Kulturhovedstaden kutter i kulturtilbudet: – Gigantisk paradoks, sier lokalpolitiker

Det stormer rundt pengekassa i Bodø. 2024 er året hvor kommunen har fått tittelen «Europeisk kulturhovedstad».

Men det er også året hvor kommunen har alvorlige økonomiske utfordringer, og må omstille seg for 300 millioner kroner.

Det får også kulturtilbudet kjenne på kroppen.

Nå står prestisjeprosjektet Stormen Bibliotek i fare for å måtte redusere tilbudet drastisk.

– Det er umusikalsk, sier biblioteks-tillitsvalgt Elin Fostvedt, og viser til at dette skjer samme år som byen skal fremmes som kulturhovedstad.

Stort økonomisk etterslep

De neste årene må Bodø kommune spare inn opp mot 600 millioner kroner, og 300 millioner i 2024. Som et ledd i dette har bystyret vedtatt å nedbemanne 200 stillinger i kommunen.

Det får store konsekvenser for kommunen. Allerede er det lagt ned tre barnehager og en skole – til store demonstrasjoner, ifølge NRK. Nå er planen at kommunen skal nedbemanne med 200 årsverk.

Også ansatte ved Stormen bibliotek.

– Det vil føre til en markant nedgang i kulturtilbudet, sier Elin Fostvedt, hovedtillitsvalgt i Bibliotekarforbundet i Nordland.

Over to runder sier hun det er planlagt å kutte i alt fire stillinger ved biblioteket. Det vil føre til reduserte åpningstider, fra 72 til 49 timer i uken, og at det vanskelig vil la seg gjøre å holde åpent på søndager. Fra januar til mars hadde de 11.000 besøkende på søndager, ifølge Fostvedt.

– Vi har drevet på grensen i mange år. Folk har strukket seg langt, gått ekstra vakter og gått overtid for å få alt til å gå opp. Men nå blir vi ikke nok folk til å gjøre det lengre, sier hun.

Også arrangementene i biblioteket vil redusere drastisk.

– På normalår har biblioteket bortimot 600 arrangement, alt fra lesestund for familier på lørdager til dronningbesøk, debatter og åpning av kulturhovedstad. Det kommer ikke til å skje lenger, sier hun, og spår at det kun vil være mulig å gjennomføre et kveldsarrangement i uka om alle kuttene blir iverksatt.

– Fryktelig mye av det som skal skje dette kulturhovedstadsåret skal skje i biblioteket, sier hun, og sier de opplever mye trykk fra folk og foreninger som ønsker å holde sitt arrangement ved biblioteket.

Stormen bibliotek kostet 328 millioner kroner, og er markant i bybildet i Bodø. (Ernst Furuhatt)

Dyrt med stillstand

Etter mange år med flere og flere nedlagte bibliotekfilialer, ble Bodø og Stormen bibliotek hyllet av Norsk bibliotekforening for å gå mot strømmen da de åpnet dørene i 2014, til en prislapp på 328 millioner kroner.

Nå frykter Fostvedt, som også arbeider ved biblioteket, at praktbygget vil bli stående tomt store deler av tiden.

– Det er meningsløst. Det er dyrt. Det er kostbart for det offentlige å bygge et så stort bygg. Og folk oppsøker det, det er folk her hele tida. Hvor skal de gå? Hvor skal lavinntektsfamilien, som har biblioteket som sitt eneste fritidstilbud, gå, spør hun, og sier det rammer hardest de som har minst i samfunnet.

Elin Fostvedt, hovedtillitsvalgt i Bibliotekarforbundet i Nordland, er sterkt kritisk til kuttforslaget i kommunen. (Privat )

Kritiserer Høyre

Fostvedt får støtte fra Arbeiderpartiets Ann Kristin Moldjord i Bodøs bystyre, som mener å kutte i bibliotektilbudet ikke er en god løsning for fremtida.

– Det er et av de virkelig lavterskeltilbud som gjelder for alle, uavhengig av privatøkonomi. Det er et sted man kan komme alle dager i uka. Og jeg tenker spesielt for de minste barna og ungdommen. Å kutte i det forebyggende arbeidet som biblioteket er, er uklokt.

Ann-Kristin Moldjord, gruppeleder i Bodø Ap, sier Høyre-ordførerens skattelettelser kommer på et ugunstig tidspunkt. (Raymond Engmark )

– Selvfølgelig det umusikalsk med tanke på kulturhovedstadsåret, men jeg tenker først og fremst som forebyggende tiltak.

Moldjord mener posisjonen, som består av Høyre, Frp og Venstre, har kuttet i skatteinntekter som gjør at kommuneøkonomien nå er presset til randen.

– Det stemmer ikke at økonomien er skakkjørt. Når vi satt i posisjon, styrte vi med overskudd etter overskudd, på grunn av skatteinntekter. Nå har posisjonen tatt ned disse inntektene, i en tid der vi skal se på hvilket tjenestenivå vi skal legge oss på, sier hun.

Arbeiderparti-politikeren sier at kommunen også har fått 44 millioner kroner fra staten, gjennom både revidert budsjett og gjennom det nye inntektssystemet til kommunene.

– Så langt jeg skjønner, så er ikke de pengene tatt med i kuttforslag. Vi kommer til å komme med et annet forslag i bystyret, for det som ligger der i dag er ikke noe vi kan stå inne for, sier hun, og viser til behandlingen i bystyret den 13. og 14. juni.

