Sørlie helt da Gamle Oslo vartet opp med utrolig snuoperasjon

EKEBERG (Dagsavisen): Severin Sørlie ble igjen tungen på vektskålen da Gamle Oslo tok sin fjerde seier på rad. Spissen, som bar kapteinsbindet for dagen, scoret to mål på tre minutter og snudde på egenhånd kampen fra 1-2 til 3-2.

- Det er ikke tilfeldig. Jeg er glad i å score mål, noe jeg har vist de siste årene. Det er ekstra gøy å steppe opp på dager som dette, med nummer 10 på ryggen og med kapteinsbindet, sier tomålsscorer Severin Sørlie til Dagsavisen.

- Severin scorer jo mål. Han jobber knallhardt i dag og bidrar i andre spillet også, så jeg er veldig fornøyd med han i dag, sier trener Adam Larsen Kwarasey.

Nå har de ikke tapt på ni kamper, og det er snart to måneder siden Asker slo de 3-4! Siden den gang – åtte seire og én uavgjort.

- Formen sier seg selv. Vi er i god form, selv om vi ikke har dominert så mange av kampene vi har spilt. Det er morsomt, for vi har satt oss som mål med å konkurrere i alle kamper. Akkurat nå har det tatt oss til ett poeng bak tabelltoppen, og vi føler nesten at vi kunne hatt flere poeng også. Det ser bra ut. Vi kommer nok til å være aktive i sommer også, så blir det forhåpentligvis et enda bedre Gamle Oslo-lag i høst, sier Kwarasey.

Nesten tabelltopp

Den gode formen gjør at de nå er på 3. plass. Det ble en dag der alt bikket deres vei – seier selv samt at serieleder Nordstrand tapte for Sarpsborg 2 og Frigg bare klarte 2-2 mot Åskollen. Dermed er de bare poenget bak Nordstrand og á poeng med Asker, som har en kamp mindre spilt.

- Det er fint at Nordstrand tapte også. Det passet oss veldig bra. 2. plass, poenget bak Nordstrand, hadde jeg ikke sett for meg før seriestart. Det er imponerende at en klubb med så lite ressurser, hvor ingen er lønnet, klarer å holde følge og ligge over store klubber som Bærum, Frigg og Oppsal. Selv om vi er nyopprykket, er vi til å regne med. Og i tillegg med mange spillere ute, sier Sørlie.

Om kampen sier Sørlie:

- Vi vinner ufortjent. De har masse ball, men vi er fysiske og jeg er skikkelig imponert over at vi klarer å snu det. Gutta blør for drakta og spesielt forsvarsspillerne går foran som et godt eksempel. Jeg føler vi løper godt gjennom hele kampen og at det er det vi vinner på. At vi skulle snu det til 3-2 etter at vi havnet under 1-2, viser dedikasjon fra alle gutta. Det var en skikkelig lagseier.

Store KFUM 2-sjanser tidlig

KFUM 2 kom best i gang og skapte en god mulighet etter ti minutter. Et innlegg fra Adnan Hadzic ble slått i retning Niclas Semmen, men spissen var akkurat litt for sent til å nå ballen med hodet.

Fem minutter senere var det mannen med kunstnernavnet Adam Jesus Esparza Saldana som var farlig frempå. Han dro av to Gamle Oslo-spillere før han fikk skutt fra sju-åtte meters hold. Forsøket gikk like over, men det var hjemmelaget som var det klart beste laget i åpningen.

Først etter 32 minutter var Gamle Oslo ordentlig farlig frempå for første gang. Etter en corner og et par svake klareringer havnet ballen i beina på Pamadou Jatta. Han fyrte fra 20 meter, men ballen snek seg like til side for mål.

Men mål skulle det til slutt bli for Gamle Oslo. På overtid av den første omgangen slo keeper Morten Vang en lang ball opp i banen. Ballen endte til slutt i beina på André Marti, som valgte å chippe fra 25 meter (!). To sekunder senere lå ballen i mål, etter at den hadde gått via tverrligger og i mål. Dermed sto det 1-0 til gjestene til pause.

Vakker utligning og kamp snudd…

Etter en relativt rotete start på 2. omgang var det KFUM 2 som scoret kampens andre mål etter timen spilt. Martin Gavey fikk ball på 40 meter og så at Jonas Hjort kom i lange klyv på venstresiden. Gavey slapp perfekt til Hjort, som plutselig var alene med keeper. Via hanskene til Vang banket Hjort ballen via tverrliggeren og i mål til 1-1.

Sju minutter senere var kampen snudd. Magnus Mehl kom rundt på høyre og slo ut 45 til Semmen. Han skjøt på førstetouch og banket ballen i lengste hjørne til 2-1.

Scoringen var Semmens tiende på bare seks kamper for KFUM 2 i år. Mon tro om spissen snart er klar for debuten i Eliteserien, etter tre kamper for A-laget i cupen?

Vakker frisparkscoring

2-1 burde blitt til 2-2 tre minutter senere da Christiaan Wielens fikk tid og rom til å skyte fra fem meter. På smått utrolig vis skjøt innbytteren ballen over, men Wielens skulle få sin revansje da han ble felt på 16-meteren kvarteret før full tid.

Severin Sørlie stilte seg opp ved ballen, tok en seks-sju skritts løpefart og banket ballen i lengste hjørne. Dermed var lagene igjen like langt!

- Jeg så at keeperen juksa litt og sto midt i mål. Jeg så ikke ballen, men så at den gikk i mål. Jeg gleder meg til å se den på nytt, sier han.

Snudde kampen

Og Sørlie var ikke snauere enn å snu kampen på egenhånd med sin andre scoring for dagen bare tre minutter etter 2-2-målet. Kapteinen fikk ball på 20 meter og skjøt et skudd Henri Sørlie burde hatt kontroll på, men på merkelig vis slo keeperen ballen opp i nettaket. Dermed var kampen snudd – igjen!

- Adam sa til meg i pausen at jeg bare måtte skyte og få ballen på mål. Det var det jeg tenkte på da jeg fikk ballen. Da var det bare å skyte mot mål. Jeg skal ikke skryte på meg at det var mitt beste skudd i år, men den går i mål og det er det som har noe å si, sier Sørlie.

- Det var ekstremt deilig. Jeg vet ikke om det er tilfeldig eller hva det er, når de stiller med det sterkeste de har i hele år, for det irriterte meg skikkelig. Jeg synes ikke noe om det. Derfor var det ekstra deilig å vinne, men jeg er fortsatt irritert. Det er jo sånne ting som kan avgjøre hvem som spiller hvor neste år, sier treneren.

---

KAMPFAKTA

KFUM 2-Gamle Oslo 2-3 (0-1)

Ekeberg Arena, 100 tilskuere

Mål: 0-1 André Marti (45+1), 1-1 Jonas Hjort (60), 2-1 Niclas Semmen (68), 2-2 Severin Sørlie (78), 2-3 Sørlie (81)

Gule kort: Joachim Prent-Eckbo, KFUM 2. Pamadou Jatta, Gamle Oslo.

---

