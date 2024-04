Støtter ny RU-leder: – Mye urettferdig hets, rasisme og latterliggjøring

– Jeg synes Amrit Kaur er modig og tøff som tør å gå i debatter og forsvare Rød Ungdoms politikk slik hun nå gjør, også med tanke på all den hetsen hun i sin korte tid som leder har fått fra de mørkeste kreftene man kan finne på X/Twitter og andre sosiale medier, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Han er gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre, og vil gjerne erklære sin støtte til 21 år gamle Amrit Kaur, som sist helg ble valgt til ny leder for Rød Ungdom under dramatiske omstendigheter, der beskyldninger om «kupp» og «ukultur» satt løst.

– Rasisme og latterliggjøring

Også andre Rødt-politikere i partiet vil gi sin støtte til Kaur:

– Jeg mener hun har blitt tillagt meninger hun ikke har, og blitt altfor hardt behandlet av voksne politiske kommentatorer og middelaldrende forståsegpåere, sier Sofia Rana, også hun bystyrerepresentant for Rødt i Oslo.

– Rød Ungdoms landsmøte har med et overveldende flertall valgt dyktige, kunnskapsrike og modige Amrit som ny leder. Dessverre har hun fått kjenne på mye urettferdig hets, rasisme og latterliggjøring, mener Synne Bjørbæk, som er gruppeleder for Rødt i fylkestinget i Nordland.

Synne Bjørbæk er gruppeleder i Rødt Nordland. (Ihne Pedersen)

Les også: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Marsjerte ut

Det har stått storm rundt Rød Ungdoms nye leder Amrit Kaur den siste uka. Hun ble valgt med stort flertall under ungdomspartiets landsmøte forrige helg, stikk i strid med det valgkomiteen hadde innstilt på. De ønsket Liv Müller Smith-Sivertsen, som i stedet marsjerte ut av landsmøtet i protest, sammen med 20 andre.

Etter dette har Kaur vakt oppsikt med uttalelser som at hun er kommunist, at hun vil at Rødt skal kalle seg et kommunistisk parti, og at hun sier nei til all våpenstøtte til Ukraina.

«Å hevde, som Kaur, og noen i Rødts bakre rekker som heier på henne, at medlemmene er kommunister og Rødt et kommunistisk parti, er stikk i strid med det flertallet i Rødt har vedtatt», skriver Klassekampens politiske kommentator Bjørgulv Braanen.

«Det er et forsøk på å skru klokka tilbake minst 40 år – hvis ikke lenger», mener han, og trekker linjer tilbake til Rødts AKP (ml)-fortid på 1970-tallet.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– Et helt annet samfunn

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har på sin side sett seg nødt til å rykke ut på Facebook for å presisere at Rødt i dag står «krystallklart» for demokratisk sosialisme, «forankret i befolkningen og gjennom frie valg».

«Rød Ungdom er en selvstendig organisasjon som tar sine egne valg. Det respekterer jeg», skriver Rødt-lederen, og legger til:

«Det innebærer også at Rød Ungdoms valg på ingen måte endrer Rødts politikk og prinsipper, slik det har blitt forsøkt skapt et inntrykk av fra flere hold de siste dagene».

Også Mobasheri i Oslo mener at Rødt er et demokratisk parti, men at det må være rom for andre meninger i partiet også.

– Vi har både kommunister og sosialister i Rødt, men vi er ikke et kommunistisk kaderparti. Men vi er et sosialistisk, revolusjonært parti som ønsker et helt annet samfunn. Det syns jeg Amrit har vært tydelig på å få fram. Rød Ungdom skal være rebelske og og utfordre Rødt når det trengs, særlig i ei tid hvor Rødt vokser og står overfor mange politiske valg. Hun er dessuten en ung, radikal kvinne med minoritetsbakgrunn, og er nok ekstra utsatt for hets på grunn av det. Rød Ungdom kan spille en svært viktig rolle for å engasjere og mobilisere særlig innvandrerungdom i Oslo til politisk kamp, sier han til Dagsavisen.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

– Får så mye tyn

Også Oslo Rødts Sofia Rana syns Amrit Kaur har fått altfor hard medfart i sosiale medier og av politiske kommentatorer i redaktørstyrte medier.

– Jeg reagerer på at hun får så mye tyn i sosiale medier, og at kommentatorene går løs på henne uten tanke for at hun er ung, uten særlig medietrening og at hun har blitt kastet ut i dette. Da hun var på Politisk kvarter og Dagsnytt 18, var det første gang hun var på TV, sier Rana til Dagsavisen.

– Jeg syns ikke hun fikk nok tid til å forklare og nyansere standpunktene sine i NRK, sier Rana, som avviser at Kaur har vært med på å så tvil om moderpartiet Rødt er et demokratisk parti.

Nordland Rødts Synne Bjørbæk mener det har spilt en rolle at moderpartiets ledelse ikke har vært tydelig på at de støtter Amrit Kaur som ny ungdomsleder, og at det har skapt en usikkerhet.

– Kanskje det er noe av grunnen til at voksne mennesker føler det er fritt fram å slakte en nyvalgt ungdomspolitiker etter sin første opptreden på TV, skriver Bjørbæk i en tekstmelding til Dagsavisen.

Hun håper ikke Rød Ungdom og Kaur lar seg skremme.

– Jeg håper de beholder gløden og tør å være seg selv, også i tida framover, skriver hun.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen