønsket sitt før det er for sent. Spilles i de gamle industrilokalene ved Kloden Teater på Økern, og er i likhet med alt Feil Teater gjør for barn gratis. De første billettene tilbys barnefamilier som uten et slikt tilbud neppe ville kunnet gå på teater før jul. Spilles fra 28. november–31. januar.

Les anmeldelsen her: En eventyrlig teaterlek





«Snekker ANdersen og Julenissen» spilles på Oslo Nye Trikkestallen for de minste. (Lars Opstad)

TEATER

«Jul med Prøysen og Snekker Andersen»

Oslo Nye/Trikkestallen på Torshov

Her snakker vi om tradisjon, selv om Runar Hodne har justert litt på den årvisse forestillinger, der Modou Bah spiller selveste Snekker Andersen. Han hos Prøysen som idet han skal lure seg ut for å ikle seg nissedrakten på julekvelden møter den ordentlige nissen. De blir enige om at de skal bytte slik at nissen leverer gaver hos Andersen og Andersen leverer gaver hos nissebarna, som aldri har møtt en snekker før.

Les også: Anne Kat Hærlands comeback: Ingen grunn til panikk

Folketeateret byr på Annie

«Annie» sjarmerer store og små på Folketeateret. Her fra fjorårets forestilling. (Fredrik Arff/Scenekvelder)

MUSIKAL

«Annie»

Folketeateret

Med «Annie» lanseres et vinterlig wonderland på Oslos største musikalscene, skrev vi denne avisa da den amerikanske familiemusikalen om foreldreløse Annie avløste «Reisen til Julestjernen» i fjor. Folketeateret har lagt sin versjon tett opp til originalmusikalen med New York og Wall Street-krakket som ramme, med underliggende temaer som dyrtid, økende fattigdom, store klasseforskjeller, arbeidsløshet og framtidsfrykt. Og selvsagt med Miss Hannighan (Ingrid Gjessing Linhave) som barnehjemsbestyrer og erkeskurk. En musikal med hjertet på riktig side, som oppfyller alle forventningene små og store måtte ha. Spilles 22. november til 23. desember

Les også anmeldelsen: «Annie» med hjertet på riktig side





«Reisen til Julestjernen» feirer hundre år! I Oslo er det Eddekoppen Scene som byr på juleklassikeren, med Henny Horn Hinne. (Koffers AS)

TEATER

«Reisen til Julestjernen»

Edderkoppen Scene

En mer standhaftig juletradisjon enn «Reisen til Julestjernen» er vanskelig å tenke seg. I år, nærmere bestemt andre juledag, er det nøyaktig hundre år siden Sverre Brandts juleeventyr hadde premiere på Nationaltheatret, med nyskrevet musikk av Johan Halvorsen. Den gangen var det først i romjula moroa begynte. Nå starter den lenge før advent. Når «Reisen til Julestjernen» nå jubilerer, er det ikke lenger Nationaltheatret som inviterer Oslos befolkning til eventyret, men Edderkoppen Scene. Koffers Produksjoner fra Bærum har tatt med seg juleklassikeren som de har spilt før, til en av Oslos tradisjonsrike showscener.

«Reisen til Julestjernen» feirer hundre år! I Oslo er det Eddekoppen Scene som byr på juleklassikeren. (Koffers AS)

Sammen med Art musikal og ballettskole, spiller de forestillinger med produksjonsselskapets tilknyttede skuespillere i de mest voksne rollene, mens andre nøkkelroller, dansere og det store ensemblet er barn og unge fra Art. Laget på skolisser rent ressursmessig, men mye energi og spilleglede gjør den sjarmerende og med en iboende og ofte nesten ufrivillig komikk. Handler fortsatt om den fattige jenta Sonja, som drar ut for å finne julestjernen og prinsesse Gulltopp, datteren til den ulykkelige kongen som har forbannet det vakreste som forbindes med jula. (Spilles til 20. desember)

Les anmeldelsen av «Reisen til Julestjernen»: Julestjerne på lavbluss skinner av spilleglede





