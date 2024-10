Høyre knuser Ap og Sp: – Situasjonen er alvorlig for regjeringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tilbakegangen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ikke ut til å avta. Målingen som er utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen, viser et solid borgerlig flertall.

Johannes Bergh er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning

– Tror det er mulig for de to regjeringspartiene å snu dette?

– Det er mulig. Men da må de på ett eller annet vis endre hele dynamikken i norsk politikk, hvor høyresiden mobiliserer veldig. Spesielt blant unge velgere står høyresiden sterkt. Skal det skje, må også Ap og Sp gi svar på det folk er opptatt av, sier Bergh.

– Situasjonen er alvorlig for regjeringen, sier valgforsker Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Det er verdt å merke seg at målingen er tatt opp før statsbudsjettet ble lagt fram mandag 7. oktober.

Har ikke gitt opp

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har på langt nær gitt opp.

– Dette kommer til å snu. Vi har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Vi kommer nå med nye grep for å utvikle hele Norge, styrker Forsvaret og sørger for at brede lag vil få det bedre, sier han til FriFagbevegelse.

– Vi skal bare jobbe videre på for det vi tror på. Et Norge med små forskjeller sosialt og geografisk, legger han til.

(Grafikk: FriFagbevegelse)

Folks økonomi

Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, innrømmer at dette er en for dårlig måling for Arbeiderpartiet.

– Vårt mål er å sikre flertall for en Arbeiderparti-ledet regjering etter valget. Da må vi ligge høyere enn dette, sier hun.

– Vår viktigste jobb nå er å trygge folks økonomi og sørge for at folk får bedre råd. Det har vi levert mange gode eksempler på i statsbudsjettet for 2025. Reduserte barnehagepriser og SFO, økt barnetrygd og økt studiestøtte er noen av tiltakene som skal bidra til å bedre økonomien til folk, sier Kjersti Stenseng.

Kjersti Stenseng, her fra Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus i Oslo under kommunevalget i september 2023. (Terje Pedersen/NTB)

Krisetall

For statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan det ikke kalles noe annet enn krisetall med tanke på at det kun er 11 måneder igjen til valget.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 18,0 prosent.

På snittet av målingene i 2024 er oppslutningen på 18,7 prosent. I 2023 var snittet 18,4 prosent. Det betyr at oppslutningen har vært lav over lang tid.

Senterpartiet får 4,9 prosent. Det er den laveste oppslutningen siden mars 2015 på Opinions målinger for FriFagbevegelse og Dagsavisen. Både SV, Venstre og Rødt er større.

Hvis denne meningsmålingen hadde vært valgresultat, ville de to regjeringspartiene mistet hele 33 mandater. Ap ville mistet 13 og Sp ville mistet 20 mandater.

Det eneste partiet på venstresiden som kan trekke litt på smilebåndet er SV. Partiet får en oppslutning på 10,6 prosent – en framgang på to prosentpoeng.

Erna Solberg fornøyd

Samtidig viser både Høyre, og ikke minst Fremskrittspartiet muskler. De er i realiteten nesten like store. Høyre går tilbake og får 23,1 prosent. Frp styrker seg kraftig og får 22,5 prosent.

For de to partiene samlet, er dette den beste målingen for borgerlig side siden mai.

Ikke rart Høyre-leder Erna Solberg sier at dette er en måling å bli glad av. Hun tror det handler om at Støre-regjeringen bruker tid og penger på det hun kaller reverseringer og det hun mener er merkelige symbolsaker.

– Samtidig prater de mye om store utfordringer som de ikke leverer på. Det er langt fra ord til handling, sier Erna Solberg til FriFagbevegelse.

– Dersom dette blir valgresultatet, kan vi gi Norge en ny og handlekraftig regjering som løfter verdiskapningen, gir folk økonomisk trygghet, får ned de rekordlange ventetidene for alle som er syke, og som styrker politiet med politifolk, ikke tomme kontorer, sier Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg har startet stortingsvalgkampen 2025. Partiet er fortsatt størst på Dagsavisen og FriFagbevegelses partibarometer, men bare såvidt. (Lise Aaserud/NTB)

Frp størst på mandater

Fremskrittspartiet har denne måneden sin største oppslutning målt på Opinions målinger siden februar 2011. Partiet stikker også av med flest mandater av alle partier. Mens Høyre ligger an til 40 mandater, får Fremskrittspartiet 41.

Akkurat det siste synes Frp-leder Sylvi Listhaug er ekstra morsomt. Samtidig er hun opptatt av å holde beina godt plantet på jorda.

– Det er veldig lenge til valget. Mye kan skje, men det er alltid hyggelig å være størst på mandatberegningen, sier Sylvi Listhaug til FriFagbevegelse.

Hun mener det skyldes at flere vil ha Frps politikk.

– Som gir folk mer frihet gjennom lavere skatter og avgifter, økt trygghet gjennom å gi politiet nye virkemidler og flere ressurser samt å ta i bruk alle gode krefter i helse- og eldreomsorgen, sier Sylvi Listhaug til FriFagbevegelse.

Sylvi Listhaug (Frp) gleder seg over tallene. (Ole Berg-Rusten/NPK)

Samtidig kommer hun også med stikk mot sin mulige kommende regjeringspartner Høyre.

– Høyre og Ap er på mange områder like. Vi ønsker en helt ny politisk kurs hvor vi slutter å sløse bort penger på bistand, innvandring, integrering og klimatiltak med tvilsom effekt. Vi er nødt til å ha et sterkt Frp som prioriterer kjerneoppgavene, sier Sylvi Listhaug.

KrF tilbake igjen

Kristelig Folkeparti har kommet seg litt ovenpå igjen, etter en stor smekk etter Olaug Bollestads avgang.

Johannes Bergh mener det helt klart skyldes at kjernevelgerne har kommet tilbake til partiet, etter en tid dominert av indre stridigheter.

Om målingen

Målingen er tatt opp i perioden mellom 1. og 7. oktober.

Totalt er det gjennomført 1000 intervjuer.

71 prosent har gitt svar om partipreferanse. Dette tilsvarer 709 respondenter.

Feilmarginen ligger mellom 3,1 prosent og 1,4 prosent, avhengig av størrelse.

