Biden skylder på mye reising – tidligere Obama-minister ber ham trekke seg

I et intervju med MSNBC sier Castro at han absolutt mener den 81 år gamle presidenten bør trekke sitt kandidatur.

– Jeg ser ingen vei fremover for Biden i dette løpet. Jeg mener en annen demokrat vil ha større sjanse til å slå Donald Trump, og at det vil være klokt å finne en annen kandidat, sier Castro.

Han nevner visepresident Kamala Harris som en av dem han tror kan gjøre det bedre enn Biden.

Allerede for fire år siden, da han stilte mot Biden i den demokratiske nominasjonskampen, stilte Castro spørsmål ved Bidens hukommelse og kognitive evner.

Nå slutter han seg til Lloyd Doggett, som tirsdag ble den første demokraten i Kongressen som offentlig ba Biden «ta den vanskelige og smertefulle beslutningen» om å tre til side.

– I motsetning til Trump har Bidens førsteprioritet alltid vært vårt land. Med respekt ber jeg ham om å trekke seg, sa Doggett, som sitter i Representantenes hus for Texas.

Sliten av tett reiseprogram

Oppfordringen kommer etter at Biden gjorde det svært dårlig i en debatt mot forgjenger og utfordrer Donald Trump i forrige uke. Presidenten sier tirsdag at hektisk reisevirksomhet bidro til hans svake opptreden.

Biden sier at det «ikke er en unnskyldning, men en forklaring». Videre sier han at han «ikke var veldig smart» som reiste verden rundt et par ganger like før debatten.

– Jeg lyttet ikke til medarbeiderne mine. Og så sovnet jeg nesten på scenen, sier Biden.

81-åringen fastholder imidlertid at han er rett mann for jobben. Visepresident Harris, som flere har pekt på som en åpenbar erstatter, avviser at sjefen hennes bør trekke seg.

– Hør her, Joe Biden er kandidaten vår. Vi slo Trump en gang, og vi kommer til å slå ham igjen. Punktum, sa hun i et intervju med CBS tirsdag.

Trump foran på to målinger

Men det er ikke bare kommentatorer og politikere som mener Biden kan bli et problem for Demokratene i kampen om å beholde presidentmakten.

I en undersøkelse SSRS har gjort for CNN, svarer tre firedeler av de spurte at de mener en annen kandidat enn Biden vil ha større sjanse til å vinne valget.

Den samme målingen gir Trump et forsprang på 6 prosentpoeng og en oppslutning på 49 prosent mot 43 prosent for den sittende presidenten. Det er uendret siden april.

Målingen er gjort mellom 28. og 30. juni, altså i dagene rett etter den TV-sendte debatten mellom de to presidentkandidatene.

Også en annen undersøkelse plasserer Trump foran Biden, men bare med 3 prosentpoengs margin. Målingen Suffolk University har gjort for USA Today, viser at 41 prosent ville stemt på Trump, mens 38 prosent gir sin støtte til Biden. I en måling gjort før debatten lå de likt.

