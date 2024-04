Alternative sommermål: – Her får du både i pose og sekk

Vinter- og påskeferien er over. Flere røde dager venter i mai, og bak lurer sommeren. Juni, juli og august er for mange synonymt med litt fri, om det så er hjemme eller på reise. I inn- eller utland, og kanskje med blått hav, sol, paraplydrinker, god mat og is.

Men det kan også ha sine utfordringer. Hvis sjansen for overfylte strender, fullbookede spisesteder, køgåing i trange bakgater og timer med venting for å komme inn et sted, kanskje i stekende hete, ikke er det som frister mest, finnes det flere alternative steder å reise. Det kjente reiselivsmagasinet Condé Nast Traveller har laget ei liste over både de beste alternative reisemålene for Europa-sommeren og en egen «alternativ guide til Europa i sommer».

Magasinet tar ikke til orde for å droppe de mest populære reisemålene, men sier det er fordeler ved å velge mindre kjente feriemål midt i høysesongen. Som å styre unna stigende temperaturer og overturistifiserte-steder. De siste årene har nemlig hetebølger preget flere europeiske feriefavoritter.

– Det er all grunn til å advare at det kommer til å bli hetebølge også i år; opp mot 40 varmegrader, skogbranner, trøbbel for de fastboende og trøbbel for gjestene, sa reiselivsekspert Odd Roar Lange til Dagsavisen tidligere i år.

Hva med Bergen?

På lista over alternative reisemål finner vi Braga i Portugal, franske Bordeaux, Rotterdam i Nederland, Mostar i Bosnia-Hercegovina og ikke minst: Bergen.

Byen omtales som en naturelskers paradis, og magasinet trekker fram de fargerike husene langs Bryggen. De anbefaler også å se lenger unna for enda flere praktfulle syn.

– Selv om sommeren kan du kanskje se noen snøkledde fjell, som kaster lange skygger på glitrende fjorder og turstier, som sikrer en perfekt tumleplass for et sommereventyr, skriver de.

Bryggen i Bergen er på Unescos liste over verdens kulturarv. (Elena-studio/Getty Images/iStockphoto)

Kombinasjonen av natur og kulturopplevelser er på topplista når Dagsavisen spør reiselivsdirektør Anders Nyland i Visit Bergen om hans topp tre-anbefalinger til turister som kanskje ser mot Vestlandshovedstaden i sommer.

– Det som er unikt med Bergen, egentlig i verdenssammenheng, er nærheten mellom en moderne urban kulturby og noen av verdens mest anerkjente kulturopplevelser. Mange steder er kjente naturopplevelser litt i hutaheiti, langt fra en by. Det vi vet at mange setter pris på med Bergen, er at de får i både pose og sekk. Det er ikke så mange steder du kan bo i en kulturby og ha den som base, og komme deg enkelt ut til naturopplevelsene. Men det kan du i Bergen, sier Nyland.

At det kan regne litt er heller ikke noe turistene klager over, sier han.

– Ikke i det hele tatt. Vi opplever at de som reiser i dag er godt forberedt på vestnorsk vær og forhold. Noen synes til og med at været vi har er eksotisk.

Mer enn Bryggen, Fløien og Fisketorget

Stoltzekleiven er en bratt steinlagt tursti i Bergen opp mot Sandviksfjellet. Det er en av de mest populære turstiene i Bergen. (rfranca/Getty Images)

Flere turister tok i fjor turen til Bergen sammenlignet med 2019, altså før koronapandemien. 2019 var et rekordår målt i antall kommersielle overnattinger, men i 2023 økte det med 5,7 prosent, forteller Nyland.

Han har også et klart råd til tilreisende:

– Mange tenker at Bergen = Bergen sentrum. Det er ikke helt riktig. En kort buss- eller båttur ut av byen har man også opplevelser i verdensklasse. Bergen handler om mye mer enn Bryggen, Fløibanen og Fisketorget. Det å bruke litt tid, kanskje legge inn en dag eller to ekstra og få med seg alt som finnes i byen og rundt, er en anbefaling.

