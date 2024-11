Vannet Jens svømmer i

Vår tidligere sosialdemokratiske leder Jens Stoltenberg er blitt sjef for det lukkede elitenettverket Bilderberg. Jo da, man kan undre på hvor det ble av «mer åpenhet, mer demokrati».

Det er en enkel oppgave å skyte ned Jens Stoltenberg, og med han hele sosialdemokratiet, fordi han har valgt å sette seg til bords med all verdens vestlige direktører, kapitalister, akademikere og politikere. Avisa Klassekampen kommer på nyhet-, kommentar- og lederplass med ramsalt kritikk av Stoltenbergs valg.

Det er skuffelsen som prater og avisa setter ord på det mange av oss intuitivt føler om den rette lære, det rene og ranke: «Ville Tage Erlander eller Einar Gerhardsen tatt denne jobben? Nei, de ville faktisk ikke gjort det. Fins det ikke lenger noen motsetning mellom arbeiderbevegelsen og storkapitalen? Det ser ikke ut til at Jens Stoltenberg mener det, selv om han sikkert en gang har ment det», sier den svenske sosialdemokraten Daniel Suhonen. «En marxistisk satire over kapitalismen og elitens samrøre», kaller Rødts Bjørnar Moxnes Stoltenbergs nye leikegrind.

Det bekymrer meg ikke at Stoltenberg blir del av en prateklubb

Drømmene den mer moderate venstresida hadde om Jens, var mange da han skulle forlate Nato etter ti år. Skulle han med sine superkrefter fly inn og redde Arbeiderpartiet? Hva godt skulle han nå gjøre for Norge? Først ble han leder for Den internasjonale sikkerhetskonferanse i München. Og så Bilderberg-gruppa, en ikke uvesentlig kilde til konspirasjonsteorier om hvem og hva som beveger verden.

Det ble, forsiktig sagt, ikke det mange hadde håpet på for «vår Jens».

Variantene i kritikken «det er langt fra Utøya til Bilderberg» er mange. Ja, han er langt fra vaffellukta på partimøter i Oslo nå. Men det er lenge siden Jens Stoltenberg var en ung idealist. Det er til og med lenge siden han var sosialdemokratisk statsminister. Det Stoltenberg er verdens største ekspert på nå, er fred. Eller krig, vil noen si. Krig og fred. Og dialog. Ti år i Nato har formet han. Sikkerhetspolitikk er vannet han svømmer i nå, det er språket han snakker. Han sitter på helt unik innsikt, kunnskap og nettverk etter å ha ledet og holdt Nato samlet i organisasjonens kanskje mest dramatiske fase.

Les også: Høyresiden stjeler venstresidens klær mens den drukner i frådende gjørme og slam, skriver Stian Bromark

Disse nye rollene er Stoltenbergs valg, men samtidig ikke. Han skulle hjem og bli bankmann. Men det er som det heter i det angloamerikanske ordtaket, «omstendighetene skaper mannen». Stoltenberg er ikke lenger et verktøy for sosialdemokratiet, men for internasjonal dialog, og han har en forpliktelse til å bruke sine krefter og sterke internasjonale posisjon til å motvirke med alle midler at verden raser ut i full krig. Vi er så snublende nære en katastrofe.

Lista er lang over sosialdemokratiske skuffelser, over menn og kvinner som aktivt har jobbet mot sine egne idealer når pengene har vært gode nok. Tony Blair. Tone Tellevik Dahl (sic!). Gerhard Schröder. Bjarne Håkon Hanssen. For å nevne noen. Jens Stoltenberg kommer ikke høyt på denne. Det er ikke å svikte idealene å jobbe mot krig i alle de foraene det er mulig. Stoltenberg hører ikke til sosialdemokratiets største utfordringer. Ja, hva ville Gerhardsen gjort? Han ville kanskje ikke tatt jobben sjøl, men hadde sagt til Jens at han må inn og gjøre jobben. For fred, og ikke minst for å holde Nord-Amerika og Europa samlet – som er formålet med Bilderberg-gruppa. Med Donald Trump tilbake i manesjen kan alle kanaler være avgjørende for dette målet.

Akkurat nå er verden inne i en spenningsspiral som ikke bare truer freden, men kloden. For å kunne snu denne spiralen må vi snakke mer med hverandre, enten det er åpent, på bakrom, i Bilderberg eller München. Foretrekker jeg at det er Stoltenberg, som jeg stoler på og har tillit til, som er på innsiden av disse rommene og ikke en høyremann? Ja.

Les også: Donald Trump er på god vei mot en politistat, skriver Lars West Johnsen

Vi er samtidig inne i en ekstremt polariserende tid. Mange samtaler går i parallelle virkeligheter, i parallelle offentligheter. En for kapitalister og en for sosialister, for å sette det på spissen. Snart er X og Bluesky delt i to, ett medium for høyre og ett for venstre. To ekkokammer der begge gir seg selv rett. Det er et farlig tegn i tida. At Stoltenberg skulle svikte ved å ta del i samtaler på tvers med kapitalister og politikere, er dessverre et uttrykk for den samme tanken. Derfor bekymrer det meg ikke at Stoltenberg blir del av en prateklubb, bare han leder samtalene i riktig retning.

Skulle jeg helst sett at verden var annerledes? At alle venstrekrefter kunne settes inn i kampen for en mer rettferdig verden? Ja. Er jeg dypt urolig for sosialdemokratiets posisjon? Ja. Det er mye jobb som gjenstår i en verden som sakte, men sikkert trekkes mot høyre. Men først må verden stabiliseres og freden sikres. Om det så gjøres bak lukkede dører.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Les også: Moxnes om Stoltenbergs nye verv: – Udemokratisk samrøre

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen