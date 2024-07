Kongsberg Jazzfestival 2024: De store historiske linjene

Mot slutten av konserten sin på Kongsberg lørdag sang Wenche Myhre «La meg være ung». Det er 60 år siden denne herjet hitlistene i Norge, samtidig med at den første jazzfestivalen på Kongsberg gikk av stabelen. Sangen er en feiring av ungt opprør, men på baksida av singelplata sang Myhre «En god gammel firkantet vals», som nettopp var blitt nr. 3. i Melodi Grand Prix, plassen foran «La meg være ung». Her lengtet hun (eller kanskje komponistene Alfred Næss og Einar Schanke) til den gamle, velkjente musikken, før vi fikk «bippi bop», «ti-på-topp», «sinnssvake vrikk», for ikke å snakke om «jazz spilt på bilhorn og luftmadrass».

Jeg har langt fra fått med meg alle konsertene på Kongsberg i år, det bare føles sånn enn søndag morgen. Jeg tror likevel ikke at noen låter ble framført med bilhorn og luftmadrass. Men Kongsberg Jazzfestival skuffer ikke de som kommer for de friere uttrykkene, med Avanthagen, egne «Særing»-konserter, og et generelt godt øre mot nye strømminger i det store, mangfoldige jazzlivet. «Spill så du det som passer deg», som det heter i «La meg være ung».

«En god gammel firkantet vals» sto (dessverre) ikke på settlista til Wenche Myhre på Kongsberg. Derimot synger hun gjerne «Når jeg blir 77», selv om alderen i den opprinnelige teksten til Ole Paus var oppgitt til 66. Hun har ingen intensjoner om å skjule tida som har gått, og råder både seg selv og publikum til å holde fast på hår og tenner i den tiltagende ettermiddagsvinden. Et slags jazzelement er det også i denne konserten, verbal, tekstlig jazz, der hun sammen med kapellmester og kjæreste Anders Eljas (eller var det Eljazz?) framfører Povel Ramels «Jag diggar dej», med stor entusiasme. Siden han også var kapellmester for Abba i sin tid hører også en kavalkade av deres mest kjente sanger med.

Billy Cobham er fortsatt slagferdig nok med sitt Time Machine, 50 år etter forrige gang han var på Kongsberg. (Margit Rønning Omholt)

Jeg blir så fascinert av alle disse store tidsperspektivene. Tidlig en fredag ettermiddag kommer Billy Cobham tilbake til Kongsberg for første gang på 50 år! Den gangen var den amerikanske trommeslageren et av de store navnene i jazzrocken, nybakt soloartist etter noen år med Miles Davis og Mahavishnu Orchestra. Hans nye band heter Time Machine, og tar oss blant annet tilbake til de første soloplatene hans, «Spectrum» og «Crosswinds». Men ikke med låtene slik akkurat slik de var, siden en blåserrekke får større spillerom enn på de originale innspillingene. Og selv om Cobham selv ikke spiller så hardt og fort som før har han full kontroll bakerst der. Han er bare litt yngre enn Joe Biden, eldre enn Donald Trump, men viser at det fortsatt går an å være slagferdig i godt voksen alder.

Med noe færre år bak seg, men likevel: Gåte kom tilbake til Kongsberg, med et oppsving som gjorde bakgårdskonserten på Gamle Norge til en av festivalens store folkefester. Det er 24 år siden de var her første gang, da med gratiskonsert i den offentlige festivalgata. Det gjorde de så godt at de fikk spille på en stor utendørsfest i parken etterpå, og ante for første gang at dette kunne bli til noe langt større. Alt begynner et sted, bak de store navnene som står øverst på plakaten, eller dem som får det lille som er igjen av overskrifter etter en jazzfestival.

Lars Håvard Haugen og Hellbillies har en naturlig plass på alle slags musikkfestivaler, og er nærmest stamgjester på Kongsberg. (Margit Rønning Omholt)

Jeg har allerede antydet det, og innrømmer det nå fullt ut: Ja, jeg brukte en hel kveld på jazzfestival på rockekonserter. Når Hellbillies og DumDum Boys, to av Norges aller beste, spiller på et og samme torg en fin sommerkveld, så må jeg bare være med. Begge gruppene kommer med gjentatte referanser til at de er på jazzfestival, uten å tilpasse repertoaret nevneverdig. Hellbillies og DumDum, fortere kan ikke tre timer gå.