– Vi driver turistinfo med noen hundretusen utenlandske besøkende hvert normalår. Den tilbakemeldingen vi oftest registrerer er «if only I had know I should have stayed longer». Cluet er: bli lenger, så er du sikker på at du får med deg alt som er verdt å få med deg.

Nyland sier det er viktig for Bergen å bli omtalt på måten Condé Nast Traveller gjør.

– Å bli nevnt så positivt i den typen anerkjent publikasjon har høy verdi. Særlig i dagens informasjonssamfunn. For dem som er opptatt av reiseopplevelser er det en veldig troverdig avsender.

Ser nordover

Det er ikke bare Bergen som får hederlig omtale når magasinet skal komme med noen anbefalinger utenfor de mest kjente europeiske reisemålene.

Den andre lista består av belgiske Antwerpen, Asturias ved atlanterhavskysten i Nord-Spania, termalbad i Budapest, Kosovo-besøk, fjellturer i Dolomittene i Nord-Italia og egen liste over Europas beste, og minst overfylte, strender. Men også den inkluderer et blikk mot Norge – nemlig Bodø. «Nord-Norges kulturhovedstad under utvikling», som byen omtales som.

Bodø har lenge vært startstedet for reisende på vei til Lofoten. Men kunst og en lang rekke med fritidstilbud utendørs sikrer at det er mye å bli værende for, oppsummerer Condé Nast Traveller.

Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024. (RUBEN RAMOS/Getty Images)

Bodø er dessuten europeisk kulturhovedstad i år, den første kulturhovedstaden nord for polarsirkelen. De skilter med 1000 kulturelle arrangementer i byen og i Nordland fylke gjennom året.

Også i Bodø setter de pris på omtalen i reisemagasinet.

– At Bodø blir nevnt hos Condé Nast er utrolig artig. Dette gir en annen type synlighet mot et annet publikum enn det vi nødvendigvis klarer å nå. I tillegg oppleves redaksjonell omtale som mer troverdig og interessant for leseren, og dette er derfor svært effektiv og verdifull markedsføring, sier Otelie Knædal i Visit Bodø.

– Majestetiske fjelltopper og kritthvite strender

Knædal trekker fram at det heller ikke er første gang Nordlandsbyen omtales i tidsskriftet, som har vært på pressetur dit tidligere i år. Det samme har flere andre store medier. At de er europeisk kulturhovedstad har virkelig vekket interessen hos internasjonal presse, sier Knædal.

– Hvorfor bør man dra til Bodø, mener dere?

– Bodø har den perfekte kombinasjon av byliv, kultur og natur, så her kan du få i pose og sekk. Vi har slående vakker natur, med alt fra majestetiske fjelltopper til kritthvite strender i vakre omgivelser, svarer Knædal, og nevner også godt utvalg av butikker og shoppingmuligheter i sentrum, serveringssteder som bruker lokale råvarer og en rekke tilbud for den kulturinteresserte.

– Ta turen innom Stormen konserthus, Svømmehallen Scene, Dama Di, Beddingen kulturhus og Noua, er blant anbefalingene hennes.

I tillegg til å oppfordre til å ta en titt på programmet for året som kulturhovedstad, trekker hun fram at utenfor Kjerringøy kan reisende vente seg en kunstutstilling utenom det vanlige. I juli er det nemlig premiere av Kjerringøy Land Art Biennale, og alle kunstverkene er skapt av naturmaterialene på øya.

Dagsavisen har tidligere omtalt at seks av ti av nordmenn som skal ha sommerferie, vil ta den i Norge i år, ifølge tall fra Virke. Halvparten av oss vil legge ferien til utlandet, og igjen er Spania favorittreisemålet. På plassen bak følger Hellas, og Sverige, Danmark og Italia runder av topp fem-lista for 2024.