Nøtteknekkeren danser på Operaen

Balletten «Nøtteknekkeren» er en klassiker på Operaens scene før jul, med Nasjonalballetten. (Erik Berg )

BALLETT

«Nøtteknekkeren»

Operaen

Svartebørsvarsel på billetter i Bjørvika når Nasjonalballetten følger opp sin over femti år gamle tradisjon med «Nøtteknekkeren» som førjulsforestilling, basert på E.T.A. Hoffmanns eventyr «Nøtteknekkeren og Musekongen», med musikken av Peter Tsjajkovskij. Historien handler om et juleselskap, der lille Clara sovner og drømmer om at en nøtteknekkerdukke blir til en til en ekte prins, og sammen må de kjempe mot rottene og musene. Operaen har fornyet «Nøtteknekkeren» en rekke ganger, og den versjonen som nå danses av Nasjonalballettens dansere og elever fra Ballettskolen, er fra 2016 med handling lagt til Kristiania. Spilles 29. november til 21. desember





Jul i Blåfjell på Christiania Teater. (Christiania Teater)

TEATER

«Jul i Blåfjell»

Christiania Teater

Christiania Teater i Oslo gjentar fjorårets suksess med nypremiere på «Jul i Blåfjell», nok en av NRKs mest populære julekalendre som har fått ytterligere liv på scenen. Christiania Teaters historie om nissene som bor i Blåfjell er en oppgradert forestilling basert på versjonen som ble spilt på Chateau Neuf i 2022, før den kom til det nye teateret i Stortingsgaten fra 2023. Inger Lise Rypdal spiller Dronning Fjellrose, mens Turte og Tvilling spilles av henholdsvis Ane Eikemo og Kevin Bårdar Haugan i spissen for et ensemble hvor vi også finner blant andre Anne Marie Ottersen, Anders Hatlo og Håvard Lilleheie. Spilles 23. november–21. desember.

Jul i Blåfjell på Christiania Teater. (Christiania Teater)





Vi må finne skjegget!

TEATER

«Putti Plutti Pott»

Oslo Spektrum

Er du ikke vaksinert mot «Vi ha`kke tid, for vi må finne skjegget», eller blir det ikke jul uten «Hei, hå, nå er det jul igjen», så er «Putti Plutti Pott» midt i blinken for deg. Per Asplins familiemusikal har blitt spilt siden 1987 over hele landet. I Oslo har den årlig blitt spilt i Oslo Spektrum, bygget på Per Asplins opprinnelige eventyr om nissegutten Putti Plutti Pott som stikker av med nissens trylleskjegg og møter Petter og Caroline og Onkel Per. Først bok, så sanger og TV-eventyr på NRK i 1970, før det ble en helaftens familiemusikal ut av det hele. Per Asplins sønn Geir Even Asplin fører arven videre som regissør og primus motor. På turné allerede fra tidlig november, sju forestillinger i Oslo Spektrum fordelt over helgen 13.–15. desember. Øvrig turnéliste på putti.no

Les også: Vår i teateret med Aksel Hennie, Oliver Lovrenski – og Vladimir Putin som Eurovision-finalist





Jul og teater Norge rundt

Kristian Berg Jåtten er Linus i Svingen på Den Nationale Scene. ( Sebastian Dalseide)

TEATER

«Jul i Svingen»

Den Nationale Scene

Linus og de andre i Svingen, kjent fra NRKs julekalender, har nok å stri med oppunder jul. Og verken julegrantenning eller adventskalenderen ser ut til å være på stell. Tvert imot. Kristian Berg Jåtten spiller Linus, mens Sacha Slengesol Balgobin spiller Akaya og Reidun Melvær Berge er Victoria i årets oppsetning. Ny juletradisjon ved Den Nationale Scene, som har fått gode kritikker og har vunnet bergenserne med både sjarm, humor og magi.





