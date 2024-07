Politiansatt ble forsøkt svindlet

Gjør som Esben Nielsen (60).

Da han mottok en e-post fra styrelederen i en frivillig organisasjon som han sitter i, ringte alarmklokkene med en gang.

Esben Nielsen har flere ganger opplevd å få varsel om svindelforsøk i frivilligorganisasjonen. (Privat)

Styrelederen skrev der at hun var travel og satt i møter, så om ikke han kunne kjøpe noen gavekort og sende på e-post til henne. Han skulle nok få pengene refundert. De har sittet i styret sammen i åtte år, og måten hun skrev på var ikke vanlig, forteller Nielsen.

Han sjekket derfor e-postens domene. Selv om navnet på lederen var det samme, var G-mail byttet ut med Hotmail.

– Det er veldig klassisk. Bedragerne tar utgangspunkt i frivillige organisasjoner. Ligger det noen mailadresser åpent, lager de en ny mailadresse til f.eks. styrelederen på en måte, så den ligner den forventning som det må bringe, sier Nielsen.

Lett å selge

Svindlere er glade i gavekort. Spesielt fra Apple.

Ifølge the Federal Trade Commission (FTC), som er et føderalt forvaltningsorgan med ansvar for blant annet forbrukervern, tapte amerikanere rundt 1,1 milliarder norske kroner på svindel gjennom gavekort i første halvdel av 2023.

Apple- eller iTunes-gavekort er nemlig lette å selge og vanskelige å spore. Man trenger bare koden fra gavekortet for å få utbetalt eller kjøpt noe for pengene. Det vil være ganske atypisk for en bedrift eller organisasjon å enten be om eller gi betaling i form av gavekort, så dette er et rødt flagg.

Apple gikk i januar med på å inngå forlik i et søksmål der selskapet ble anklaget for bevisst å la svindlere utnytte gavekortene sine, og beholde stjålne midler for seg selv, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mange steder vil variasjoner av «bruk sunn fornuft» listes opp over måter du kan beskytte deg på digitalt.

Du vil ifølge forbrukerjurist Thomas Iversen fra Forbrukerrådet alltid være ditt eget siste forsvarsverk mot svindel og lureri.

– Både banker, teleoperatører og plattformer gjør mye for å redusere risikoen for svindel, men vi må likevel være på vakt, og unngå å trykke på fremmede lenker eller følge anvisninger fra fremmede inn på ukjente nettsider, skriver han til Dagsavisen.

Det er likevel noen markører å se etter:

Tegn på svindel

Påstår å være fra en offentlig instans, banken, en bedrift eller et familiemedlem.

Ber deg om å sende penger på uvanlige måter, slik som gavekort.

Ber deg om å oppgi informasjon om dine konti eller kort.

Presser for at du må reagere nå, ellers vil muligheten forfalle.

Skaper en fornemmelse av hastverk eller nødssituasjon.

Kilde: Consumer Financial Protection Bureau

Ville spore

Nielsen er sivilansatt i politiet, men fikk henvendelsen som privatperson.

Han tok kontakt med en rekke mediehus for å få hjelp til å spore IP-adressen til svindleren.

– Jeg ville gjerne spore ham, da han aktivt forsøkte å snyte meg, forteller han.

Gjennom hjelp fra en avis, fant han ut at IP-adressen var i Washington DC og gikk gjennom en server i Nederland. Det var altså en blindvei, men han besluttet seg likevel for å melde det til politiet, slik at det ble registrert.

Nielsens historie er ikke utenom det vanlige.

Svindel, der offeret er blitt lurt til å betale svindleren, utgjorde 290 millioner kroner i 2022, skriver NTB. Det skal i tillegg være mørketall. Videre har digital svindel i Norge har økt med 832 prosent mellom 2018 og 2022. Nielsen ble dog ikke en del av den statistikken. Han brukte sunn fornuft.

Bygd på tillit

Frivilligheten er bygd på tillit og viljen til å hjelpe hverandre, og Esben Nielsen finner det svært problematisk når disse blir forsøkt svindlet.

Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen ser også svindel rettet mot frivilligorganisasjoner som alvorlig, spesielt fordi inntektene deres i stor grad kommer fra dugnadsinnsats, medlemskontingenter og donasjoner.

