Tror energiprisene vil holde seg høye til 2026

–Veksten henter seg gradvis inn, takket være fallende inflasjon, rekordlav ledighet og økt forbruk og investeringer. Men det er strukturelle utfordringer og geopolitiske utfordringer, sa EU-kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni på pressekonferansen fredag. Det er i sitt økonomiske utsyn, som ble presentert fredag, at EU-kommisjonen kommer med sine betraktninger om gassmarkedet. Energiprisene er en av de usikre faktorene Kommisjonen peker på, i et utsyn som viser at moderat vekst nå er tilbake i EU-økonomien. For 2024 er anslaget nå en BNP-vekst på 0,9 prosent for EU, 0,8 prosent for eurolandene.

Den andre store usikkerhetsfaktoren er hva som skjer med handelsstrømmene etter at Donald Trump inntar Det hvite hus. I tillegg til at handelsrelasjonene mellom EU og Kina surner.

Gassprisen er viktig, fordi den også setter prisen på strøm i EU. Høyere gasspris, gir høyere strømpris. Allerede nå kan en se at den globale uroen påvirker prisen på gass.

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)

Gassprisen stiger

Prisen for gass omsatt på gassbørsen TTF i Nederland, har økt de siste månedene. Kommisjonen mener at den vil stige videre og stabilisere seg i 2025. I vår lå gassprisen på 30 euro/MWh, i årets tredje kvartal var den på 40 euro.

Russland leverer fortsatt betydelige mengder gass til Europa. I 2023 rundt 15 prosent av gassen EU. bruker, ned fra vel 40 prosent før krigen.

En del av dette vil falle bort ved årsskiftet, når det ikke lenger vil bli levert russisk gass via Ukraina. Men dette er volum som kan erstattes av amerikansk LNG (nedkjølt flytende gass). Når nye eksportanlegg kommer i drift, regner US Energy Information Administration (EIA) med at LNG-eksporten fra USA til EU vil øke. Dette vil bidra til å stabilisere prisene på et litt lavere nivå i høst, men så vil den stige utover i 2025, mener Kommisjonen.

Det er først i 2026 at Kommisjonen våger å spå at forbrukere og industri kan få jevnere, lavere energipriser. Men det forutsetter at EU lykkes med å kutte gasskonsum, bygge ut fornybar kraft og at det ikke skjer dramatiske ting i LNG-markedet.

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)

Midtøsten er problemet

Situasjonen i Midtøsten fremheves som den mest aktuelle trusselen for stabiliteten i gassmarkedet. Gjennom Hormuzstredet fraktes i dag mellom 30 og 35 prosent av verdens LNG. En hel eller delvis iransk boikott kan få store konsekvenser for LNG-markedet og sende prisene opp.

Noen situasjon lik den man hadde i 2022, da gassprisen passerte 300 euro/MWh, er det ingen som tror på. I motsetning til for to år siden, har EU nå gasslagre som er nær fulle. Det var 95 prosent fyllingsgrad i oktober. I tillegg har EU-landene gjennomført omfattende utbygginger av fornybar energi, satset på energisparing og skaffet LNG på langsiktige kontrakter fra Midtøsten og USA.

I sitt utsyn peker også Kommisjonen på de enorme kostnadene både for miljø, folk, men også økonomisk av virkningene av klimaendringene. Konkret peker de på flomkatastrofen I Spania som det siste eksemplet.

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

---

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

---