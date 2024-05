Forfølges av illsinte løshunder: – Gå vekk! Helvete!

BERGEN (Dagsavisen): Kirkenesværing og tidligere visekorporal Hadi Akhlaghi (23) er i full gang med å sykle Europa på langs og tvers for Mental Helse. Etter nesten tre måneder er han ferdig med strekningen på tvers.

Turen startet i Istanbul i Tyrkia 21. februar. Da hadde 23-åringen over 1000 mil foran seg på sykkelsetet, og han hadde stålsatt seg både mentalt, fysisk og planmessig før han la ut på to hjul.

Iltre hunder

Men da han begynte å sykle gjennom de tyrkiske byene, ble han overrumplet av et problem han ikke hadde tatt med i beregningen. Langs veiene støtte han flere ganger på flokker med løshunder. Og de var alt annet enn vennlig innstilte mot syklister.

– Det var sinnsykt mye løshunder rundt omkring. De kunne dukke opp helt plutselig, mens det ellers var stille og fredelig langs veien. Dette var ikke den typen hunder du stopper og koser med, for å si det sånn. De var ganske hissige og kom løpende etter sykkelen mens de bjeffet skarpt og høyt. Skremmende, forteller Akhlaghi til Dagsavisen.

Hvorfor hundene var så mannevonde, er han usikker på.

– Kanskje de ville leke, eller beskytte området sitt. Det er visst et kjent problem i sykkelmiljøet, har jeg fått vite. Hundene ble et stort stressmoment, for det tok mye energi og krefter å fokusere på å ikke bli angrepet. Løsningen ble å gå av sykkelen og bruke den som skjold mot dem mens jeg så an reaksjonen deres. Etter hvert som de ble lei kunne jeg rolig komme meg vekk fra området. Jeg tror det ville blitt verre om jeg hadde forsøkt å flykte umiddelbart.

Han fikk fanget en av de skremmende episodene på video, som du kan se øverst i denne artikkelen.

Telt og fremmedes sofa

Til nå har 23-åringen tråkket seg gjennom ti land på vei mot Portugal og Europas vestligste punkt i Cabo da Roca. Dit kom han omsider fram på fredag, og hadde da fullført Europa på tvers.

Med over 5000 mil tilbakelagt, kom Akhlaghi frem til Cabo Da Roca fredag. (Privat)

Når Dagsavisen prater med ham på telefon tirsdag, er han kommet lenger sørover mot Tarifa i Spania, hvor han skal starte på turen nordover.

– Bortsett fra løshundene, hvordan har turen på tvers vært?

– Utrolig gøy og over all forventning. Jeg har virkelig kost meg og nyter hver dag. Høydepunktet må være den vakre kysten lang den franske rivieraen.

Flere steder har han stoppet opp for å beundre landskapet og ta seg en matpause. Som oftest har han overnattet ute i naturen i det medbrakte teltet, men han har også trukket innendørs når det var tryggest.

– I starten ble det en del hotellopphold, før jeg følte meg trygg nok til å campe ute. I tillegg har jeg brukt en app som heter «Warmshowers», der langtursyklister hjelper hverandre med overnatting. Jeg har fått tilbringe natten hos utrolig interessante folk, deriblant Yana Melamed som var første kvinne til å sykle fra Alaska til Argentina. Det tok henne tre år! For en utrolig inspirasjon hun var. Og hun tok meg så godt imot, som et familiemedlem, skryter Akhlaghi.

Akhlaghi sammen med sykkellegenden Yana Melamed. (Privat)

Skade i foten

Men han har også kjent på ensomheten underveis, når strekkene har blitt lange og ensformige.

– Da har det ikke vært et menneske å se på milevis, ikke engang inne i bygdene. Men det har ikke tatt knekken på meg. Den har ikke kommet ennå, sier han.

Det som derimot er en større trussel mot knekken er en betennelse i akillesen.

– Ja, jeg har fått en overbelastningsskade. Det er min egen skyld, fordi jeg ikke hadde trent nok før turen. Og dessuten kjører jeg meg for hardt og klarer ikke å ta pauser. Matinntaket har jeg heller ikke vært så flink med. Men jeg skal fullføre denne turen, koste hva det koste vil. Så jeg tar det mer med ro nå, og sykler litt saktere enn ellers. Det er mulig å håndtere.

– Det er ikke fristende å bare jukse litt da? Ta et tog, eller noe?

– Nei nei nei! Da hadde jeg heller avbrutt og dratt hjem til Norge.

Over 500 mil har han tilbakelagt så langt på både grus og asfalt. Noen ganger har han tatt snarveier som kanskje ikke har vært helt lovlige.

– Jeg har syklet en del på motorveier, særlig i Tyrkia. Altså på veiskulderen. Hehe. Jeg tror det var lovlig, men muligens ikke helt tilrådelig. Du gjør det på eget ansvar.

Bare halvveis

Nå venter 500 mil på langs i Europa før han er i mål på Nordkapp i august en gang. 23-åringen, som tidligere har syklet Norge på langs, bedyrer at han ikke er lei.

– Overhodet ikke. Jeg er villig til å gjøre alt for å komme i mål, og har hele tiden vært mentalt forberedt på at det ville bli tøft og ensomt. Men jeg synes ikke syklingen er slitsom. Jeg er kanskje litt spent på om heten i Spania kan bli utfordrende, men utover det gleder jeg meg bare. Særlig til Paris. Og til jeg kommer til Danskebåten, da vet jeg at mye av turen er unnagjort.

