Tobias har streiket i et halvt år. Her er mekanikerens beskjed til Tesla-sjefen

27. oktober 2023: Tesla-ansatte organiserte i svenske IF Metall går ut i streik. Kravet er at Tesla skal tegne en tariffavtale, men det ønsker ikke den amerikanske bilprodusenten å gå med på.

Lørdag 27. april 2024: Streiken har pågått i et halvt år. Tobias Eng Strömberg og rundt 50 mekanikere ved Tesla-verksteder i Sverige venter fortsatt på at bilgiganten skal gå med på det de kjemper for.

– Vi har ikke mistet motet og er forberedt på at dette vil ta tid. Jeg var fast bestemt på å streike fra dag én. Da er det godt å vite at så mange heier på oss, sier 25-åringen til FriFagbevegelse.

Gjennombrudd med streik

Utenfor den såkalte klubbskolan i gamlestaden Göteborg, der Tobias og andre streikende teknikere er hver onsdag, er det vår i lufta. Skyene driver forbi. Sola varmer.

– IF Metall har pratet med Tesla siden 2018 for å få til en tariffavtale uten å lykkes. Derfor var det på tide å foreta seg noe. Bare det at vi gikk ut i streik, er et lite gjennombrudd, sier Strömberg.

Christoffer Claesson og Carlos Montes er to av kollegene som har streiket like lenge som Tobias. De tre slår av en prat i det fine vårværet.

Klubbskolan er møteplassen. Det er her de har Teams-møter med andre Tesla-arbeidere i streik. Det er her de tar etter- og videreutdanning og lærer mer om arbeidslivets lover og regler.

– Om Tesla går med på tariffavtaler i Sverige, tror jeg de øvrige landene i Europa, som tenker noenlunde likt om organisering, vil følge etter og ta i bruk den nordiske modellen, sier Montes.

– Vi har bra kontakt med og solid støtte fra kolleger i Finland, Norge og Tyskland, sier han.

---

Hva er en tariffavtale?

De ansatte i Tesla streiker for å få tariffavtale.

En tariffavtale er en avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Avtalen inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon.

En tariffavtale er bindende for avtalens parter og deres medlemmer.

I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om forhold som sosiale rettigheter, arbeidstidsspørsmål, oppsigelsesfrister, medbestemmelse og permittering. Noen avtaler inneholder også bedriftens pensjonsordning.

---

Rørt av all støtten

Verken Strömberg, Montes eller Claesson står alene mot verdens største elbilprodusent og eier Elon Musk – den kontroversielle sørafrikaneren som også er tilbake på tronen som verdens rikeste.

Støtteaksjoner. Fanemarkeringer. Arbeidere i svenske havner som nekter å laste av Tesla-biler. Elektrikere som ikke utfører service eller vedlikehold hos Tesla eller på selskapets ladestolper. Postbud som har sluttet å levere brev og deler til Tesla i Sverige.

Til og med tidligere statsminister Stefan Löfven boikotter Tesla.

– Alle støtteerklæringene er overveldende og til stor hjelp. Det er rørende og gjør kampen vår lettere, bekrefter både Tobias og de to kollegene som er i streik.

Tobias nevner også havnearbeiderne og sjåførene i Danmark og Finland som ikke lenger tar imot eller vil transportere biler fra Tesla som skal til Sverige. Det tvinger elbilgiganten ut på veien og en langt mer kostbar frakt.

Også fra det norske Fellesforbundet og andre LO-forbund kommer det et skred av støtteerklæringer. Nylig var det en fanemarkering på Jernbanetorget i Oslo i regi av LO.

– Det er så viktig at Tobias og andre Tesla-arbeidere tar denne kampen mot et så stort internasjonalt konsern, sier Fredrik Winger-Solvang i Oslo Transportarbeiderforening i Fellesforbundet.

– Vi møter på det samme i Norge, og det er viktig å få stoppet disse markedskreftene med alle midler. Tesla-arbeiderne må bare stå på videre. De har vår fulle sympati og støtte, sier Winger-Solvang til FriFagbevegelse.

Carlos Montes, Tobias Eng Strömberg og Christoffer Claesson har møtt hverandre hver uke under streiken. (Aslak Bodahl/FriFagbevegelse)

Den viktigste årsaken til streiken

Ikke bare er all drahjelpen fra fagforeningshold i inn- og utland unison. Heiaropene er også mange på hjemmebane for Tobias. Fra samboeren, foreldrene og hele søskenflokken på sju.

