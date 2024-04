Kunnskapsministeren om mer læring i barnehagen: – Det skal være plass til lek

Arbeidet med å redusere sosiale og økonomiske ulikheter for barn, unge og deres foreldre er et stort prestisjeprosjekt for regjeringen Støre. Hele fem departementer er involvert i arbeidet som neste år skal munne ut i en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet.

Som et ledd i dette arbeidet har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mottatt rapporten «Et jevnere utdanningsløp – Barnehage, skole og SFO som innsats mot ulikhet blant barn», som har høringsfrist 29. april.

Et sentralt forslag i rapporten er innføring av åtte timer obligatorisk, voksenstyrte læringsaktivitet i uka for alle 5-åringer i barnehage – såkalt lekbasert læring.

Leken har egenverdi, og unger trenger å leke. — Kari Nessa Nordtun (Ap), kunnskapsminister.

Dagsavisen har stilt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) noen spørsmål knyttet til ekspertgruppas rapport og forslag.

Faglig skjønn

– Fagfolk har i mange år ytret bekymring for at barnas frie lek er under stadig sterkere press i et samfunn med stort fokus på læring, mestring og prestasjon. Er det en bekymring statsråden deler?

– Jeg vil understreke at det skal være plass til lek i barnehager og skoler. Leken har egenverdi, og unger trenger å leke. Lek er også viktig for at barna skal trives og utvikle vennskap, og for utvikling og læring, framholder Nessa Nordtun.

Hun påpeker også at dagens rammeplan for barnehagen blant annet sier at barnehagen skal ivareta barnas behov for lek, at leken skal ha en sentral plass i barnehagen og at lekens egenverdi skal anerkjennes. I skolen skal de nye læreplanene legge til rette for at lek, undring og utforskning skal ha en tydelig plass i de første skoleårene.

– Jeg har tillit til at ansatte i barnehager og skoler bruker sitt faglige og pedagogiske skjønn til å velge hva som passer best for sine elever, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

En prioritet

– Hvilke tanker gjør du deg om rapportens innhold?

– Jeg er veldig glad for at vi har fått et grundig kunnskapsgrunnlag om hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har. En av de viktigste jobbene vi gjør er å sørge for at barnehager og skoler er gode steder å være for barna, og gode steder å jobbe for de ansatte.

– Å prioritere dette vil bidra til å utvikle et samfunn med mindre forskjeller, sier Nessa Nordtun.

– Hva tenker du om å innføre såkalt «veiledet lek» eller «lekbasert læring» et visst antall timer i uka?

– Vi jobber nå med å vurdere forslagene i rapporten, og vil se dem i sammenheng med annen kunnskap vi har om barnehager og skoler. Kunnskapsdepartementet har sendt rapporten på høring, og jeg ser fram til å få innspill og kommentarer fra de som er tettest på dette i hverdagen, skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en e-post til Dagsavisen.

