Intervjuet som gir deg jobben

Hurra! CV og søknad fungerte – du blir invitert til et intervju! Så kommer ofte nervøsiteten sigende og påfølgende negativt selvsnakk. Tenk om de spør om hullet i CV-en? Hva om de spør om jeg er god til excel? Er det negativt at jeg er introvert og blir sliten av å forholde meg til mange folk? Stopp der.

Herfra og ut er det én metode som gjelder: fokuser på det du faktisk KAN! Du har klart å hente fram relevant kompetanse og erfaring da du skrev CV og søknad. Jobben din i løpet av samtalen er å overbevise dem om at du er den rette til jobben.

Krokodillemetaforen som metode

Mange kaller meg for «krokodilledama». Årsaken er en historien jeg alltid forteller i veiledningssamtaler og på mine kurs. Den har vist seg å være et effektivt verktøy for å skyve bort negative tanker. Historien skriver seg fra da jeg hadde min andre dag som nyansatt markedssjef på Volvat Medisinske Senter. Det banket på kontordøren og psykiateren kom inn. «Velkommen til oss, Vigdis. Nå som du skal markedsføre våre tjenester, er det viktig at du vet hva alle avdelinger jobber med. For at du skal forstå hva vi psykiatere gjør, vil jeg gjerne ha deg med på et forsøk. « sa han utfordrende.

Selvsagt svarte jeg JA, uten å vite hva jeg gikk til. «I løpet av de neste 2 minuttene kan du tenke på hva du vil, bortsett fra en grønn krokodille. Er du klar?» sa smilte han. Jeg forsøkte febrilsk å tenke på alt annet enn en grønn krokodille, men må innrømme at den svømte foran øynene mine hele tiden. «Jobben vår er å hjelpe folk å bli kvitt de grønne krokodillene» forklarte psykiateren og sidestilte negative tanker og forestillinger med krokodillen. Hjelp deg selv å bli kvitt DINE krokodiller. Når tvilstanker omkring «bra nok» kommer snikende, skyv bort de grønne krokodillene. Ha fullt fokus på det som er bra, som matcher jobben og det du mestrer.

Forberedelser

Du har allerede lest en del på firmaets hjemmesider før du skrev CV, søknad eller tok en kald telefon. Nå skal du repetere. Noter deg dine USP (Unique Selling Point), øv deg på «Elevator Pitch»: En kort versjon av dine viktigste USP for akkurat denne stillingen. Sjekk bedriftens verdier og visjon. Dette gjør du først og fremst for din egen del så du kan gjøre deg noen tanker om hva disse betyr for deg.

Men virksomheten forventer også at du har satt deg inn i verdiene, og spørsmål omkring dem kommer ganske sikkert opp i samtalen. En arbeidsgiver ønsker motiverte medarbeidere og da er felles verdigrunnlag avgjørende! På hjemmesiden finner du også informasjon om eventuelle prosjekter og satsinger bedriften er i gang med, og vil med denne bakgrunnen kunne stille relevante spørsmål i løpet av samtalen.

Søk etter nyhetsartikler om bedriften, sjekk bedriftens profiler i sosiale media. Hos SSB og Proff.no finner du relevant statistikk og data. Du blir garantert Googlet; du bør også søke på nettet etter informasjon om den som skal holde intervjuet. Vet du at vedkommende er interessert i hunder eller sportsfiske, kan du unngå å si at du hater hunder og synes sportsfiske er kjedelig.

Snakk med tidligere og/eller nåværende ansatte, og les det som finnes av relevant informasjon om bransjen og bedriften. Bruk denne informasjonen til å formulere noen tanker og forslag til hvordan du kan bidra til bedriften.

Fortell oss litt om deg selv

Dette spørsmålet får du garantert! De vil både vite hvem du er som person og som kollega. Lag gjerne en PowerPoint-presentasjon som forteller din historie tilpasset denne situasjonen. Finn passende bilder, ett pr. slide, som passer til det du skal fortelle. F.eks.: Huset du ble født i, familien din, et bilde der du er i farta på fritiden.

På sliden sammen med oppsummering av din kompetanse/utdanning/erfaring finner du relevant bilde av noe som matcher. Gratis sjangerbilder finner du bl.a. på Pixabay. Om det ikke er PC/skjerm i rommet eller ikke passer å holde presentasjon, er øvelsen med å lage den en god forberedelse. De leter etter gode grunner for at nettopp DU skal bli ansatt. Gi dem det.

Ta med:

– CV og søknad (i fall de viser til noe du har skrevet der)

– Attester (med positiv omtale av deg, selv om de ikke har bedt om det. Ta den fram de det er naturlig for å underbygge egenskaper de spør om)

– Liste med referanser (selvsagt klarert med referansene dine på forhånd)

– Papir og penn (ikke PC) så du kan notere spørsmål som dukker opp mens de snakker. I en slik litt spent situasjon er det lett å glemme.

