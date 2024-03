Jeg har søkt på over 40 jobber, men kommer ikke til intervju

Kjære Jobbdoktor

Jeg er utdannet elektroingeniør. Jeg kom til Norge fra Pakistan som 8 åring og føler meg «norsk». Det tok litt tid før jeg bestemte meg for å bli ingeniør. Ble først elektriker og jobbet noen år med dette før jeg ønsket å videreutdanne meg. Under ingeniørstudiet har jeg jobbet i butikk, vært vaktleder med personalansvar og oppgjør. Jeg har også vært mentor for yngre studenter. Riktignok har jeg ikke relevant ingeniørerfaring som nyutdannet, men allikevel synes jeg det er rart at jeg ikke har kommet til et eneste intervju. Jeg søker på alle relevante jobber jeg finner på finn.no. Kan det være min utenlandske bakgrunn som er feilen; selv om jeg er norsk statsborger? Bør jeg skifte navn? Jeg har lastet ned CV på nett; har hørt at den bare bør være på en side. Sender deg min CV og en av mine søknader; de ser omtrent like ut alle sammen. Håper du kan gi meg noen gode råd.

Frustrert hilsen mann (28)

Mangfold en suksessfaktor

Kjære mann (28)

Takk for din henvendelse. Jeg forstår godt at du er frustrert over ikke å ha kommet til intervju etter å ha søkt så mange jobber. Men en ting kan jeg garantere deg; det har ingen ting å gjøre med at du kommer fra Pakistan. I dagens arbeidsmarked er mangfold i teamet en suksessfaktor. Det at du har bakgrunn fra flere kulturer og daglig tilpasser deg begge, er heller et fortrinn. For man må forholde seg til mange ulike mennesker med ulik bakgrunn i de fleste jobber. Du går i den klassiske «finn 5 feil»-fella som de fleste jobbsøkere som får avslag går i. Er man over 55 å, er de helt sikre på at de er for gamle, er man 25 år tror man det er mangel på erfaring som er feilen, er man barnløs kvinne, tror man de er redd for graviditet og permisjon etc. Her må vi heller se på hvordan du angriper din rolle som jobbsøker. For du har stort forbedringspotensial.

Under 30 % utlyste stillinger

Du skriver at du søker jobber på finn.no. Det gjør alle andre også. Derfor er konkurransen om disse jobbene veldig stor med mange søkere hver gang. Og følgende mange som er skuffet når de ikke kommer videre. Selvsagt skal du følge med på utlyste stillinger. Men utvid søket ditt … og dermed økt mulighetsbilde.

Tips til hvordan du går fram når du søker jobb: Les stillingsannonser enda smartere!

Du må begynne å jage de ikke-utlyste stillingene også; for de fylles gjennom anbefalinger i eget nettverk og ved at folk selv tar kontakt. Hvordan?

Lag deg en liste over selskaper med relevans til din kompetanse du kan ønske å jobbe hos, maks 10 stk. Følg med på deres hjemmesider, utlysninger og nyheter som forteller om vekst. Det indikerer at her kommer det flere jobber. Ta kontakt, be om et møte for å avklare vinn-vinn. Det fungerer!

Følg med på intervjuer med ledere som foreller om nye kontrakter, vekst etc. Dette er også et signal om at det kommer nye jobber. Tenker du at din kunnskap og erfaring er relevant i dette bildet, ring personen som er intervjuet, vis til intervjuet og be om et møte fordi du mener det her kan være vinn-vinn.

En sides CV for lite

Du har sendt meg din CV, som er på 1 side. Her er det flere spalter, mange farger, veldig små bokstaver og avsnitt med negativ tekst. Sekundene jeg bruker på å bestemme meg for hvor jeg skal begynne å lese, går fort. Negativ tekst har dårlig lesbarhet og siden du har måttet gå ned i skriftstørrelse for å få plass til alt, er ordene nesten uleselig.

Har du lagt merke til titlene i aviser? Raser. Krise. I sorg. Slått ut. Og når du klikker på slike titler, er det slett ikke alltid innholdet stemmer med inntrykket tittelen gir. Bilde av en kjendis under overskriften «I sorg», gir inntrykk av at de har mistet en av sine kjære. Så var det kanskje katta, hunden eller kanarifuglen. Hadde du klikket for å lese mer om det sto: Petter har mistet katten sin. Neppe. Jakten på din og min oppmerksomhet for at vi skal «klikke» er basert på forskning som viser at vi bruker få sekunder på å hekte oss på en tekst.

Teknikken er overførbar til CV og søknad. Tenk at du vil hekte på leseren å få sekunder. Er de først hektet på, da har du dem … og de kan bruke god tid på å lese resten. Derfor anbefaler jeg et felt på første side av CV som heter: Nøkkelkvalifikasjoner med relevans til firma x og stilling y. Her løfter du opp elementer fra CV som er særlig relevant for stillingen du søker på. Og når de ser firmanavnet sitt her, skjønner de at denne informasjonen er spesielt laget for dem. Det blir de glade for, for de fleste sender en standard CV til alle.

