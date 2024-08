Jublet tre km før mål - men så kom antiklimakset

Med over 1.000 mil gjennom 15 europeiske land bak seg, skulle en tro at det ville være ren eufori da Hadi Akhlaghi omsider syklet over målstreken på Nordkapp lørdag. Men slik var det ikke.

– Rundt tre kilometer før mål var jeg veldig glad, som du kan se i videoen jeg filmet da. Men da jeg kom fram var det mer blandede følelser. Nesten mer tomhet enn stolthet. Jeg var både trist for at det hele var over, og samtidig glad for at jeg endelig hadde klart det. Det var ikke slik jeg trodde det skulle være, sier Akhlaghi til Dagsavisen.

Velkomstfest i hjembyen

Noen som derimot var veldig glade på målstreken var fosterfamilien hans. De ventet entusiastisk med norske flagg og champagneflaske.

– Vi tok en feiring på platået ved Polarsirkelen, før de kjørte meg hjem til Kirkenes. Noen kilometer før byen, slapp de meg av så jeg kunne sykle inn sammen med den lokale sykkelklubben. Der hadde de stelt i stand en stor velkomst, med taler og fest. Det var utrolig stas, forteller 23-åringen.

For første gang siden februar fikk han sove i sin egen seng.

– Det var digg, men rart. Jeg fikk sove godt, kan du si.

Einar Gabrielsen og Kari Anita Finboe tok jublende imot fostersønnen ved Polarsirkelen. (Privat)

– Et halvt år til

Akhlaghi burde være totalt utslitt etter å ha syklet fra Tyrkia i øst til Portugal i vest, og deretter fra Spania i sør til Nordkapp i løpet av 175 dager. Men den tidligere visekorporalen bedyrer at det ikke er tilfelle.

– Jeg kunne holdt på i et halvt år til.

– Nei, nå tuller du?!

– Haha, nei. Jeg hadde gjort det om jeg hadde hatt mer penger.

Faktisk planlegger han en ny langtur på sykkel om et års tid. Men han er veldig hemmelighetsfull om detaljene, og vil ikke røpe noe om neste mål.

Rett etter målgang på Nordkapp møtte han to syklister fra Ungarn og Frankrike som fortalte at de var på en enda mer ambisiøs tur enn han nettopp hadde tilbakelagt.

– De skulle sykle verden rundt på to år. Jeg ble litt misunnelig, flirer Akhlaghi.

Norge verst

Før han får satt seg på sykkelsetet igjen, skal han imidlertid tilbake til hverdagen, samtidig som han skal bearbeide inntrykkene fra turen gjennom Europa.

– Jeg må lande litt og komme ut av boblen. Jeg tror ikke det helt har gått opp for meg ennå at jeg har klart det. Nå skal jeg fikse meg jobb, og spare opp penger til neste prosjekt. Å ligge strak ut og hvile har jeg ikke tid til.

Her er hele ruten som Akhlaghi har tilbakelagt. Turen startet i Istanbul før den endte opp på Nordkapp seks måneder senere. (Privat)

Å sykle gjennom Europa var ingen sak, hevder han. Først da han kom til Norge begynte det å bli tungt.

– Europa er ganske flatt, mens i Norge kom alle bakkene. Leggene fikk kjørt seg, og jeg fikk stadig vekk gangsperre.

Kiloene raste

Underveis slet han med en slitasjeskade i akillesen, og fikk ikke spist så mye mat som han burde. På vekten hjemme kunne han konstatere at han var blitt 15 kilo lettere.

– Men jeg går nok fort opp igjen, tror han.

23-åringen, som drømmer om å bli eventyrer på heltid, har også nesten kommet i mål med en spleis han opprettet i forbindelse med langturen. De innsamlede pengene går til Mental Helse.

– Det er artig. Folk har også heiet meg fram og fulgt med på reisen min. Det har vært en sinnssyk tid med masse inntrykk og opplevelser. Jeg sitter igjen med mye, men det er nok folkene jeg har møtt underveis som har vært høydepunktet for meg.