– Er stillingene til biblioteket reddet i deres forslag?

– Vi driver og diskuterer, men jeg vil ikke bli overrasket om vi gjør det. Jeg tror jeg kan gå så langt som å si at i vårt forslag vil vi redde de stillingene.

Også Håkon Møller i MDG i Bodø mener det er vanskelig å ikke pirke borti bibliotek-situasjonen når det skal opp til bystyret.

– Det er et gigantisk paradoks, sier han om å kutte i kultursektoren, og referer til at Bodø er kulturhovedstadsår.

– Det andre er at det er nytt og flott bygg som kostet dyrt, men vi har ikke råd til å fylle det med det vi ønsker.

Han mener posisjonen har et forklaringsproblem for hvorfor de velger å kutte i skatteinntektene, samtidig som det er økonomisk krise.

– Inntektskildene kommunen rår over selv, bør i det minste ligge fast til de økonomiske utfordringene er løst.

Førstekandidat for MDG i Bodø, Håkon Møller, sier kulturkuttet er et paradoks for kulturhovedstaden. (Annika Byrde/NTB)

Høyre: – Ap er fantasiløse

Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) tror ikke på noe «image»-problem ved å kutte i biblioteket mens det er kulturhovedstadsår. Han sier mange områder vil oppleve kutt, og at fokuset er å skjerme eldreomsorgen og lærere i skolen.

– Vi kan ta fram mange sektorer som det vil smerte å kutte i, som vil være vanskelig, sier han.

Kritikken av skattepolitikken tar han med knusende ro, og peker på at det er et Arbeiderparti-styrt bystyre som har brukt for mye penger de foregående årene.

– Bodø Ap har ikke et eneste forslag til å løse kommunens økonomiske utfordringer bortsett fra å fjerne bunnfradrag på eiendomsskatten. Dette til tross for at de har styrt byen i 20 av de 24 siste årene. Alle har ikke automatisk råd til å betale mer og bunnfradrag på eiendomsskatt bidrar til å gjøre det litt mindre kostbart å bo i Bodø. Bunnfradraget på 12,5 millioner kroner velter ikke lasset i et budsjett på ca. 5,7 milliarder, sier han, og sier Kommune-Norge har hatt gode år den siste tida.

– Og Bodø kommune har i disse årene, med Ap i spissen, brukt altfor mye penger. I tillegg har kommunens kostnader økt betydelig, sier han, og viser til økning i rente- og avdragskostnader, samt økte vikarutgifter i helsesektoren.

– Nå må vi gjennom en hestekur. Det er hardt mens det pågår, men det er nødvendig.

Ordfører i Bodø Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier det er årevis med Ap-styre som har ført til den økonomiske situasjonen. (Jan Langhaug/NTB)

Kommunedirektør: – Skulle gjerne unngått kutt

Kommunedirektør Kjell Hugvik sier kommunen har brukt altfor mye penger over tid, som er grunnen til at de er i et økonomisk uføre.

– Da må du foreta kutt som man gjerne skulle sett at man kunne unngå, men som er helt nødvendig, sier han, og viser til at bystyret i Bodø har vedtatt et omstillingskrav på 300 millioner kroner i 2024, og 600 millioner kroner fram til 2027.

Han trekker fram at skatteinntektene har gått ned, og at rentenivået gjør at kommunen må ut med over 534 millioner kroner i renter og avdrag som følge av flere, tunge investeringer de siste årene.

– Møller i MDG kaller det et paradoks å kutte i kulturtilbudet når kommunen er kulturhovedstad?

– Ja, det kan man godt si, men man var ikke i et slik økonomisk situasjon da man bestemte seg for å bli europeisk kulturhovedstad, sier Hugvik.

Han sier oppvekst, kultur, helse og omsorg utgjør 80 prosent av budsjettet, og at tiltakene vil ramme disse sektorene.

– Jeg skulle gjerne unngått å ta ned bibliotektilbudet i kulturåret, men disse 200 stillingene vi tar ned, treffer alle i kommunen, sier han.

– Hadde situasjonen vært annerledes hadde politikerne ikke vedtatt bunnfradrag på eiendomsskatt?

– I min innstilling anbefalte jeg at vi ikke skulle gå for dette tiltaket nå. Men vi skal omstille for 300 millioner kroner i år. Da vil ikke 12 millioner løse problemstillingen. Det er en liten bekk i en stor å, sier han, og poengterer at Robek (liste over kommuner i økonomisk ubalanse, red.anm.) er neste stopp om ikke kommunen får løst de økonomiske problemene.

– Det primære fra min side er å bringe kommunen i forsvarlig drift. Vi har ikke lov å gå i underskudd, kommuneloven tilsier at vi må være i balanse.

---

Europeisk Kulturhovedstad: Bodø

Europeisk kulturhovedstad er europeiske byer som hvert år markerer Europas kulturelle enhet. Dette gjøres gjennom å arrangere ulike kulturtiltak i løpet av året.

I 2024 er Bodø tildelt tittelen Europeisk Kulturhovedstad, og kommunen arrangerer arrangementene under underorganisasjonen “Bodø 2024″.

Året er anslått til å koste rundt 300 millioner kroner, fordelt på kommunen, Nordland fylkeskommune, statlige midler og kommersielle bidrag.

Offisiell åpning var 3. februar tidligere i år.

---

Les også: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen