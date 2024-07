Reuters: Harris mest aktuell dersom Biden trekker seg

Joe Bidens opptreden i debatten mot Donald Trump forrige uke har fått alarmen til å gå innad i partiet. Den siste tiden har flere av Bidens partifeller tatt til orde for at han skal tre til side i frykt for at han ikke skal være i stand til å lede landet i en andre periode.

Dersom det blir en realitet, er det visepresident Harris som er mest aktuell til å ta over, opplyser flere kilder tett på Demokratenes valgkamp til Reuters.

Selv har Harris gått ut med støtte til sin nåværende sjef.

– Hør her, Joe Biden er kandidaten vår. Vi slo Trump en gang, og vi kommer til å slå ham igjen. Punktum, sa hun i et intervju med CBS tirsdag.

Om Harris blir presidentkandidaten, så vil hun overta beløpet Biden har samlet inn og valgkampteamet som har bistått ham så langt blir trolig værende.

Andre kandidater som har blitt trukket fram som alternativer for Biden er de populære profilene Gavin Newsom og Gretchen Whitmer, som er guvernør i henholdsvis California og Michigan.

