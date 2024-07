Spekulasjoner om at Biden vurderer å trekke seg: – Det er nå panikk i det demokratiske partiet

I dag meldte New York Times at president og presidentkandidat Joe Biden skal ha fortalt en viktig alliert at han er klar over at han kanskje ikke kan redde sitt kandidatur hvis han ikke klarer å overbevise offentligheten i løpet av de kommende dagene. Personen som blir referert til som alliert i artikkelen ønsket å være anonym.

Kort tid etter avviste Andrew Bates, talsperson for Det hvite hus, påstanden i et intervju med New York Times. Bates uttalte at dette er «fullstendig feil» og mente at avisen hadde gitt for kort varsel til å kommentere saken.

Dette skjedde rett etter årets første presidentdebatt mellom tidligere president Donald Trump og president Joe Biden, som har vakt stor oppsikt. Flere tidligere medarbeidere i Bidens eget parti beskrev debatten som «smertefull», og mange oppfattet ham som svak, lavmælt og surrete.

Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i Civita. (CF-WESENBERG / kolonohaven.no/NTB)

– Vanskeligere å tro at han er i stand til å styre USA

Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i Civita, sier at denne typen saker er et uttrykk for at det nå er panikk i det demokratiske partiet etter at Biden leverte en katastrofal debatt natt til fredag norsk tid.

– Biden skulle overbevise velgere om at han ikke var for gammel, men han gjorde det motsatte. Dette har ført til en omfattende diskusjon i og rundt det demokratiske partiet, som sannsynligvis vil fortsette med flere lignende saker som New York Times rapporterer, forteller han og legger til:

– Bidens dårlige unnskyldninger for prestasjonen sin (trøtthet, jetlag osv.) gjør ikke situasjonen bedre. Man forventer at en amerikansk president skal kunne delta på møter i utlandet og returnere uten å fremstå som en mumie på scenen under en debatt. Om noe, illustrerer Bidens unnskyldninger at han er for gammel og helsemessig svekket til å være president, mener han.

Biden har selv forklart at dette «ikke er en unnskyldning, men en forklaring» og innrømmet at han «ikke var veldig smart» som reiste verden rundt like før debatten.

Løkke mener likevel at Biden bør trekke seg.

– Han har et ansvar for landet og det demokratiske partiet. Bidens fremtoning under debatten var et omen for den kommende valgkampen. Det er vanskelig å tro at han kan gjennomføre en lang valgkamp uten problemer, og enda vanskeligere å tro at han er i stand til å styre USA om fire år, når han blir 86 år. Det viktigste Biden kan gjøre for det amerikanske demokratiet er å trekke seg og overlate nominasjonen til en annen kandidat i det demokratiske partiet. Men denne avgjørelsen er til syvende og sist opp til Joe Biden. Det gjenstår å se hva han velger.

Det er ikke bare Løkke som mener at Biden bør trekke seg. En relativ ny måling utført av Ipsos/Reuters viser at en av tre demokrater ønsker at han skal trekke sitt kandidatur.

Reuters har også meldt at dersom Biden velger å trekke seg så er visepresident Kamala Harris det fremste alternativet til å bli Demokratenes presidentkandidat.

Til dette sa Harris til CBS at Joe Biden er kandidaten deres, og at de slo Trump en gang, og at de kommer til å slå ham igjen.

Les også: Biden skylder på mye reising – tidligere Obama-minister ber ham trekke seg

Les også: Reuters: Harris mest aktuell dersom Biden trekker seg