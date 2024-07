Bodø 2024-sjefen: – Jeg tror folk og journalister blir mer fornøyd utover sommeren

---

Hvem: Andre Wallann Larsen (47)

Hva: Direktør for Bodø2024, organisasjonen som står bak Bodøs år som Europeisk kulturhovedstad.

Hvorfor: Har kommet halvveis i Bodøs kulturhovedstadsår.

---

Bodø 2024 – kulturhovedstaden i Europa! Hvordan går det, halvveis ut i året?

– Det vil jeg si går veldig bra! Nå er vi kommet godt i gang med denne sesongen, som heter «Midsummer Madness». Vi følger lyset i Nordland, og nå er vi midnattssol-sesongen. Alt og alle blir litt mer crazy. Blant annet var nylig 4.500 bodøværinger til stede i Breivika i Bodø, der det var en hel kveld med aktiviteter for familie og barn, og en spesialskrevet teaterproduksjonen. Det var veldig gøy. Tirsdag er det konsert med Bryan Adams, og så er det Eurogym – det største arrangementet i antall deltakere, der 4000 kommer fra hele Europa til arrangement i turn og gymnastikk.

Hva er egentlig en kulturhovedstad?

– Ja, hvordan skal man svare på det? Det kjedelige svaret er at det er et EU-program som har levd siden 1986, der hensikten er å bruke det til å utvikle byer og regioner gjennom kultur. Det er et helt år med masse arrangementer innenfor det vide kulturbegrepet. En storstilt satsing på kultur, kan man si.

Det er Nord-Norges største kulturprosjekt noensinne. Hva betyr det for deg?

– For det første er det et prosjekt som har budsjett på over 300 millioner. I tillegg er prosjektet rigget for å samarbeide med en rekke institusjoner og enkeltaktører, i Bodø, men og hele Nordland. Så blir det mange nye prosjekter ut av dette, med over 1000 arrangementer i fylket.

– Personlig tenker jeg at det er helt fantastisk å få lov å oppleve og være med på det. Det er et stort privilegium å få lov å lede dette. Det er et prosjekt der vi gjør mye for mange, og en av de viktigste og fineste tingene vi gjør, er måten vi jobber på å inkludere flere i kulturlivet. Vi retter oss derfor mye mot frivilligheten, og det internasjonale miljøet i Nordland.

Hva kan dere by på?

– For publikum byr vi på en lang rekke arrangementer som de kan få med seg. Og så er også hensikten at vi skal gjøre Bodø og Nordland mer attraktivt for de som bor og studerer her, og de som kunne tenkt seg å komme på besøk og flytte hit.

Mari Boine med band og Helgeland Sinfonietta spilte i Bodø domkirke under åpningsuka av Bodø 2024 som kulturhovedstadsår. (Morten Losvik)

Dere har måttet tåle kritikk – både for åpningsshowet, og for at det ikke har vært så mange arrangement som man trodde da man fikk tildelt statusen. Hva tenker du om det?

– For det første, så tenker jeg at når man lager store og nye produksjoner, som blant annet åpningen, så er det helt naturlig at det kommer debatt. Debatten som kom rundt det samiske, viste at det er noe som er viktige å diskutere. Hva er det samiske Nordland? At kunst og kultur skaper debatt er ikke noe nytt, og det ville vært mye verre om man var likegyldig til det.

– Det andre er at noen hadde ønsket seg flere store arrangementer. Der er det sånn at hele prosjektet er basert på en søknad til EU i 2019, og der sto det hva vi skal gjøre og hva vi skal gjennomføre. Det skulle være en del store arrangementer, men så skulle vi jobbe med institusjonene i fylket sånn at kompetansen skulle være igjen i Nordland, og ikke forsvinne i et midlertidig prosjekt. Det er lite bærekraftig om Bodø2024 lager mange store enkeltarrangement, og legger ned etterpå.

– Så tror jeg folk og journalister kommer til å bli mer fornøyd utover sommeren, for det er mange store arrangement i sommer. Og det er god grunn til å ikke gjøre store arrangementer utendørs i februar, mars og april. Det så vi også under åpningsshowet. Vi hadde to orkaner uka før, så det er høy risiko på den tida av året.

Hva er det du har som høydepunkt så langt?

– Tja. Jeg må vel si åpninga? Det er det viktigste programpunktet til kulturhovedstadsåret, der nasjonens og Europas øyer er rettet mot deg.

Hva ser du mest fram til resten av året?

– Det ene er «European cabins of culture», som enkelt fortalt er en tur langs Nordlandsruta. Vi har programmert inn små konserter, foredrag og matopplevelser langs løypa på de ulike DNT-hyttene. Et annet er Nordland Teater som skal på turne med fire forestillinger om 2. verdenskrig, som ender opp i Bodø i august. Det gleder jeg meg veldig til.

Vi har noen faste spørsmål! Hvordan ser en perfekt sommerdag ut for deg?

– Da står jeg opp, det er godt vær. Det er ikke alltid det i Nord-Norge, men vi satser på at det blir så bra som i mai og juni resten av sommeren. Deretter tar jeg en kopp kaffe, deretter enten en løpe- eller fjelltur, og så rett og slett ha en fin dag med familien.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg? Evt. film, konsert eller teater.

– En film jeg har sett mange ganger som ung, er Gudfaren. Den er lang, tre timer. Mange gamle filmer, når man ser de om igjen, så går de sakte. Men denne, den er så godt laget, med fine scener.

– En bok, som også går sakte, er «Naustet» av Jon Fosse. Det er en historie der det ikke skjer så mye, men den særegne måten han skriver på er meditativt og flott når jeg sitter og leser.

Bodø 2024-direktør, Andre Wallan Larsen, sier han gjerne ville stått fast i en heis med Harald Eia. (David Engmo)

Hvem var barndomshelten din?

– Broren min, Reidar. Han er 13 år eldre enn meg. Da jeg var barn, så jeg veldig opp til han, for han kunne alt. For mange er barndomshelten noen som falmer med tiden, det har han ikke gjort. En fantastisk mann som har betydd mye for meg.

Hvem ville du stått fast i en heis med?

– Det kan være litt sånn utrivelig og klaustrofobisk å stå fast i en heis, så det er viktig å havne i den heisen med noen som man ikke er så ukomfortabel med å være der sammen med, og kan ha en hyggelig og litt artig stund. Jeg har aldri møtt Harald Eia, men han er en som jeg har fulgt med på siden jeg var ung. Siden jeg liker å ha lange gode samtaler med folk, kunne jeg kunne tenkt meg å prate med han, i tillegg til at det kunne blitt god stemning.

