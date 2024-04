– Å få kjøpt en Birkin er så vanskelig at det burde være ulovlig

Amerikanere har nemlig sett seg lei på hvordan det franske luksusmotehuset velger å selge den ettertrakte Birkin-veska, som man må stå på venteliste i lange tider for å få kjøpt. Søksmålet og den påfølgende publisiteten vil gjøre at hele luksusbransjens hemmeligholdte salgspraksis blir gjenstand for økt granskning, hevder motenettstedet Business of Fashion i en sak som er gjengitt av CNN.

Elskes av kjendiser

I likhet med de fleste andre luksusmotehus selger Hermès sine lærvarer kun gjennom egne butikker der varene aldri settes ned i pris. Spesielt Birkin- og Kelly-vesker – oppnevnt etter skuespillerne Jane Birkin og Grace Kelly – er elsket av kjendiser som Khloe Kardashian, Jennifer Lopez og Victoria Beckham. De kan ikke bestilles på nettet, og er sjelden utstilt i butikkenes lokaler.

Golden State Warriors v Los Angeles Lakers Birkin-veska fikk bli med Kim Kardashian på kampen mellom Los Angeles Lakers og Golden State Warriors 16. mars. (SEAN M. HAFFEY/AFP)

Tett kontroll og knapphet har bidratt til å gjøre nettopp Birkin til ett av motemarkedets aller mest ettertraktede produkter. Ingen andre merkevesker er vanskeligere å få kjøpt, og som investering er de på topp i klassen, nettopp på grunn av en etterspørsel som langt overgår tilbudet av vesker.

Veska finnes i mange forskjellige størrelser og modeller, prisen starter på rundt 100.000 norske kroner og kan gå helt opp til en million på bruktmarkedet. Den ultraeksklusive posisjoneringen har ført til at Birkin-salget går så det suser, selv om de fleste andre luksusmerker opplever at etterspørselen har avtatt fra toppnivåene etter pandemien. Ifølge Business of Fashion økte omsetningen med 21 prosent i 2023 sammenlignet med året før. Men nå har salgspraksisen potensielt ført til at merket har havnet i juridiske problemer.

Hvem får kjøpe?

Ifølge de som har forsøkt å kjøpe en Birkin varierer butikkopplevelsen fra by til by, og det hevdes at de lokale Hermès-medarbeiderne har frie tøyler til å bestemme hvordan håndveskene skal selges. Noen vesker tildeles via ventelister, andre tilbys etter ekspeditørens skjønn. Andre igjen tilbys visstnok etter først til mølla-prinsippet, særlig i merkets opprinnelige hovedbutikk i Paris. Kundenes preferanser registreres, men når de blir tilbudt en bestemt Birkin, får de ikke nødvendigvis velge stil eller farge. Den tvetydige prosessen har ført til spekulasjoner om hvem som faktisk får lov til å kjøpe en veske og hvorfor.

Folk deler videoer og tråder i sosiale medier som TikTok, YouTube og Reddit med erfaringer og fremgangsmåter for å kjøpe en Birkin. Et gjennomgående råd til de som ønsker å kjøpe fra en av motehusets egne butikker er å opparbeide et tett kundeforhold gjennom blant annet kjøp av andre utvalgte Hermès-produkter. Dette for å vise at du har et forhold til merket.

Det finnes mange tips til hvor mye man bør bruke på leppestifter, gensere, sandaler, badehåndklær, hundesenger og så videre – noen av estimatene er på titusener av kroner – for at Hermès skal vurdere om de vil selge deg en Birkin-veske. Og, får du napp er det de, ikke du som velger ut hvilken veskemodell du kan få kjøpe. Erfarne shoppere gir også råd om når man bør gå til butikken, hva man skal si og hvordan man skal kle seg for å øke sjansene for kjøp.

De som ikke ønsker å delta i spillet blir rådet til å kjøpe brukt. Da må man kanskje ut med det dobbelte av prisen på en ny veske, men det gir større frihet til å velge akkurat den Birkin-modellen du selv vil ha.

Benekter koblingssalg

Om motehusets salgspraksis er ulovlig eller ikke er foreløpig usikkert og mye avhenger av at saksøkerne kan skaffe gode, konkrete bevis. Det er godt kjent at luksusbransjen lever godt av kundelojalitet, og at de beste kundene belønnes jevnlig med tilgang til eksklusive samlinger og kolleksjoner.

Du kjøper luksus for å være en del av klubben. — Erwan Rambourg, finansanalytiker

– Du kjøper luksus for å være en del av klubben. Det er dette saken handler om. Det virker mot sin hensikt hvis klubben er åpen for alle, sier Erwan Rambourg, global leder for forbruker- og detaljhandelsanalyse i finansselskapet HSBC til CNN.

Å spare de beste Birkin-veskene til spesielle kunder bidrar til å skape vedvarende spenning og mystikk rundt produktet, og til at ventelistene holder seg stabilt lange fra år til år, noe som også gjør veskekjøp mer attraktivt for samlere og investorer.

Birkinveske i matt hvit krokodilleskinn fra Himalaya. (ISAAC LAWRENCE/AFP)

Mulig lovstridig

19. mars ble det levert inn en klage mot motehuset til en distriktsdomstol i Nord-California. Det er først og fremst motehusets praksis med krav om kjøp av andre produkter som nå stilles under lupen av amerikanske myndigheter. Saksøkerne hevder at krav om kjøp av andre produkter er ulovlig binding, og ifølge nettstedet France 24, i strid med amerikansk konkurranselovgivning.

Hermès på sin side hevder overfor Business of Fashion at de strengt forbyr salg av visse produkter som en betingelse for kjøp av andre. De hevder knappheten på vesker gjør at ikke alle kan få kjøpt til enhver tid.

Uavhengig av utfallet er søksmålet mot motehuset det siste i rekken av klager som har ført til økt kontroll med hvordan, og ikke bare hva, varemerker selger, og at tidligere hemmelige transaksjoner nå er gjenstand for offentlig – og juridisk – debatt. Så motebransjen vil uansett følge med på hvordan søksmålet utvikler seg, og andre eksklusive merkevarer vil bli tvunget til å vurdere om deres egen taktikk kan være i tråd med den juridiske definisjonen av koblingssalg.

