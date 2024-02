Etter sykkelturen gjennom Norge sverget han å aldri gjøre det igjen. Nå skal han sykle gjennom Europa

---

Hvem: Hadi Akhlaghi (23).

Hva: Tidligere visekorporal i Hæren, nå friluftsentusiast.

Hvorfor: Sykler Europa på langs og tvers for Mental Helse.

---

Fortell om denne sykkelturen du skal på?

– Neste mandag flyr jeg til Istanbul i Tyrkia. Derfra skal jeg sykle gjennom Balkan før jeg runder Italia og fortsetter gjennom Frankrike og Spania. I Portugal sykler jeg til Europas vestligste punkt, Cabo da Roca, før jeg drar til Tarifa i Spania og starter på hjemturen. Da skal jeg nordover gjennom Frankrike og Benelux-landene før jeg til slutt tar fergen fra Hirtshals til Kristiansand, og derfra sykler fra Lindesnes til Nordkapp. Da har jeg tilbakelagt 10.600 kilometer og vært gjennom 14-15 land i løpet av fem måneder. Jeg tror ikke noen nordmenn har gjort dette før, å sykle Europa på langs og tvers.

Litt av en tur, men det høres unektelig slitsomt ut. Hvorfor gjør du dette?

– Jeg liker virkelig langturer, og dette er en drøm jeg har hatt. Så jeg tok et valg om å bare slutte i jobben i Forsvaret og satse på drømmen min. Det er å kunne leve av dette, å være en eventyrer på tur, og kunne inspirere andre mennesker. Jeg er typen som liker å leve minimalistisk og elsker sjarmen med det enkle liv. Å leve i fem måneder med det jeg har med meg på sykkelen, er fantastisk for meg. Jeg får reist og møte kulturer på en annen måte.

Du samarbeider også med Mental Helse på denne turen. Hva er bakgrunnen til det?

– Underveis håper jeg å kunne samle inn 100.000 på en Spleis til Mental Helse. Selv har jeg slitt med mobbing siden jeg var liten. Jeg og familien kom til Kirkenes fra Afghanistan da jeg var fem år gammel, og det var vanskelig for meg å integrere meg og tilpasse meg den nye normalen i Norge. Det resulterte i mye utestenging og mobbing, der folk lagde ekle sanger om meg og gjorde mye som satt sine spor i meg. Det er først nå i voksen alder at jeg har gått litt inn i denne materien, og det kommer opp vonde minner som jeg hadde glemt. Men jeg har fått hjelp, i tillegg til at jeg har funnet en måte å håndtere det på med turer og friluftsliv. Der finner jeg min indre styrke og kjenner på mestringsfølelse. Det budskapet håper jeg å spre til andre som sliter med psykisk uhelse. For nå er jeg helt frisk.

Noen vil vel kanskje mene det motsatte, med en sånn sykkeltur som dette på trappene?

– Haha, ja sikkert. Jeg er frisk, men samtidig ikke. Det er kanskje en grunn til at ingen nordmenn har tatt samme turen før. Men jeg er en kar med masse idéer, og i 2022 syklet jeg Norge på langs, fra Lindesnes til Kirkenes. Min første tanke etter jeg kom i mål var «dette gjør jeg ikke flere ganger», men det gikk ikke lang tid før jeg var i gang med å planlegge neste tur. For jeg elsker å være ute på langtur. Jeg blomstrer da.

Slik er ruten gjennom Europa. Han starter i Istanbul og tråkker seg over til Portugal, før han legger kursen mot nord. (Skjermbilde)

Praktiske ting som overnatting, hvordan løser du det?

– Jeg har med meg telt og planlegger å sove ute. Andre ganger blir det kanskje hotell, jeg vet ikke. Jeg tar ting litt på sparket, for eksempel kommer jeg ikke til å henge meg så mye opp i tidsplanen, men heller finne tid til å kose meg også. Sykle innom små steder, kikke litt på hvordan folk lever.

Skal du ha med deg noen?

– Nei, det er bare meg. Men på enkelte strekk i Europa får jeg selskap av kompiser som drar ned for å følge meg på turen. I Norge skal jeg stikke innom familie og bekjente som bor langs ruten. Alltid greit med et kaffestopp.

Har du noen videre planer for langsykkeltur?

– Jeg har noe i tankene, men jeg kan ikke avsløre så mye om det, bortsett fra at jeg starter i mai til neste år og skal sykle i tre-fire måneder. Det blir en mer risikofylt tur.

Til Afghanistan, kanskje?

– Det hadde vært kult.

Ok, da tar vi de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har faktisk aldri lest ferdig en bok før, jeg er ganske rastløs av meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familie og naturen. Og fjell. Jeg elsker fjell. Alt som har med fjell å gjøre, fjellturer og fjellutsikt, det elsker jeg.

For Akhlaghi er fjellturer selve livet. (Privat)

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke fullførte videregående skole. Men samtidig ikke.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Bestekompisen min, Mathias. Han er en person jeg klikker godt med og det er nok ganske viktig, om vi skulle stå lenge i den heisen. Han er også en av dem som skal sykle sammen med meg på denne turen.

Da får jeg vel avslutte med å ønske deg lykke til og god tur.

– Takk for det. Jeg kommer nok til å få en knekk underveis, men jeg har et mål, så jeg skal nok klare det.

