Jens Stoltenbergs nye verv: – Det fremste eksempelet på udemokratisk samrøre

Mandag kunne Dagens Næringsliv melde at tidligere generalsekretær Jens Stoltenberg har fått et nytt verv. Han skal lede styringsgruppen for Bilderberg-konferansen, der næringslivsledere og toppolitikere fra Europa og USA møtes tre dager hvert år.

Ikke lenge etter at nyheten var ute fyrte Rødt-leder Bjørnar Moxnes løs på sin Facebook-profil:

– Bilderberg-gruppen er kanskje det fremste eksempelet på udemokratisk samrøre i den vestlige makteliten. Hvorfor i all verden skal statsledere og storkapitalister sitte i hemmelige møter med referatforbud for å diskutere de store spørsmålene? spurte han.

Ryanair og Goldman Sachs

Moxnes-fortsatte: «I styringsgruppa sitter bl.a. sjefen i Goldman Sachs, sjefen i Ryanair og Peter Thiel, sentral sponsor av JD Vance og Maga-kampanjen. Det er vel ikke sånn at verdens rikeste mennesker har for lite innflytelse over politikken i vestlige land, eller har for få møteplasser med politiske ledere i USA og Europa? Hvis målet er å styrke båndene mellom USA og Europa, som Stoltenberg sier, bør de heller møtes i åpenhet i statenes regi, ikke privat. For eksempel igjennom FN».

Ifølge Dagbladet, som gjenga Moxnes’ synspunkter mandag, ønsker ikke Jens Stoltenberg selv å kommentere kritikken fra Rødts utenrikspolitiske talsperson.

Les også: USAs «spåmann»: – Jeg tok feil

Nobelkomiteen 2021 Civitas Kristin Clemet har noen tunge verv selv, blant annet som medlem av Nobelkomiteen. (Heiko Junge/NTB)

– Bjørnar Moxnes bruker et veldig tendensiøst språk

Lederen for den liberale tankesmia Civita, Kristin Clemet, har selv deltatt på Bilderberg-konferansen flere ganger. Hun sukker oppgitt over Moxnes’ kritikk, og mener han bommer på mål:

– Moxnes bruker et veldig tendensiøst språk her, og han har jo heller ikke vært på den konferansen selv. Jeg tviler også på at alle Rødts møter er åpne, sier Clemet til Dagsavisen.

– På denne konferansen deltar folk fra Europa og USA som er næringslivsledere, politikere, journalister, forfattere og folk fra offentlig og privat sektor. Det er rett og slett mange innsiktsfulle mennesker der, som har noe å bidra med i viktige diskusjoner, sier Clemet, og legger til:

– Det er jo bare en konferanse der man diskuterer viktige spørsmål. Det er også en konferanse man blir invitert til, og det er jo ikke forbudt å referere til hva som har skjedd der. Men man refererer ikke direkte til hvem som har sagt hva.

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Clemet: – Bra for tankens frihet

Den tidligere Høyre-statsråden mener det er bra at det finnes møteplasser som Bilderberg-konferansen, «hvor ikke alt arter seg som pressekonferanser».

– Jeg tror det er bra for tankens frihet. Det er jo en god del åpenhet rundt denne konferansen og hva som skjer der, men konkrete personer blir altså ikke sitert. Det tror jeg er bra for diskusjonen. Politikere snakker jo litt forskjellig avhengig av om de gjør det på et møte der pressen er til stede, eller ikke er til stede, sier Clemet.

– Ville det ikke vært mer naturlig om konferansen var åpen for pressen, slik at resten av verden kan få med seg de viktige diskusjonene?

– Vi kan diskutere det den dagen Dagsavisen har alle sine redaksjonsmøter åpne, sier Clemet spøkefullt.

To verv for Stoltenberg

Stoltenberg selv sier til DN at Bilderberg-konferansen er en viktig møteplass og er en bra plattform for samarbeid mellom ledere fra politikk, næringsliv og akademia. Dette er det andre vervet han har fått etter at han gikk av som Nato-sjef 1. oktober. Han skal også være leder for Sikkerhetskonferansen i München.

Dagsavisen spør Clemet om hva som pleier å komme ut av Bilderberg-konferansen av resultater.

– Det skal ikke «komme noe ut av den», annet enn at man forhåpentligvis blir litt klokere av å lytte til og delta i diskusjonene, sier Clemet, som mener vervet vil passe veldig godt til Natos tidligere generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Stoltenberg har jo vært på Bilderberg-konferanser mange ganger selv. Han var antakelig selvskreven de årene han har var Nato-sjef. Sist jeg var der, var han der.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Hun kan bli bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Les også: Institutt: Sjelden har Ukraina vært mer presset enn nå