Scholz etter knivangrep: – De burde sendes ut av landet

Utsagnet kommer som et svar på kritikk fra den konservative opposisjonen og ytre høyre-partiet AfD, etter at en politibetjent i slutten av mai ble drept, og flere ble såret i et knivangrep i Mannheim. Gjerningsmannen som ble skutt av politiet, skal ha vært en afghansk asylsøker skriver The Guardian.

– Det opprører meg når noen som har funnet beskyttelse her begår de alvorligste forbrytelsene, og la til:

– Slike kriminelle bør deporteres, selv om de kommer fra Syria eller Afghanistan, sa Scholz til applaus fra salen.

Flere politikere har antydet at gjerningsmannen var motivert av islamsk ekstremisme. Han kan bli siktet for drap, drapsforsøk og fem tilfeller av alvorlig kroppsskade, ifølge talspersonen for påtalemyndigheten.

Tyskland stanset utsendelser av personer til Afghanistan i 2021 etter at Taliban kom tilbake til makten. Det har blitt fastslått at den usikre sikkerhetssituasjonen i Syria forhindrer utsendelser også dit. Nå ønsker Scholz å endre praksis, til stor jubel fra konservative stemmer i nasjonalforsamlingen.

Germany Stabbing Tyske politibetjenter minnes kollegaen i Mannheim, Tyskland, etter at han døde som følge av knivstikkingen i slutten av mai. (Michael Probst/AP)

Nytt angrep tirsdag

Tirsdag ble en politiker fra AfD angrepet med kniv - også det i Mannheim. Ifølge AfD selv, fant hendelsen sted nær et torg da politikeren konfronterte noen som stjal en valgkampplakat. Gjerningspersonen er pågrepet.

EU-valget

6. til 9. juni er det valg av nytt EU-parlament.

Tyskland startet valget torsdag.

CDU-CSU ser ut til å få omtrent 30 prosent av de tyske stemmene i søndagens valg.

Parlamentet har nå 720 seter.

Tyskland og Frankrike får flest seter med henholdsvis 96 og 81 hver.

European Elections Explainer Medlemmer av Europaparlamentet deltar på den siste sesjonen før det kommende Europavalget, 25. april 2024 i Strasbourg. (Jean-Francois Badias/AP)

Spent før EU-valget

Fra torsdag til søndag denne uken foregår det store valget av EU-parlament. Tyskland får 96 av de 720 setene i parlamentet. Noe som er bakteppet for at Scholz nå strammer til retorikken. Partiet hans har jevnt og trutt mistet støtte siden de vant valget i 2021. Nå kjemper Scholz om andreplassen med ytre høyre-partiet AfD.

Sentrum høyre-partiet CDU-CSU ser ut til å få omtrent 30 prosent av stemmene i søndagens valg, ifølge en siste meningsmåling.

Ifølge BBC er det partiene på høyresiden i EU som nå har vind i seilene. Det er forventet at kun fire land vi ha sosialdemokratiske partier på topp. Deriblant Sverige, Danmark, Litauen og Malta. Selv da er det forventet at Danmarks Mette Fredriksens parti Sosialdemokratiet vil kunne vente et stort fall i støtte.

Statsminister Rishi Sunak har lovet å sette en stopper for migrantene som ankommer i båt. Hans regjering vil sende asylsøkere som ankommer Storbritannia ulovlig til Rwanda. (TOBY MELVILLE/AFP)

Storbritannia vil sende asylsøkere til Rwanda

Det er ikke bare i Tyskland og EU at spørsmål om innvandring, kriminalitet og asylsøkere har blitt et hett tema. Innvandring har vært dominerende i den politiske debatten i Storbritannia i mer enn et tiår, og det var sentralt i folkeavstemningen om Brexit. Storbritannias statsminister Rishi Sunak lover å innføre et lovfestet tak på antall innvandrere som landet kan ta imot, om han vinner valget i juli.

– Ved å sette et tak på innvandringen hvert år vil vi sikre at de offentlige tjenestene er beskyttet, og at boligsektoren ikke blir overbelastet, mens vi fortsatt henter inn ferdighetene som selskapene våre og helsevesenet trenger, heter det i en uttalelse fra partiet.

I april sa regjeringen i Storbritannia at asylsøkere som kom ulovlig til landet etter 1. januar 2022, via «et trygt land» kunne bli sendt til republikken Rwanda i Sentral-Afrika. Nå sier de at ingen vil bli sendt ut før valget landet avholder 4. juli.

Labour-leder Keir Starmer sier at han vil skrote Rwanda-planene hvis han vinner valget. I stedet planlegger han å bruke antiterrorlover mot gjenger som smugler mennesker over kanalen, har han uttalt til BBC.

