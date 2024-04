Utdanningsforbundet med klare beskjed til Nessa Nordtun: – Dette kan du hive i bøtta

– Ekspertgruppas rapport bør rett og slett puttes i en skuff eller kastes rett i bøtta. Forslaget om å innføre obligatorisk, veiledet lek gjør ikke verken barnehagen eller skolen bedre for barna. Tvert imot mener vi det kan gjøre vondt verre, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen til Dagsavisen.

Støttes av Mannsutvalget

Regjeringen Støre har store ambisjoner om å jevne ut sosiale forskjeller mellom norske barn. Hele fem departementer er involvert i arbeidet som neste år skal munne ut i en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet. (Se egen faktaboks nederst)

Som et ledd i dette arbeidet har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) mottatt rapporten «Et jevnere utdanningsløp – Barnehage, skole og SFO som innsats mot ulikhet blant barn», som har høringsfrist førstkommende mandag 29. april.

Et sentralt forslag i rapporten er innføringen av mer skole i barnehagen: Konkret dreier det seg om åtte timer obligatorisk, voksenstyrte læringsaktivitet i uka for alle 5-åringer i barnehagen – såkalt lekbasert læring.

Ifølge regjeringens ekspertgruppe gir tiltaket bedre prestasjoner i blant annet matematikk, språk og selvregulering – særlig for gutter.

Onsdag dukket det samme forslaget opp i Mannsutvalgets rapport. Det får Utdanningsforbundets nestleder til å reagere.

Lek i barnehagen er fri og frivillig. — Ann Mari Milo Lorentzen, nestleder i Utdanningsforbunmdet.

– Reprodusert kunnskap

– Det er skuffende at forslaget om lekbasert læring også kommer som et tiltak i Mannsutvalget. Jeg mistenker at dette er et uttrykk for at en bestemt form for kunnskap blir reprodusert i slike ekspertutvalg, sier Lorentzen til Dagsavisen.

Hun viser til at forskerne i Agder-prosjektet – som står bak lekbasert læring, også var representert i Stoltenberg-utvalget, som i 2019 pekte på tiltak for å heve guttas skoleprestasjoner.

– Også den rapporten var preget av en ganske smal og instrumentell forståelse av barnehage og skole, Ann Mari Milo Lorentzen til Dagsavisen.

Sist uke sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) blant annet dette om rapporten «Et jevnere utdanningsløp» i Dagsavisen:

– Jeg er veldig glad for at vi har fått et grundig kunnskapsgrunnlag om hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har.

Uttalelsen vekker alvorlig bekymring i Utdanningsforbundet.

– Stritter i hele kroppen

– Dessverre har denne rapporten ingenting å gjøre som kunnskapsgrunnlag for regjeringens stortingsmelding om sosial utjevning i barnehage og skole, sier Ann Mari Milo Lorentzen, som selv er utdannet barnehagelærer.

Nestlederen er svært kritisk til hvordan ekspertgruppa bruker samfunnsøkonomiske studier til å si noe om kvaliteten på skole- og barnehagetilbudet:

– For oss profesjonsutøvere stritter det i hele kroppen når man snakker om veiledet lek. Lek i barnehagen er fri og frivillig og skal være noe barn kan gå inn og ut av som de vil – gjerne sammen med engasjerte voksne.

– Det er gjennom denne leken at barna forberedes og herdes til utforinger de møter senere i livet, sier Milo Lorentzen til Dagsavisen.

Slakter programbruk

Nestlederen nevner utvikling av vennskap, selvtillit, motivasjon og samarbeid som eksempler på egenskaper barn utvikler best i lek der de må innordne seg og følge lekens spilleregler.

– Lek og læring skal skje sømløst. Man kan ikke tenke at åtte timer veiledet lek skal gi noe mer til disse ungene.

– Hvis regjeringen vil utjevne sosiale forskjeller trenger barnehagene flere barnehagelærere som kan leke på barnas premisser, og møte deres initiativ. Vi trenger ikke flere programmer, sier Ann Mari Milo Lorentzen til Dagsavisen.

Bråkete og skittent

Da FN i 2013 lanserte en kommentar til artikkel 31 i Barnekonvensjonen – om barns rett til lek, ble det advart om at barns spontane lek er truet i vår del av verden.

Ifølge FN blir lek ofte sett på som noe bråkete, skittent og forstyrrende – kort sagt bortkastet tid uten egenverdi. Læring og arbeid for penger gis på sin side høy status.

– Spontan lek er en livsviktig rettighet barn har. I dagens gjennomregulerte barndom er det allerede en stor mangel på pusterom og frie aktiviteter.

– Rent profesjonsetisk er det fullstendig feil om vi skal gå inn og styre barna for at de skal lære noe bestemt før dagen er omme, understreker Lorentzen.

Rådet støtter ikke veiledet lek som tiltak i barnehagen. — Lærerprofesjonens etiske råd i sitt høringssvar

– Truer barnehagens verdier

Mandag denne uka kom høringssvaret fra Lærerprofesjonens etiske råd til rapporten «Et jevnere utdanningsløp». Rådets viktigste oppgave er å støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren.

I høringssvaret støtter rådet ekspertutvalgets anbefaling om økt bemanning og jevnlig profesjonsutvikling av ansatte i barnehagen.

I spørsmålet om å innføre mange timer obligatorisk lek for at barna skal lære mer i barnehagen, stiller rådet seg avvisende til forslaget kunnskapsministeren har fått på bordet:

«Tiltak som innebærer voksenstyrt veiledet lek, der målet er læring, vil redusere barns muligheter for og tid til lek for lekens egen skyld. Det er derfor vanskelig å se at slike tiltak er i samsvar med barnehagens verdigrunnlag beskrevet i barnehageloven og rammeplan for barnehager. (..) Rådet støtter ikke veiledet lek som tiltak i barnehagen», heter det i uttalelsen.

Rådet understreker samtidig at barnehagelærerne må få bruke den kompetansen de er utdannet for:

«Lærerprofesjonens etiske råd ser det ikke som formålstjenlig å innføre standardiserte verktøy og metoder i alle barnehager. Det er barnehagelærerne som innehar profesjonskunnskap og faglig skjønn til å vurdere hva slags metoder og verktøy som er hensiktsmessig å bruke i ulike situasjoner» skriver Lærerprofesjonens etiske råd.

BAKGRUNN

Regjeringen skal i 2025 legge fram en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet. Dette er et samarbeid mellom flere departementer.

Rapporten «Et jevnere utdanningsløp – «Barnehage, skole og SFO som innsats mot ulikhet blant barn» skal inngå som et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet, sammen med blant annet høringsuttalelsene og en rapport fra ekspertgruppa for barn i fattige familier.

skal inngå som et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet, sammen med blant annet høringsuttalelsene og en rapport fra ekspertgruppa for barn i fattige familier. Utviklingen av barnehage og skole skal gjennom dette arbeidet sees i sammenheng med andre sektorer som er sentrale i barn og unges oppvekst.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