Narnia i Trondheim

Marte M. Steinholt (Lucy) og Jo Saberniak (Herr Tumnus) i Trøndelag Teaters «Narnia - Løven, heksa og klesskapet». (Vegard Eggen)

TEATER

«Narnia – Løven, heksa og klesskapet»

Av C.S. Lewis

Trøndelag Teater satser på «Narnia – Løven, heksa og klesskapet» i år, og selv om det ikke helt kan kalles en juleforestilling, inneholder den all den magien, snøen og spenningen et godt eventyr skal ha. Oppsetningen føyer seg inn i en fornyet interesse for Narnia-bøkene, og i tida framover skal det komme enda flere teateroppsetninger og en stor TV-serie basert på denne boken, som er den ene av sju i serien.

Fra Trøndelag Teaters forestilling «Narnia - Løven, heksa og klesskapet». (Vegard Eggen)

Om de fire barna Lucy, Edmund, Susan og Peter som under krigen blir sendt til et gods på den engelske landsbygda. Her oppdager de et magisk land, Narnia, bak klærne som henger i klesskapet. Det er en vakker, men iskald verden hvor den hvite heksa regjerer. Men det er en mening med alt, og med løven Aslan i sentrum får barna en oppgave som slett ikke er ufarlig. For noen av dem handler det også om å velge riktig side.

Les også: Lykken er skjør og bakteppet mørkt i den tredje og avsluttende sesongen av «Lykkeland» på NRK





Ny klassiker i Bergen

«God dag, herr Jul» spilles på Det Vestnorske Teatret i Bergen. (Andreas Roksvaag)

TEATER

«God dag, herr Jul»

Det Vestnorske Teatret

Teatret på Ole Bulls plass i Bergen hadde i fjor urpremiere på «God dag, herr Jul», basert på Laura Djupviks bok med samme tittel fra 2014 og dramatisert av Thomas Bye. Om Malin som har flyttet til Bergen i et trekkfullt gammelt hus med moren etter at hun og faren skilte lag. Moren gruer seg til jul, men grubleren Malin får nok å tenke på av mysterier. Hvorfor må hun spionere på naboen, og hvorfor er det hundre juletrær i naboens hus? Et slags juleevangelium for en ny tid, nydelig laget og med lassevis av ettertanke innunder jula.

I Tromsø gjelder Kristiania

«Kristiania Magiske Tivolitheater» Hålogaland Teater (Knut Åserud, Knut Åserud , Knut Åserud , Knut Åserud)

TEATER

«Kristiania Magiske Tivolitheater»

Hålogaland Teater

En teaterversjon av NRKs julekalender skal varme Tromsø-folket oppunder jul. Merk at dette er en ny dramatisering og oppsetning, og ikke den samme som hadde premiere på Oslo Nye Teater i fjor. Men historien er den samme, om gutten Luka som roter seg inn på tivoliteateret i Tivoli-kvartalet i byen som den gang het Kristiania. Om et truet teater ettersom rike Erle Butenschøn vil selge teateret, og teaterets myldrende og livate ansatte og tilknyttede reiser seg mot overmakten. En tidsaktuell og klassisk historie om rike mot de fattige, og barn mot voksne.

Skjønnheten og Udyret Vestland rundt

Fra Teater Vestlands oppsetning av «Skjønnheten og udyret», med Camilla Klaudiussen som Skjønnheten og Jacob Vigeland som Udyret. (Espen Nyttingnes , Espen Nyttingnes/Teater Vestland )

TEATER

«Skjønnheten og udyret»

Teater Vestland (turné i hele Vestland)

Jul eller ikke, magien bak «Skjønnheten og udyret» slår neppe feil uansett årstid, om den gjøres godt nok. Teater Vestland med tilhold i Førde spiller nå det opprinnelig franske eventyret som sin julesatsing for familier over hele Vestland. Om en jente, her kalt Skjønnheita, som må leve sammen med et beist på grunn av en bagatell, men er det egentlig et udyr hun deler hus med? Vestlan-versjonen bygger på Katie Mitchell og Lucy Kirkwoods teateroppsetning med premiere i England i 2010. (Spilles til 21. desember på turné og i Førde)

