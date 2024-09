Tillitsvalgte om kuttene i Telia: – Vi har ganske blodtørstige aksjonærer

Tillitsvalgte fortviler over ny runde med nedbemanninger i selskapet. Onsdag kom meldingen om at Telia skal fjerne 3000 stillinger i 2024, av dem 245 i Norge.

Ifølge en pressemelding skjer kuttene for hjelpe selskapets vekst, slik at de kan fortsette dagens utbyttepolitikk og gjøre fremtidige investeringer.

Det synes klubbleder Merethe Shukla er ganske håpløst.

– Vi har ganske blodtørstige aksjonærer når det hvert år kreves det samme i utbytte som i fjor, sier Shukla.

Onsdag var det allmøte, der de ansatte ble informert om at det går mot enda en runde med nedbemanninger.

– Jeg synes det er brutalt, sier klubblederen.

Tallet inkluderer konsulenter som er terminert i tidligere nedbemanninger samt naturlig avgang dette året, men det vil ganske sikkert også ramme flere av Merethe Shuklas medlemmer de neste ukene.

– Man har brukt litt ostehøvelprinsippet og tar litt over alt, sier hun.

– Ledelsen har forsøkt å ta ut der de tror det gjør minst skade. For enkeltpersonene som får beskjed om at de er overtallige får det jo kjempekonsekvenser.

– Sliten og oppgitt

Klubblederen sier hun kjenner en slitenhet over en telekombransje der det nærmest er blitt en vane at det kommer en runde med nedbemanninger to til fire ganger i året.

Merethe Shukla har vært gjennom flere av dem.

– Man blir litt sliten og oppgitt over dette. Investorene våre krever hele tiden at vi skal drive mer og mer effektivt, men til slutt kommer man til et punkt der folk blir usikre på om vi driver forsvarlig. Det vet jeg at også de andre fagforeningene i Telia også spør seg om, forteller hun.

– Vi sitter her og skal bedre kundetilfredsheten, men er dette veien å gå? I tillegg betyr dette masse for enkeltpersonene. Og så lurer man på hvorfor det er så utrolig mye sykefravær i Norge, samtidig som det kreves at man skal stå lenger i jobb. Er vi i ferd med å få et arbeidsliv der det bare er plass til de som kan yte 120 prosent, spør Shukla.

Skal spare milliarder

Målet med nedbemanningene i Telia er å sørge for innsparinger på minst 2,6 milliarder svenske kroner, men først skal ledelsen i forhandlinger med fagforeningene.

Ved årsskiftet hadde selskapet 19 730 ansatte, hvorav 2170 i Norge og 8500 i Sverige.

Kuttene i stillinger rammer alle deler av selskapet – i første rekke i Sverige, Finland, Norge, Litauen og Estland.

– Dette er en tøff beslutning, men den er nødvendig for å sikre Telias langsiktige suksess, sier toppsjef Patrik Hofbauer.

– Samtidig som vi vil støtte de ansatte som etter hvert forlater Telia, vil vi også gjøre dette selskapet til et bedre sted å jobbe for de ansatte som blir værende hos oss, legger han til.

I pressemeldingen skriver selskapet at endringsprosessen skal lede til mer strømlinjeformede prosesser og en mer kundefokusert organisasjon.