Til og med kompiser han tidligere verken snakket politikk eller fagbevegelse med, uttrykker seg i positive ordelag om den mye omtalte Tesla-streiken.

– De sier «stå på videre!» og stiller seg bak måten vi organiserer arbeidslivet på i Sverige. Det er kjempepositivt, synes Tobias.

Medbestemmelsesretten er, ifølge 25-åringen, den største og viktigste årsaken til at de har begitt seg ut i denne kampen, og at de fremdeles er i streik.

– Vi ønsker å påvirke arbeidshverdagen vår, ha noe å komme med og få samme lønn og rettigheter som teknikere i andre bilselskap, sier Tobias.

– Vi vil ha en sikker og trygg arbeidsplass. Og en forsikring om at arbeidsgiveren holder ord. Altså at det de sier, også stemmer og følges opp, legger han til.

---

Greit å vite om Tesla-streiken

IF Metall innledet streiken 27. oktober. Siden har en rekke andre forbund startet sympatiaksjoner for å stikke kjepper i hjulene for Teslas virksomhet i Sverige.

Tesla vil av prinsipp ikke undertegne tariffavtale med IF Metall, og Tesla-eier Elon Musk har gjort det klart at han er motstander av fagforeninger.

IF Metall har anklaget Tesla for streikebryteri siden ledelsen har hentet inn andre arbeidere for å holde virksomheten i gang på verkstedene.

Tesla, som har revolusjonert elbilmarkedet, har klart å unngå tariffavtaler for sine rundt 127.000 ansatte. Administrerende direktør Elon Musk har vært tydelig i sin motstand mot fagforeninger.

Selskapet har sagt at de svenske ansatte har like gode eller bedre vilkår enn de fagforeningen krever.

Kilde: NTB

---

Lønna avgjøres av trynefaktor

For Carlos Montes er det siste et vesentlig poeng. Alle tre beskriver en arbeidshverdag ved Teslas servicesenter i Göteborg som alt annet enn ideell.

– Det er mye press og stress og lite forutsigbarhet, sier Carlos og får samtykkende nikk fra Tobias og Christoffer.

Hva de blir satt til å gjøre kan variere fra den ene dagen til den andre. Som teknikere må de avfinne seg med å drive med alskens oppgaver – det være seg å betjene kunder eller drive med opplæring.

Det er også en av årsakene til at de streiker for en tariffavtale. De vil vite hva de går til og konsentrere seg om det de er ansatt for å gjøre.

– Om det er behov for oss et annet sted, må vi bare godta det for ikke å dumme oss ut for ledelsen. Alt dette må vi bare godta uten å gå opp i lønn eller få noen form for anerkjennelse, hevder Carlos.

Noe så viktig som lønna di, er også avhengig av hvor godt likt du er av ledelsen og hvordan de rangerer deg på en skala fra én til fem, ifølge Carlos Montes.

– Alt kan ikke bli diktert ovenfra uten at vi også har et ord med i laget, påpeker Carlos og Tobias.

Dette vil han si til Musk

Tobias bruker ord som innovative, nytenkende og kreative om Tesla, men han har fint lite til overs for Elon Musk.

De streikende arbeiderne reagerer på at en gigant som har endret og påvirket verden i så stor grad som Tesla, prøver å sno seg unna fagorganisering på arbeidsplassene.

For Tesla-arbeiderne og alle fagforeningskamerater er en tariffavtale både innlysende, enkelt og helt grunnleggende.

– Elon Musk gjør som han vil, sier Tobias om mannen som ifølge Forbes er god for 245 milliarder dollar. Det tilsvarer 2,6 billioner norske kroner.

25-åringen nevner SpaceX, selskapet som har et mål om å bygge en koloni på planeten Mars, det sosiale nettstedet X og Tesla, når vi spør om hva han vet om verdens rikeste mann.

– Hvis jeg fikk møte ham nå, ville jeg bedt ham om å fikse tariffavtaler med en gang. Ikke bare ved Teslas virksomheter i Sverige, men over alt der det finnes fagforeninger, sier Tobias.

