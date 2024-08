Streik i SAS: 115 kabinansatte tas ut

Selv etter mekling på overtid klarte ikke Fellesforbundet og NHO Luftfart å bli enige i årets lønnsforhandlinger for de kabinansatte i SAS.

Det betyr at 115 kabinansatte går ut i streik fra og med fredag morgen.

Totalt er 640 kabinansatte i SAS medlemmer i Fellesforbundet og LO. Det utgjør rundt åtte av ti kabinansatte i selskapet. Også kabinansatte i Parat streiker. Av 240 organiserte der, er i første omgang bare en håndfull tatt ut.

Streiken kan derfor få stor betydning for SAS og deres flypassasjerer, dersom konflikten fortsetter og trappes opp. Fellesforbundet vil fortløpende vurdere opptrapping. Den kan komme allerede i dag.

Håpløst å bli enige

– Det ble håpløst å komme til et resultat vi kunne akseptere, så etter seks timer på overtid valgte vi å gå i konflikt, sier Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder og forbundssekretær i Fellesforbundet til Magasinet for fagorganiserte.

Sivertsen sier at han har taushetsplikt om konkrete krav i meklingen, men at nå er det på tide å løfte de kabinansatte opp på et anstendig nivå, både når det gjelder lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår.

– Dessverre nådde vi ikke frem til en enighet. Vi kunne ikke innfri på de krav SAS forela oss, sier organisasjonsarbeider Elin Roverudseter i Flyarbeidernes Forening, avdelingen for alle kabinansatte organisert i Fellesforbundet.

– Avstanden var rett og slett for stor, og derfor er det nå streik. Det er sterkt beklagelig, men vi har et mandat fra våre medlemmer og det akter vi å følge opp på.





---

Dette krever Fellesforbundet for de kabinansatte:

• Et generelt lønnstillegg

• To helger fri hver måned

• Økning i satsene på diverse tillegg

• Et nytt ulempetillegg

• Endring i bla. matpauser, standbyperioder og rengjøringsansvar

---

Mange kabinansatte i SAS brukte en av sine få fridager på å markere misnøye med lønna og arbeidsforholdene utenfor Riksmeklerens kontor onsdag morgen. (Kasper Holgersen)

NHO: – SAS har strukket seg langt

NHO Luftfarts administrerende direktør Erik Lahnstein sier til Magasinet for fagorganiserte at det er en totalitet som gjør at man ikke er kommet til enighet, men ønsker ikke å kommentere konkrete punkter som har ført til bruddet.

– SAS har strukket seg langt for å komme de kabinansatte i møte både når det gjelder lønn og arbeidstid, men til tross for dette har vi ikke lykkes å komme til enighet. Vi beklager de ulemper og den usikkerhet de reisende kan bli utsatt for, sier Lahnstein.

Direktøren forteller at NHO ønsker at partene kan møtes igjen, så snart det er grunnlag for det, men at de først må vite at det har noe for seg. Han kaller forhandlingene «krevende, men ryddige og profesjonelle.»

– Det er spesielt uheldig med en konflikt i en situasjon der selskapet er under konkursbeskyttelse og restrukturering, og fortsatt taper penger. Denne konflikten bidrar til å gjøre en allerede vanskelig situasjon verre, sier Lahnstein.

SAS: – Vi beklager

«Vi beklager dypt de ulempene denne konflikten medfører, og vi jobber hardt for å løse situasjonen så raskt som mulig,» skriver SAS i en pressemelding.

«Et begrenset antall flyvninger blir i dag påvirket av streiken, og vi jobber nå med å få så mange flyvninger som mulig til å gå som planlagt. Berørte passasjerer vil bli varslet enkeltvis, samt anbefaler vi at man sjekker informasjon på sas.no for oppdateringer.»

Selskapet skriver også at de tror det er mulig å finne en løsning som både er attraktiv for deres norske kabinansatte, og som samtidig sikrer selskapets konkurranseevne.

«Til tross for at SAS, mens selskapet er under konkursbeskyttelse, har gått langt for å møte kabinpersonalet når det gjelder lønn og arbeidstid, har vi ikke kommet til enighet. Det er også viktig å merke seg at selskapet er i siste fase av rekonstruksjonsprosessen, og at konsekvensene av en streik må analyseres nærmere.»

Riksmekleren: – Skuffet

– Jeg er like skuffet som partene over at vi ikke klarte å komme til enighet, sier Riksmekler Mats Ruland til VG.

Han ønsker ikke å si hvilke punkter de ikke klarte å bli enige om.

– Det blir jo løst til slutt, det gjør det jo alltid, men det er et spørsmål om tid. Jeg håper det går fort, sier Ruland.

– Stor avstand mellom partene

Partene har forhandlet hos Riksmekleren siden onsdag morgen. Fristen gikk ut midnatt torsdag kveld.

Før meklingen var det varslet en reell fare for streik fra Fellesforbundet. De mener de kabinansatte både er overarbeidet og underbetalt – med lønn som er ikke verdig norsk arbeidsliv.

Kabinansatte i SAS har mellom 27.000 og 36.000 kroneri lønn, før skatt, og opptil 47,5 timer arbeidsuke. De har ingen tillegg for natt-, kvelds- eller helgearbeid, og kun rett til én frihelg i måneden.

Det er uhørt for en gruppe som arbeider med passasjerenes sikkerhet og trivsel, mener Fellesforbundet. De kabinansatte ble en del av forbundet i juli.

Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier at Fellesforbundet når som helst er klare til å møte motparten og forsøke å løse konflikten.

Forventet problemer

– Vi går alltid inn med mål om en løsning, men vi forventer en ekstremt krevende mekling, på grunn av den store avstanden mellom partene, sa forhandlingleder Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet før meklingen.

– Det er veldig stor streikevilje blant medlemmene våre, for de er pressa hardt, sa Bjarte Stedje, leder i Norsk Kabinforening.

Hverken SAS eller NHO Luftfart ønsket å kommentere meklingen i forkant.

Dag-Einar Sivertsen, forhandlingsleder for Fellesforbundet, forventet en ekstremt krevende mekling. (Kasper Holgersen)

– Vi er nødt til å få en forandring

I forbindelse med meklingen har de kabinansatte i SAS og Fellesforbundet arrangert flere markeringer, blant annet på Folk i Oslo sentrum. Der fortalte flere ansatte om hvor ille arbeidshverdagen deres er blitt:

– Vi hadde opprinnelig den beste arbeidsplassen i bransjen hos SAS. Dessverre er den gradvis bare blitt dårligere og dårligere, hevder Marianne Klokk, som snart har 37 år bak seg som kabinansatt.

– Vi jobber for mye til for lite betalt, mener hun.

På en annen markering, utenfor Riksmekleren før oppstarten av meklingen onsdag, brukte mange kabinansatte en av sine få fridager på å markere misnøye med situasjonen.

En av dem var Jan Roger Bøhn, som har 26 års erfaring i bransjen:

– Jeg er her fordi vi er nødt til å få en forandring. Vi har for lav lønn og altfor lange dager. Det er umulig å ha et sosialt liv, fordi vi jobber så mye, fortalte Bøhn.