Tom Skinner topper plakaten på Øya med gruppa The Smile, men var kanskje like bra med sitt eget band på Kongsberg? (Margit Rønning Omholt)

Så får jeg melde om en ordentlig jazzkonsert også: Trommeslageren Tom Skinner er blant hovedattraksjonene på Øya om to måneder, med sine Radiohead-venner i gruppa The Smile. Han er også kjent fra den mer rendyrkede jazzgruppa Sons Of Kemet. På klubben med det ofte treffende navnet Energimølla spiller han fra albumet «Bishara», riktignok med en annen besetning, men de låter like spirituelt og spennende. Jeg tror heller jeg ville hørt dette igjen på Øya enn det andre bandet hans, men da snakker vi altså om forskjeller i publikumsappell fra et par hundre til mange tusen. Jazzen i sin kompromissløse form kommer alltid til å være for de spesielt interesserte.

Fredrik Høyer (til høyre) sto bak Kongsbergs jubileumsforestilling "Så lang tid tar 400 år". (Margit Rønning Omholt)

Den jubilerende festivalen markerer også at byen den holder til i er blitt 400 år gammel. I Høens Garasje, en gammel bensinstasjon der verkstedet er ominnredet til et slags museum med veteranbiler, flipperspill, jukebokser og andre bruksgjenstander man sjelden ser lenger. Midt i dette står Fredrik Høyer med sin slampoesi, i bestillingsverket «Så lang tid tar 400 år». Han blir akkompagnert av en trio som spiller samtidsjazz bak ham, Håvard Aufles som har komponert musikken og spiller tangenter, med Lars Ove Fossheim på gitar og Joel Ring på cello og bass. Et par dager før spilte Aufles også i bandet 1624, som rett og slett har fått navn etter året byen de kommer fra ble grunnlagt.

Fredrik Høyer ranter som vanlig høyt nok til å bli hørt over bandet han har rundt seg. Dette handler om mange trekk av utviklingen i verden rundt ham, språk, teknologi, kommunikasjon, i mindre grad om Kongsbergs byjubileum, slik at forestillingen gjerne kan gjentas andre steder. I de spesielle omgivelsene hadde den også vært perfekt for et utdrag i programmet «NRK-scenen»

Det ble mange store historiske linjer her i år. Men Kongsberg har også presentert mye ny musikk. Vi må nevne to bestillingsverker, fra saksofonisten Mona Krogstad og bassisten Per Zanussi, som kvitterte for to priser de vant i fjor, henholdsvis «Hun investerer»-prisen (100.000 kroner) og den store musikerprisen (200.000). Den første til kvinnelige musikere i etableringsfasen, den andre for sterkt markering i det norske jazzlivet. I år gikk disse prisene til fiolinisten Tuva Halse og fløytisten Henriette Eilertsen, som vi derfor hører mye mer fra neste år.

Thurston Moore sto for en flott avslutning av den 60. jazzfestivalen på Kongsberg. (Margit Rønning Omholt)

Avslutningskonserten på Kongsberg, etter midnatt og godt inn i søndagen, kom fra Thurston Moore. Han gjorde en sagnomsust konsert med gruppa Sonic Youth i den store, men usjarmerende Kongsberghallen i 2000, i det allerede omtalte Gåte-året. Nå er han på den langt mindre, men desto triveligere klubben Energimølla, med to gitarister til og en trommeslager. Musikken er 60-tallsinspirert psykedelisk rock, med strøk av datidas visesang i bunnen. Han gjør ikke skam på denne tradisjonen, og foredler den videre med gitararbeid i særklasse. Ikke så mye riffing som raffinerte akkordvekslinger, med stadige krumspring rundt i noe som ellers kunne blitt monotont i lengden.

Konserten til Thurston Moore ble en nydelig avslutning på fire dager der fortid var samtid, og framtida ser lys ut. For kanskje første gang skal Wenche Myhre blir nevnt i samme åndedrag som Sonic Youth, der hun avslutter konserten sin på den 60. jazzfestivalen på Kongsberg med «Vi lever». Med Jan Eggums tekst om at «for livet skal vi slåss, så lenge det går blod igjennom oss». Noen kommer visst aldri til å gi seg.