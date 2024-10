Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det virker som at kuttforslaget er blitt lagt fram uten at byrådet vet de reelle konsekvensene. Det er skummelt hvis politikere alene kan legge ned store institusjoner som har vært en del av bybildet i nesten hundre år. At man kan trosse faglige råd, helt uten forvarsel, uten tid til ordentlig debatt, uten forklaring- kun ved et kutt, sier skuespiller Jonas Hoff Oftebro.

Onsdag var det markering foran Rådhuset mot valget om å kutte 37,5 millioner fra budsjettet til Oslo Nye Teater.

Oslo Nye Teater i Oslo. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Skuespiller Jonas Hoff Oftebro, som i år er frilanser hos Oslo Nye Teater, tok sammen med andre unge skuespillere, teaterfolk og studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo til orde for å bevare teateret. Under appellen sin presenterte han et innbyggerforslag om å ikke kutte de knappe 40 av 90 millioner kroner i støtte.

Innbyggerforslaget ble opprinnelig fremmet av broren Jakob Oftebro, og fikk over 800 signaturer på bare noen timer, ifølge Skuespillerforbundet.

Ringvirkninger

Etter appellen sier Oftebro at han fikk sagt det de skulle og ville si.

– Så er det store spørsmålet om det går inn og om man har klart å påvirke noen. Vi prøvde å angripe situasjonen litt annerledes enn det har blitt gjort før. Å si hvor viktig Oslo Nye er for oss som lever av å jobbe med kunst og kultur i Oslo, arbeidsplasser som gir trygghet, som gjør at man kan ha en familie, ha barn, samtidig som man jobber med kunst. Det er jo et uforutsigbart yrke, sier han til Dagsavisen.

Fra markeringen den 30. oktober. (Norsk Skuespillerforbund)

– Dette er en sterk appell fra Oftebro-brødrene og Heja Lykke. De stiller opp på vegne av alle som ser på Oslo Nye Teater som et viktig kulturfellesskap og en fremtidig arbeidsplass: Unge og fremadstormende teaterfolk som vil lage teater for barn og unge fra hele byen. Skuespillere som i fremtiden skal berike det norske folk med sitt yrkesvalg. Og barn og unge som trenger teateret, sier Per Emil Grimstad, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

– Oslo Nye Teater er en helt sentral kulturaktør. En nesten 100 år gammel kulturinstitusjon som må bevares og satses på! Vi forventer at kulturutvalget og byrådet nå lytter til representanter for den målgruppen de selv løfter som prioritert i kommunebudsjettet.

Dette er saken:

Oslo Byråd ville kutte støtten til Oslo Nye Teater med 37 millioner kroner årlig fra 2025.

Kulturbyråd Anita Leirvak North (H) sier at teateret har fått en stor andel av kulturbudsjettet, men ikke har klart å holde seg innen det høye tilskuddet.

Byrådet vil også legge ned teaterets hovedscene i Rosenkrantz’ gate 10 og Centralteatret i Akersgata 38, som drives av Oslo Nye Teater.

– Tar tid å snu

Under appellen kalte Oftebro kuttet for «uryddig og uforståelig».

– Byråden har selv skrevet, i en sak som de skal behandle i november, at teateret hadde en stabil økonomi og god egenkapital fram til pandemien. Merk dere det. Teateret har vært drevet effektivt og godt, med en oppbygging av egenkapital til tross for allerede trange budsjettrammer.

Det er allerede vanskelig å få jobb som scenearbeider, kunstner og skuespiller, og kutt over lengre perioder har ringvirkninger.

– Kan man ikke leve av det, så velger man andre yrker – ikke innenfor kunst og kultur. Det er en tettvevd bransje, med de samme skuespillerne på TV og teater, show og konserter. Det er mange ting som blir borte, ikke bare Oslo Nye, sier Oftebro.

Pandemien har også satt sine spor på kulturbransjen, og det har vært vanskelig, forteller Oftebro.

– Men det blir bedre. Folk er raske til å legge til seg vaner, som å bli hjemme og ikke dra ut, men nå ser man at folk drar mer og mer på teater igjen. Men det tar tid å snu det.

– Kan man ikke si at det har vært tid nok til å vende skuten siden pandemien?

– Det som har vært tilfelle er at det ikke er en isolert situasjon. Man ser at man har ikke klart å snu det noen steder, og nå øker det plutselig jevnt. Man kan ikke lage et ideelt tall på når det burde være ferdig, og folk er på vei tilbake til teater.

– Elitistisk teater

Man kan ikke bare heve billettprisen for å øke kapitalen, mener Oftebro.

– Da får man et elitistisk teater. Mange synes allerede det er veldig dyrt. Institusjonsteater er en måte å gi alle folk et tilbud om å gå i teater. Kunst skal være tilgjengelig for alle.

I tillegg vil det å heve billettprisene også gjøre repertoaret mindre, da folk vil prioritere det som de er sikre på at de liker. Å ha et brett repertoar er viktig fordi det bidrar til både samfunnsdebatten og fordi det ivaretar kulturtradisjon, mener han.

– Det gir et talerom til nye stemmer, rom til å ytre seg som ikke bare er politisk, men også kreativt.

Håpet for markeringen er klar.

– Jeg håper at man kan overbevise tre stykker i byrådet om å endre mening, fra Venstre eller Høyre, og at de skjønner at kuttet kommer til å få store konsekvenser. Det er ingen skam å snu.