Din søknad … gjesp

Du har bedt om råd og jeg må være ærlig. Du selger deg dårlig i søknaden du sendte meg. Kort oppsummert:

Kjedelig start:

Jeg viser til annonsen på finn.no om den ledige stillingen som ingeniør hos dere. Jeg synes det er fint at dere tar det grønne skiftet på alvor. Jeg også er opptatt av dette og trenger en jobb. Jeg søker herved på jobben. Siden jeg bor i nærheten synes jeg det er fint med kort vei til jobben,

Her falt jeg av. Hva var feil?

1) Du begynner 4 setninger etter hverandre med jeg. Start aldri setninger etter hverandre med samme ord.

2) Du sier ikke noe om din motivasjon om hvorfor du vil jobbe akkurat hos dette selskapet. Snarere tvert imot. Det virker som om det er det samme hvor du jobber, bare du får en jobb. De vil vite hva som er din motivasjon med denne jobben og dette selskapet.

3) De vet at de tar det grønne skiftet på alvor. De vet hvor de har annonsert. «Fortell meg noe jeg ikke vet» er spørsmålet enhver som skal kjøpe noe vil ha svar på; også en arbeidsgiver

4) At du vil ha kort vei til jobben, er fint for deg, men fortsatt har du ikke fortalt noe om hva du kan bringe til selskapet.

Du har kastet bort de viktige første sekundene på visvas i stedet for å gi dem lyst til å lese videre. Her har jeg et forslag til hvordan du kan starte. Og da foreslår jeg at du starter allerede med overskriften:

Elektroingeniør med elektriker-erfaring svært motivert for ingeniørjobben hos dere

Det er med stor entusiasme jeg søker på jobben som elektroingeniør. Hvordan ting henger sammen har alltid pirret min nysgjerrighet og jeg har mekket siden jeg var barn. Jeg valgte elektrikerfaget på videregående og har jobbet i fire år som elektriker. Siden jeg motiveres av å lære nye ting, valgte jeg å satse på ingeniørutdanning og ble ferdig i forrige semester. Ved siden av studiene har jeg jobbet på Meny og gjennom ansvaret som vaktleder har jeg fått verdifull ledererfaring. Jeg er glad i folk og har hatt stor nytte av min relasjonskompetanse i samspill med kolleger og kunder. Dette er erfaring jeg tar med meg videre inn i jobben som ingeniør hos dere og i møte med deres kunder.

Du er sikkert enig med meg i at sjansen for at de fortsetter å lese med denne innledningen er større enn om de starter med din, ikke sant? Allerede i tittelen, får du her fram en viktig differensiator i forhold til mange av de andre ingeniørene du konkurrerer med: Du har elektrikererfaring i bunnen!

I din søknad skriver du ikke noe om at du har vært mentor for yngre studenter; ikke at du har flerkulturell bakgrunn og har hatt stor nytte av dette i møte med andre mennesker; ikke at du har vært styreleder i linjeforeningen på universitetet (det vitner om at andre gir deg tillit og at du tar ansvar)

Du avslutter din søknad slik:

Takk for at du tar deg tid til å lese min søknad. Håper jeg hører fra dere.

Her foreslår jeg endringer. Du behøver ikke takke for at de leser; det er jobben deres. Vær offensiv og regn med at de vil snakke med deg!

Forslag til avslutning: Jeg ser fram til et møte der vi sammen kan vurdere om jeg passer inn i deres team. Selv er jeg overbevist om at dette er en veldig bra match.

Jeg er overbevist om at dersom du endrer CV og søknad i tråd med mine råd, vil du komme til intervju.

Intervjuet som gir deg jobben

Når du får invitasjon til intervju, la ditt hovedfokus være:

1) De vil snakke med meg fordi de tror jeg er rett person til jobben

2) Jeg må overbevise dem om at jeg er den rette personen i denne jobben

Det betyr at alle negative tanker som «håper de ikke spør om x som jeg ikke er så god på» «dumt om de ber meg snakke om y som jeg nettopp har lært». Fokuser på det du kan, på det du skrev i den tilpassede søknaden og CV som gjorde at de faktisk vil snakke med deg. Da går dette bra.

Lykke til

Beste hilsen Jobbdoktor

Lykkelig ende

PS: 2 måneder etter at 28-åringen fikk dette svaret fra Jobbdoktor, sendte han denne meldingen:

Tusen takk for dine god råd, Jobbdoktor Vigdis. Jeg har fulgt dine råd, endret CV og søknad og vært aktiv i nettverket mitt for å få hjelp til å finne jobber. Nå har jeg vært i flere intervjuer og i går signerte jeg en arbeidsavtale. Enda en gang; tusen takk for at du lærte meg hvordan det er å selge seg selv. Det er noe av det vanskeligste jeg har gjort, men rådene dine fungerte!