– Musk er utvilsomt en spesiell person. Han vil mye for verden og framtida, men forstår seg ikke på fagorganisering.

Fredrik Winger-Solvang i Oslo Transportarbeiderforening i Fellesforbundet under fanemarkeringen i Oslo. (Aslak Bodahl/FriFagbevegelse)

128.000 ansatte – 0 har tariffavtale

Det er ingen enkel kamp som Tesla-arbeiderne nå utkjemper. Musk er nemlig fullstendig motstander av fagforeninger som konsept.

Ingen av Teslas 128.000 ansatte rundt omkring i verden har tariffavtale.

– Tesla vil strekke seg usedvanlig langt for å forhindre fagforeninger, har John Logan, professor i arbeids- og sysselsettingsstudier ved San Francisco State University uttalt til CNN.

Det gikk nesten en måned etter at streiken startet ved alle Teslas bilverksteder og servicestasjoner i Sverige, før Elon Musk uttalte seg. Han kalte streiken i Sverige for galskap. Det er også det eneste han har sagt.

– Spørsmålet er hvor mye han vet om hvordan vi har det her i Sverige. I en podkast nylig sa han at alt var tilsynelatende greit her, sier Tobias og refererer til intervjuet som sjefen for det norske oljefondet, Nicolai Tangen, gjorde med Tesla-sjefen.

Tobias tror uansett ikke Tesla vil få fortsette å være så fagforeningsfiendtlige.

– Vi gir oss ikke og har et håp om at Tesla-ledelsen før eller siden vil ta til fornuften, sier Tobias og nevner at det har vært en utvikling i samtalene i Tyskland mellom Tesla og IG Metall, verdens mektigste fagforening.

Blandet mottakelse

Streikekassa til IF Metall, som tilsvarer Fellesforbundet i Norge, vil ikke gå tom med det første, ifølge Tobias. Han sier at fagforeningen har råd til å streike i 200 år til. Minst!

Det blir ikke like godt mottatt av alle som kjører Tesla. Ved ladestasjonen i Kungälv nord for Göteborg treffer vi Caroline som har Tesla som firmabil.

– Jeg er redd for at denne streiken vil stoppe Tesla fra å etablere seg i enda større utstrekning i Sverige, sier hun til FriFagbevegelse.

Hun tar forbehold om at det kan være skrevet en god del om Tesla-streiken som hun ikke har fått med seg.

– Mitt inntrykk er at mange ansatte er fornøyde med den avtalen de har inngått med Tesla. Dessuten er det jo frivillig å jobbe der, mener hun.

Tobias har også fått med seg den blandede mottakelsen streiken har fått i befolkningen.

– Responsen fra kundene er ganske god, selv om noen er misfornøyde med at de ikke får den servicen de vil ha. Det er tilbakemeldingene jeg får fra tillitsvalgte, sier han.

Klubbskolan i gamlestaden i Göteborg er møteplassen for Tobias og andre Tesla-arbeidere i streik. (Aslak Bodahl/FriFagbevegelse)

Full lønn fra streikekassa

Tobias bruker daglig trening på et treningssenter som mental avkobling. Det gjør godt for sjela når streiken trekker ut i tid.

Å få trent, og ikke minst føle seg i form og ha overskudd, synes han er viktig for å komme seg gjennom hverdagen som streikende Tesla-arbeider.

– Det er rolig og færre folk på treningssenteret på formiddagen. Da har jeg fått spist frokost og drukket kaffe. De rutinene betyr mye for meg, medgir han.

Alternativet – å ligge hjemme på sofaen og la dagene passere uten å foreta seg noe – er ikke noe for Tobias.

– Det blir for bekvemmelig og monotont. Jeg tror ikke det er særlig bra for helsa, sier han.

Gaming, familiebesøk i Borås og sosial omgang med andre kolleger er også andre viktige ingredienser for 25-åringen. Det er også alle studiebesøkene.

Han slipper også å være bekymret for penger. Han får i prinsippet full lønn fra streikekassa til IF Metall mens streiken pågår.

– Det er en trygghet og gjør det enklere å streike å vite at økonomien er i orden, sier Tobias Eng Strömberg.

FriFagbevegelse har kontaktet Tesla for å få et tilsvar på kritikken fra de streikende arbeiderne, men presseavdelingen har ikke respondert på vår henvendelse.

