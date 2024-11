Jens Stoltenberg blir sjef i det mektige elitenettverket Bilderberg

Stoltenberg legger til enda et verv etter at han gikk av som Nato-sjef 1. oktober. I tillegg til å lede Sikkerhetskonferansen i München, blir han co-chair for Bilderberg-gruppen. Hans medleder blir Marie-Josée Kravis, president i American Friends of Bilderberg Inc.

– Kombinert med Sikkerhetskonferansen i München er dette en bra plattform for å samarbeide med ledere fra politikk, næringsliv og akademia. Det er også en viktig møteplass for å styrke båndene mellom Europa og USA, sier Stoltenberg til avisen.

– Jeg ser fram til å bidra til Bilderbergs arbeid, fortsetter han.

Bilderberg arrangerer årlig et tredagersmøte der noen av verdens mektigste næringsledere, politikere og akademikere diskuterer aktuelle temaer. Stoltenberg har deltatt i flere år, og har også vært i styringskomiteen bestående av 34 personer.