Les også: Teaterforestillingen «Ædnan» åpner et nytt nasjonalteater på storslått, men forutsigbart vis

For fjerde gang settes «Virginias julebrev» opp på Nordland Teater. her fra 2021-forestillingen. (Tina Ditlevsen/Nordland )

TEATER

«Virginias julebrev»

Nordland Teater

Finnes julenissen på ordentlig? Nypremiere på «Virginias julebrev», som er skrevet av Kjersti Haugen og Mads Bones, og basert på historien om Virginia O’Hanlon, ei jente på åtte år i New York for over 100 år siden. Hun tror på julenissen, men det gjør ikke venninnen. Så Virginia skriver til redaktøren av avisa The New York Sun, og kanskje får hun svar. Oppsetningen er et samarbeid mellom teaterets ungdomsgruppe NT Ung og Nordland Teaters skuespillere. Spilles i Mo i Rana 12.–15. desember.

Les også: «Wicked» for første gang på norsk scene





Scrooge og «En julefortelling» i Kristiansand

«En julefortelling» i Kilden i Kristiansand. Charles Dickens juleklassiker dramatisert og regissert av Henrik Rafaelsen. (Lars Gunnar Liestøl)

TEATER

«En julefortelling»

Kilden i Kristiansand

Charles Dickens juleklassiker dramatisert og regissert av Henrik Rafaelsen, med opprinnelig premiere i 2020. Gjerrigknarken og ågermannen Ebeneser Knug er godt kjent fra både bok, film, TV-serier og teater, en kontortyrann som driver sine undersåtter på luselønn til fortvilelse gjennom å kaste dem på dør og tvinge dem til å jobbe selv når andre har fri. Men en julaften får han besøk av gjenferdet til hans gamle kompanjong Jacob Marley, som forteller at han vil oppsøkes av ytterligere tre ånder som hver representerer hans ugjerninger. De vil vise han hva som skjer om han ikke skifter kurs. Ulla Marie Broch spiller «knugern», mens Fredrik Høstaker er Bob. (Spilles fra 21. november)

Juleteater mest for voksne

Julestemning på tverke i "Drømmen om en hvit jul", der blant andre Lena Kristin Ellingsen og Gard B. Eidsvold blir å se. I år spilles den på Nationaltheatret. (NTB kultur)

Det er hyggelig å gå hele familien på teater før jul, men for dem som ikke har eller vil gå med barn, finnes noen gode alternativer av både det morsomme og blodige slaget. Her er et lite knippe med uttalt juletema:





Gard B. Eidsvold lager Julemiddag i Stavanger

Fra «Julemiddag» på Rogaland Teater, Stavanger. (Stig Håvard Dirdal)

TEATER

«Julemiddag»

Rogaland Teater, Stavanger

Med «Julemiddag» legger Tyra Tønnenssen inn bud på en moderne norsk juleklassiker for voksne, skrev vi etter premieren på Nationaltheatret i 2014, og vi fikk rett. Nå kommer endelig «Julemiddag» hjem til Stavanger, hvor handlingen i er hentet fra. Her starter det i «lykkeland» lenge før oljeeventyret, med havets sølv pakket i hermetikkbokser og byens utad mest vellykkede industribaroner, familien Berge. En kveld hvor hundre års historie fortalt gjennom utvalgte julemiddager viser både et industrieventyr med start i 1915, og en familie i gode og vonde dager, hvor både sild, makrell, krig, konkurser og oljeeventyret er med. Gard B. Eidsvold fra Statsteatret blant annet, har tatt over regien, mens Rogaland Teater topper laget på scenen med Even Stormoen, Nina Ellen Ødegård, Espen Hana, Marianne Holter, Espen Reboli Bjerke og mange flere til.

Les også: Leken, besk og vakker «Haugtussa»





Det Andre Teatrets alternative jul

Fra Det Andre Teatrets juleimprovisasjon «Tre nøtter til WHO?!». (Det Andre Teatret, Det Andre Teatret )

TEATER

«Tre nøtter til WHO?!»

Det Andre Teatret, Oslo

Det Andre Teatret er Det Andre Teatret, også når det er jul. «Tre Nøtter til WHO?!» kaller de en improvisert oppfølger til den kjente juleklassikeren «Tre Nøtter til Askepott», bare med den vrien at publikum bestemmer hvem fra det tsjekkiske eventyruniverset som skal være kveldens hovedkarakter, i tillegg til at aktørene på scenen kan beordres i det teateret kaller «konkurransedrevet kjendisreality». Kort sagt skal Det Andre Teatret prøve å oppfylle publikums juleønsker!». Regissør er Kristine Grændsen og forestillingen tullete nok en oppfølger til teaterets egen juletradisjon «Tre nøtter til WHAAAT?!».

Spilles 22. november til 21. desember.

Les også: Teaterforestillingen «Ædnan» åpner et nytt nasjonalteater på storslått, men forutsigbart vis





Stargate på Trøndelag Teater

«Stargate» er en annerledes julefortelling fra Trøndelag Teater, basert på Ingvild H. Rishøis roman. Emma Caroline Deichmann (Ronja) og Madeleine Brandtzæg Nilsen (Melissa). (Vegard Eggen)

TEATER

«Stargate»

Trøndelag Teater

En absurd, humoristisk og sår dramatisering av Ingvild H. Rishøys roman «Stargate – en julefortelling», om de to søstrene Ronja og Melissa som bor i en trang leilighet på Grønland i Oslo sammen med faren som ikke greier å holde seg borte fra puben Stargate. En historie om omsorgssvikt og rus sett gjennom en 10-årings øyne, hvor barna må ta ansvar selv og hvor drømmer og fantasi blir et vern mot virkeligheten. Regissør Maria Drangeid har skapt en absurd og leken forestilling, og i Dagsvaisens anmeldelse het det blant annet: «Det er en medrivende letthet over «Stargate», lik snøfnuggene som virvles opp, med en nydelig musikalitet og en egen rytme hos skuespillerne som drar oss inn i den enkle handlingen. Men det såre mørket ligger selvsagt under. Dette sentrale perspektivet blir ivaretatt av kreative sceniske løsninger og med den magiske realismen, eller snarere den magiske absurdismen, som motor. Rishøis egen magiske evne som forfatter, er å skildre folk som har det skitt med varme og forståelse, uten å fordømme eller forklare».

Les også: Dagsavisens anmeldelse av «Stargate»





Hvit jul fra Helvete på Nationaltheatret

Statsteatret og Riksteatret setter opp «Drømmen om en hvit jul». (Pernille Sandberg)

TEATER

«Drømmen om en hvit jul»

Statsteatret/Nationaltheatret

««Drømmen om en hvit jul» er blitt en blodig skrøne for voksne. Men ikke uten litt alvor og med et hjerte av grøt», het det i Dagsavisens anmeldelse av Riksteatrets urpremie i fjor. Et bekmørkt og humoristisk stykke om familiejulen fra Helvete. «Man skal være «jæævlih forsiktig med hva man ønsker seg til jul» ville vel helst Gard B. Eidsvold uttrykt det, i rollen som Nicolas fra firmaet Nicolas, Nicolas, Nicolas og sønn. Når han med solid pondus på selveste «julaften» kommer inn i den ikke akkurat lune julestemningen hos den lett ufyselige, blinde og hjelpetrengende Dagny og hennes to skakkjørte voksne sønner, skal det snart bli full fyr på helvetesilden. Sønnene Frank og Espen må bare skrive under på et papir først». Laget av Statsteatret ved Yngve Sundvor. Med Gard B. Eidsvold, Lena Kristin Ellingsen, Nader Khademi og Cato Skimten Storengen er det i hvert fall lov å ønske seg at dette blir en ny juletradisjon på Nationaltheatret.

Les også: Dagsavisens anmeldelse av «Drømmen om en hvit jul»