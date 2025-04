KrF vil gi foreldre økt barnetrygd og redusert stilling med full lønn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Steinar Schjetne/NTB

– Mange familier kjenner på press i hverdagen, både økonomisk og tidsmessig. Med denne satsingen gir vi dem mer rom, mer trygghet og mer tillit. Vi ønsker at det skal være enklere å velge familie – også når man får barn nummer tre eller fire, sier KrF-leder Dag-Inge Ulstein.

Kristelig Folkepartis landsmøte fattet fredag en rekke politiske vedtak som skal gjøre småbarnsfamilienes hverdag enklere og litt mindre anstrengt, både økonomisk og logistisk.

– Familienes betydning og behov er ikke på radaren til regjeringen. Det som er bra for familien, må altfor ofte vike for det som er bra for arbeidslinjen, sa Ulstein i sin åpningstale til landsmøtet torsdag.

– Forhandler ikke i mediene

I en familie med barn opp til tre år skal eksempelvis én av foreldrene få rett til gå ned til 80 prosent stilling med lønnskompensasjon – i hvert fall hvis politikken Kristelig Folkepartis landsmøte vedtok fredag, blir satt ut i livet.

– KrF setter familien først, og det er jeg veldig stolt av. I vårt alternative budsjett hadde vi hatt store satsinger på familiene, samtidig som vi har vært det partiet som har brukt minst oljepenger. Det viser at det går an å prioritere, sier Ulstein til NTB.

– Hvis KrF må prioritere i forhandlinger, hvilke vedtak er viktigst å få gjennomført?

– Vi kommer ikke til å forhandle i mediene, men det er helt klart at KrF kommer til å prioritere store familiesatsinger i eventuelle forhandlinger, sier han.

Flere vedtak

Landsmøtet i Bergen vedtok blant annet:

Å øke foreldrefradraget til 50.000 kroner for første og andre barn, og til 100.000 kroner for barn nummer tre og videre. Foreldre skal ikke lenger måtte dokumentere utgifter – fradraget skal gis automatisk.

Å gi én av foreldrene med barn under tre år rett til å redusere stilling til 80 prosent med lønnskompensasjon.

Å øke antallet sykt barn-dager til 15 dager per forelder for familier med to barn eller mer, og til 20 dager per forelder for familier med fire barn eller mer. KrF vil også gi foreldrene mulighet til å overføre dager til andre omsorgspersoner.

Å øke barnetrygden til 2500 kroner per barn, men ikke tilsvarende økning for tredje barn. Landsmøtet stengte dessuten ned et forslag om å skattlegge barnetrygden.

Les også: Forskere frykter USA-forslag: – Ufattelig farlig

Ulstein stolt

– Barnetrygden er en av de mest treffsikre og rettferdige ordningene vi har. Den når alle, og den betyr mest for dem som har minst. Nå styrker vi den vesentlig, sier Dag-Inge Ulstein.

Han poengterer at barnetrygden er en grunnpilar i KrFs familiepolitikk og sier han er stolt av vedtaket om å øke beløpet ytterligere fra dagens nivå.

– Et sterkt KrF inn i kommende budsjettforhandlinger vil gi et kraftig løft til småbarnsfamiliene og gir økt økonomisk trygghet i en tid der mange kjenner på presset i hverdagen, sier Ulstein.

Ha mener økningen i barnetrygden forrige gang KrF satt i regjering, fikk løftet 12.400 barn opp fra vedvarende lav inntekt.

Debatt: Kjære Dag-Inge, ikke vær en Pilatus

Debatt: Ikke gjør mitt barn til politisk skyteskive