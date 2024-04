Lastebilsjåfør José ble anklaget for å stjele en halv sjokolade. Så fikk han sparken

Kristiansand: Den halve Smil-sjokoladen førte til fire måneder uten jobb, og uten inntekt.

– Hadde bedriften tatt en telefon til sjefen på butikken, så hadde dette aldri blitt noen sak, forteller José Helland.

Felt av videobevis

I begynnelsen av september 2023 leverer Helland varer til en matbutikk i Vennesla utenfor Kristiansand.

Ute på lageret ligger en åpnet Smil-sjokolade på et bord der butikken har lagt varer som har blitt skadet og som skal kastes – eller kan tas med av sjåfører som leverer varer til butikken. Helland tar med seg den halve sjokoladen.

Etter at Helland er dratt oppdager en av de ansatte at sjokoladen er borte. Hun sjekker videoopptak som viser at det er Helland som har tatt med seg sjokoladen.

Den ansatte er ikke kjent med at sjåførene har butikksjefens tillatelse til å forsyne seg av såkalt brekkasje-gods, og melder det som tyveri.

Fem dager senere, den 12. september 2023, blir Helland innkalt til møte. Der får han avskjed på dagen, grunnet tyveriet som sjefene har fått dokumentert gjennom en overvåkingsvideo de har fått se.

Etter 14 år som ansatt hos Brødrene Håland AS, står Helland uten jobb, og uten inntekt.

– De var ikke interessert i å høre min versjon, og jeg var i såpass sjokk at jeg nok ikke hadde klart å forklare meg heller. Hele verden raste sammen for meg. Jeg er jo ingen tyv, og har forsøkt å holde meg innenfor loven hele livet, sier Helland som er aktiv pinsevenn.

Erstatning og jobben tilbake

Via en kollega som Helland forteller om saken til, havner saken hos Agder Transportarbeiderforening sin leder, Jan Erik Aksnes.

– Dette virket som en fillesak, så jeg innkalte bedriften til et forhandlingsmøte og varslet mulig erstatningssak, slik man har rett til etter arbeidsmiljøloven, sier Aksnes.

Det møtet ble lite fruktbart.

– Det virket som de hadde bestemt seg, og var ikke interessert i å høre på oss i det hele tatt, fortsetter han.

Først da LO-advokat Fredrik Wildhagen tok ut stevning, fikk Helland anledning til å komme med sin side av saken.

Tingretten vedtok den 10. januar i år at Helland fikk stå i jobben fram til hovedsaken var behandlet.

Det ble den snaue tre uker senere, med trukket avskjed, jobben tilbake, to måneders lønn tilbakebetalt og 150.000 kroner i oppreisningserstatning for tort og svie. Arbeidsgiveren måtte også dekke saksomkostninger.

– Det skjer fra tid til annen at arbeidsgiver reagerer på det som kan virke som småsaker. For arbeidsgiver kan det være viktig å slå ned på slike forhold, slik at det ikke skapes en kultur for at det er greit å stjele litt. For arbeidsgiver var det nok ikke åpenbart at dette ikke dreide seg om et tyveri, men de innså nok at de ikke hadde gjort gode nok undersøkelser. Jeg oppfattet da at de var veldig interessert i å rydde opp, sier Wildhagen.

Må ta læring

José Helland savner likevel en ting.

– Penger er ikke alt. Jeg har ikke fått en eneste beklagelse eller et unnskyld fra dem. Det synes jeg hadde vært på sin plass, understreker Helland.

Han håper likevel at saken kan bidra positivt, også for bedriften.

– Hvis bedriften heretter gjør en grundigere jobb før de tar så alvorlige grep, så har jo dette en positiv påvirkning for alle ansatte i bedriften, sier José Helland.

Selv sliter han imidlertid fremdeles.

– Jeg har aldri opplevd å være så langt nede, og det sitter i meg ennå. Jeg unner ingen å gå gjennom det jeg har opplevd. Jeg er ikke den samme blide fyren som før, sier José Helland.

Magne Håland i Brødrene Håland AS, ønsker ikke å kommentere saken.

