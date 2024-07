Nasjonale kringkastere leverer knalltall i strømming

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nei. Det er ingen selvfølge at nasjonale kringkastere klarer å holde stand i konkurransen med globale strømmeaktører, sier medieforsker Vilde Schanke Sundet til Dagsavisen.

Det følger av Norsk mediebarometer 2023 og SSB at 88 % av den norske befolkningen hadde tilgang på en eller annen form for betalt strømmetjeneste i 2023. Det er en økning på 1 % fra 2022 og 14 % fra 2021.

– Netflix har en stor og bred portefølje og en strategi der de tilbyr stort volum i kombinasjon med nye signaturserier og filmer. De siste årene har Netflix også satset mer på reality. Dermed tilbyr de en totalpakke for folk som vil ha underholdende TV-innhold, sier Sundet til Dagsavisen.

Hun mener også at Netflix har dratt fordel av å være først på markedet som global strømmeaktør.

– De kom til Norge allerede i 2012. De var godt posisjonert i folks hjem da konkurransen fra de andre strømmeaktørene økte. Konkurransen er i dag knallhard, og mange strømmeaktører, inkludert Netflix, har gjort store endringer for å øke lønnsomheten.

Av de 88 prosentene som har tilgang til en betalt strømmetjeneste er det 69 % som har tilgang til Netflix. Mens Netflix er den suverent største strømmetjenesten i Norge, er det jevnere blant de andre strømmetjenestene. Etter Netflix er TV2 Play den nest største, betalte strømmetjenesten i Norge, hvorav 40 av de ovennevnte 88 % har tilgang.

Deretter følger HBO (nå MAX), Viaplay og Disney+ med respektive 38 %, 37 % og 36 %.

Les også: Politiansatt ble forsøkt svindlet

Et uvanlig tilfelle

Samtidig som flest folk betaler for Netflix, er det også flest som bruker den amerikanske strømmegiganten. På andreplass blant de mest brukte strømmetjenestene er det NRK TV som ligger, med størst bidrag fra aldersgruppen 45–66 år. I denne aldersgruppen er det faktisk flere som bruker NRK fremfor Netflix.

Ifølge Schanke er det ingen selvfølge at en nasjonal kringkaster, som NRK klarer å holde stand i konkurransen med globale strømmeaktører.

– Med strømming endres konkurranselogikken i TV-markedet, og det er mange fordeler med å være global. Norske TV-ledere har gjerne beskrevet dette med det nå litt forslitte uttrykket «overgangen fra et NM til et VM».

Møte i Kringkastingsrådet Medieforsker Vilde Schanke Sundet forteller Dagsavisen at det er unormalt at en nasjonal kringkaster som NRK gjør det bra innen strømming. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Og som «lagkamerat» til dette verdensmesterskapet har NRK med seg TV2 Play, som ifølge norsk mediebarometer er den strømmetjenesten flest i Norge har tilgang til etter Netflix. Bak Netflix og NRK TV, var TV2 Play også den tredje mest brukte strømmetjenesten i Norge i 2023.

– I Norge har vi ikke bare NRK som har klart å heve seg i konkurransebildet; også TV 2 Play gjør det veldig bra. Forrige sesong leverte TV 2 knalltall, og tilskrev en del av suksessen satsing på underholdning og reality, sier Schanke til Dagsavisen.

Les også: Amnesty-rapporten «The state of the right to protest in 21 countries in Europe» viser at demonstranter blir møtt med overstadig og unødvendig maktbruk.

– Attraktive arbeidsplasser for de flinkeste innholdsskaperne

Schanke forteller Dagsavisen at det er flere årsaker til at de nasjonale TV-kanalene gjør det bra som strømmetjenester.

– Bredt og populært mandat forankret i et samfunnsoppdrag, godt og variert innhold, strategisk endringsvilje og, ikke minst, det å være attraktive arbeidsplasser for de flinkeste innholdsskaperne, er noen nøkkelfaktorer. Norge er heldig som har et produksjonsmiljø av høy kvalitet som kan produsere konkurransedyktig TV-innhold.

Les også: Kongsberg Jazz 2024: Wenche Myhre, Billy Cobham, Fredrik Høyer

Hun understreker også det tidligere poenget med å være tidlig ute og at det var spesielt fordelaktig for NRK sin del.

– For NRKs del kan vi også legge til solid finansiering. NRK var dessuten tidlig med egen strømmeplattform, som nok var viktig da de globale strømmetjenestene satset i Norge.

Les også: Vil gi sykkelbudene bedre rettigheter – hevder fagforening står i veien