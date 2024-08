– Vedum har skyld i Oslos gjengkriminalitet

– Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre må ta mye av skylden for at flere ungdommer i Oslo tyr til kriminalitet, hevder MDG-leder Arild Hermstad overfor Dagsavisen.

– På deres vakt har byen blitt en yndet havn for narkotikakriminelle. Politiet og det forebyggende arbeidet mot ungdom i Oslo er svekket, og kommunen har fått mindre penger til å forebygge at unge havner i kriminelle miljøer, mener MDG-lederen, og legger til:

– Fremfor å undergrave politiet må vi undergrave narkokartellene. Fremfor å straffe og rusbrukere, må vi gi dem hjelp.

Hjelp, ikke straff

For selv om finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Arild Hermstad er helt enige i at narkotika er en av hovedårsakene til den økende ungdomskriminaliteten i Oslo, så har de helt ulikt syn på hva som må gjøres med problemet. Vedum vil ikke ha legalisering av cannabis. Hermstad mener det motsatte. MDG ønsker en ny rusreform, og at cannabisbruk skal bli lovlig i Norge. Da vil også kriminaliteten gå ned, mener han.

– I stedet for å bruke ressursene på å hjelpe rusbrukere, så har regjeringen brukt ressursene på å straffe de som driver med rus. Dette bidrar til at det blir vanskeligere å bekjempe ungdomskriminaliteten, sier Hermstad.

– Prisen for Vedums feilslåtte «War on drugs» betales av våre barn som unødig dras inn i rus- og krim, og av det rekordhøye antallet som dør av overdoser. Gjengene har fått et enormt og uregulert marked å selge ulovlige stoffer som cannabis til, mener MDG-lederen.

MDG massemobiliserer medlemmer og frivillige MDG-leder Arild Hermstad ønsker å legalisere cannabis for å få bukt med ungdomskriminaliteten. (Emilie Holtet/NTB)

Vil innføre tiltak

MDG hevder også at Vedum og regjeringen har ansvaret for at endringer i kommunenes inntektssystem har ført til at «byene ble tappet for midler», noe som kan ha ført til mindre satsing på forebyggende tiltak rettet mot ungdom fra dårlige levekår. Partiet mener regjeringen har skylda for at det har blitt færre politifolk i Oslo, og at det de har opprettet for få nye plasser i ungdomsfengsler.

Etter lignende kritikk fra Venstre gikk Vedum nylig ut i VG og lanserte en rekke tiltak regjeringen vil innføre denne høsten for å få bukt med ungdomskriminaliteten. Han mener det er helt feil at regjeringen ikke har gjort noe, eller fraskriver seg ansvar. Blant annet vil regjeringen gi politiet mer ressurser og myndighet for å stoppe narkotika. De vil ha flere politifolk i gatene, ta penger og verdisaker fra kriminelle, styrke barnevernet og opprette egne hus som alternativ for barn under kriminell lavalder.

– Skippertaksmentalitet

Hermstad sier til Dagsavisen at MDG er enig i noen av disse tiltakene, som det å styrke barnevernet. Han understreker også at narkotika ikke er den eneste årsaken til økningen i ungdomskriminalitet, og at det er et sammensatt bilde som krever ulike tiltak. Men:

– Track recorden til regjeringen er jo ikke så bra. De lovet å opprette flere plasser i ungdomsfengslene, men har kun opprettet to plasser på tre år. Det er totalt utilstrekkelig, og jeg mener at regjeringen har en skippertaksmentalitet når det kommer til ungdomskriminalitet, sier Hermstad.

–– Når det blir oppmerksomhet om kriminalitet, så kommer de opp med noen få tiltak, og så tar det altfor lang tid. De tiltakene Vedum foreslår, mener jeg ikke vil bidra til å løse problemet. For meg er det for eksempel et stort paradoks at han ønsker å frata de kriminelle gjengene biler og klokker og andre dyre ting, men han har ikke tenkt å frata dem businessmodellen deres. Det er en måte å ta fra dem den på, og det er at staten overtar ansvaret og strengt regulerer omsetningen av cannabis, slik vi alt gjør med alkohol. Da tar vi kontroll på det ulovlige svarte markedet, og ungdomsgjengene mister ganske mye av sine inntekter.

– En drøy påstand

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener påstandene Hermstad kommer med faller på sin egen urimelighet. Han avviser for det første at regjeringen preges av en skippertaksmentalitet, og hevder at regjeringen og da spesielt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) driver langsiktig arbeid for å forebygge ungdomskriminalitet, men også for å sette inn tiltak som mer politi i gatene.

– Jeg tror ikke Hermstad tror på det han selv sier en gang, i denne saken, sier Vedum til Dagsavisen.

– Jeg syns det er en drøy påstand av Hermstad, at mitt ønske om dempe narkotikabruken er årsaken til gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet i Oslo. Det er en tilnærmet absurd påstand, mener han.

– Det er greit å ha ulike syn på narkotikapolitikken. Men det er forunderlig at ikke Hermstad og MDG er mer bekymret for at grove voldssaker gjerne skjer i rus. I veldig mange saker med vold, overtramp og skadeverk, har mye skjedd i rus, sier Vedum.

– Det finnes selvsagt forskjellige typer rusmidler. Men det vi vet fra undersøkelser, er at skremmende mange ungdommer nå har prøvd kokain. Og når det gjelder hasj, som Hermstad ønsker å legalisere: Det er naivt å tro at hvis du gir et frislipp av hasj, så er det en oppskrift på at kokainbruken går ned. Da legitimerer du narkotika i enda større grad, framhever han, og legger til:

– Hasj er et tungt narkotikum som skaper helseskade og psykiske problemer. Oslo blir ikke noen bedre by av mer rus. Det mener jeg er helt feil.