Stian Slotterøy Johnsen sier at svindel er et samfunnsproblem generelt. (Charlotte Sverdrup)

– De aller fleste frivillige organisasjoner er basert på dugnad og frivillighet, og svindlernes metoder blir stadig vanskeligere å gjennomskue. Det er for eksempel nå ganske vanlig å motta e-poster som tilsynelatende kommer fra en leder i organisasjonen med forespørsel om å overføre penger eller kjøpe gavekort, sier Stian Slotterøy Johnsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge.

Frivillige organisasjoner har ofte kontaktinformasjon til eksempelvis styret deres liggende åpent på nett. Det setter dem i en risiko.

– Jeg oppfordrer organisasjoner til å være oppmerksomme og lage gode rutiner for utbetalinger slik at risikoen for å bli svindlet blir redusert.

Meld det

– Jeg skulle ønske vi hadde noen mekanismer til å fange opp svindlere, og at tilbyderne tok ansvar hvis de ble misbrukt, når det er så enkelt å ta over en annens identitet på den måten, sier Nielsen.

Politiet oppfordrer alltid til å anmelde, slik at de får informasjon om hendelser, skriver Oslo-politiet i en e-post til Dagsavisen.

Politiet registrerer anmeldelser om svindel og lureri under hovedstatistikkgruppen «bedrageri». Det blir da gjort en konkret vurdering i hver enkelt sak, alt etter hvor mye informasjon som foreligger.

Selv om en sak må henlegges, nytter det likevel å anmelde, da det gir politiet informasjon som kan bidra til om en sak skal gjenopptas om det kommer ny informasjon.

Det blir ifølge forbrukerjurist Iversen stadig mer krevende å avdekke svindel.

– Svindelforsøk kommer i mange former, og svindlere utvikler stadig nye metoder for å lure folk, og de blir proffere i måten de opptrer på. Hvis du skulle gå i fella er det viktig å agere fort, og ikke bruke tid på bebreide deg selv. Kontakt banken din så raskt som mulig, følg deres anvisninger, og anmeld forholdet til politiet.

Politiets råd til å beskytte deg mot svindel: Stopp, tenk, sjekk.

Ikke del BankID, passord, eller sensitive personopplysninger, dette gjelder uansett hvem som spør.

Spør etter navnet på den som kontakter deg og avslutt samtalen. Ta kontakt via virksomhetens offisielle kanaler. Svindlere utgir seg ofte for å være fra banken din eller politiet, og forfalsker telefonnumre, e-postadresser og SMS.

Vær forsiktig med å klikke på lenker i SMS og e-post. Søk heller opp nettstedet i stedet for å bruke lenken.

Vær varsom for de som bruker kjærlighet, investeringer og penger for å komme i kontakt med deg. Er noe for godt til å være sant, så kan det dessverre ende i svindel og bedrag.

Kilde: Politiet

Næringslivet

Noen ganger kan politiet fange opp bedragere gjennom samarbeid med næringslivet.

I januar ble to personer siktet for å narre teletilbydere til å opprette abonnement i andres navn og gjennom det bestille varer og verdier i de fornærmedes navn.

Telekomtilbyderne Telia og Telenor anmeldte forholdet. I tillegg skriver politiet at de hadde et tett samarbeid med Posten Bring, og at samarbeidet med næringslivet ga politiet mulighet for å pågripe de siktede raskt.

Dette står som eksempel på hvordan politiet til effekt har utviklet et samarbeid med telekomtilbydere i forbindelse med økningen i digital svindel.

Rapporter e-mail

I England har National Cyber Security Centre makten til å ta ned hjemmesider og e-postadresser til svindlere. Her hjemme må man heller kontakte politiet og så er det også mulighet for å rapportere en bruker til tilbyderen.

Rapporter innhold på G-mail. (Skjermdump)

Som i Nielsens tilfelle, kan det hende at e-postens domene er byttet ut, mens navnet på den originale avsenderen bevares.

Både Microsoft og Google har innbyggde funksjoner på mail-sidene sine. Google skriver selv at de har dedikert personell til å behandle rapporteringer.

I høyre side har begge tre prikker, og klikker man på denne, ruller en meny seg ut. Her er det mulighet til å rapportere søppelpost, nettfisking eller ulovlig innhold hos Google, mens man hos Microsoft må velge «Mistenkelig innhold».