Når starter jakten på ditt etterlatte inntrykk?

Bildet av hvem du er, ble påbegynt da din CV og søknad ble lest og du ble sjekket på sosiale medier. Intervjuet er egentlig et salgsmøte, der begge parter skal selge seg inn. Din oppgave er å sementere det gode inntrykket som ga deg dette møtet. Du har fått møtetidspunkt og ankommer møtestedet tidsnok. Bruk ventetiden til din fordel. Selvsagt skal man alltid være hyggelig mot alle. Og sørg for å være hyggelig mot resepsjonspersonalet, hen er kanskje instruert om å notere din atferd.

Ikke sitt pent og pyntelig, men beveg deg. Det hjelper mot nervøsitet. Se på bilder og omgivelsene, du kan fange opp inntrykk som kan være utgangspunkt for velplassert kommentar

Gå på toalettet og gjør noen pusteøvelser, spesielt dersom du har stresset for å komme tidsnok

Velg positive tanker, bort med krokodillene! Hold fokus på dine differensiatorer; det som kan skille deg positivt ut i forhold til kandidatene du konkurrerer med.

Du har noen få sekunder på å skape et førsteinntrykk. Det skal mye til for å rette opp dette om du trår feil. Føler du selv at det kommer skjevt ut, bidrar dette til økt nervøsitet. Øyekontakt, ren og pen, så klart. Slapt håndtrykk er like galt som et altfor hardt. Så fast som du må holde for at en appelsin ikke skal falle ut, fungerer. Luer du på hva du skal ha på deg, ta en titt på bildene på hjemmesiden til selskapet. Der får du et inntrykk av kleskoden som gjelder. Er du nervøs og ikke helt deg selv, så si det. Dette er de vant til og vil gjerne raskt bidra til at du føler deg komfortabel.

Samtalen

Pugging av potensielle spørsmål/svar som er vanlig i intervjuer, kan bli en stressfaktor og kan føre til at du ikke gir et oppriktig inntrykk av hvem du er. Du skal forberede deg på hva du har å selge. Forbered deg på å presentere den optimale miks av utdanning, erfaring, egenskaper, interesser og motivasjonsfaktorer som du er OVERBEVIST om at matcher DENNE virksomheten og DENNE jobben. Vi har tidligere i denne spalten anbefalt at du skriver ned dine suksesshistorier i «Flinkeboka». Lag din «Flinkebok» fylt med suksesshistorier. Du vil bli spurt! – Dagsavisen.

Fordelen ved denne øvelsen er at du ikke stotrer og stammer når du får nettopp spørsmålet om å fortelle en suksesshistorie; et vanlig spørsmål å få under intervjuet. Du har bevisstgjort deg på hvilke egenskaper du har og funnet eksempler på initiativ du har tatt som har ført til gode resultater. Når du med trygghet og overbevisning kan fortelle om noe du er stolt av, har plutselig tatt en aktiv del i samtalen. Det liker den som intervjuer. For det kan være slitsomt å dra svar ut av kandidat etter kandidat som ikke er bekvem og forberedt på intervjusituasjonen. Det er mye nerver med i bildet og det er lett å gå i fellen med kun å svare på stilte spørsmål. Med historier får du også belyst flere av dine egenskaper.

Jobbdoktor Vigdis anbefaler at du lager din FLINKEBOK. (Privat)

Du bør ha bevisstgjort deg på minst 5 historier som sier noe om hvem du er som person. Dette forteller en arbeidsgiver hva de kan forvente hvis de velger å ansette deg. Finn fram de gode historiene som for eksempel viser hvem du er som kollega, hvordan du håndterer motgang, at du er en person som tar initiativ, at du har gode samarbeidsegenskaper og hvordan du håndterer endringer.

En rekrutterer fortalte nylig om en vri på spørsmål om kompetanse. La oss si du har skrevet i søknaden at du er en problemløser. Da stiller hun spørsmålet: «Kan du fortelle om sist du var problemløser?» Ikke fall for fristelsen med å ramse opp en rekke egenskaper du tror de vil at du skal ha dersom du ikke har gode eksempler på at du faktisk har disse egenskapene. Ærlighet varer alltid lengst.

Snakke om lønn?

De fleste blir ubekvemme når man kommer til spørsmål om lønn. La oss være enige om et par ting først:

• Mye som er moro, koster penger!

• Det er lov å tenke: mest mulig lønn!

• Det er IKKE hensiktsmessig å tenke: lønn betyr ikke noe … for du er verd mer enn som så!

• Alle ansettere har en «lønns-strikk»: lønnsnivået er mellom x og y for jobben

• Ditt mål: så nær Y som mulig

Som alltid, er det viktig at du har gjort gode forberedelser: Sjekk lønnsstatistikker og snakk med folk i bransjen slik at du har en formening om hva du kan forvente deg i denne stillingen/bransjen/bedriften. Så kommer det viktige grepet: Forsøk å få den andre part til å si et tall! Sjansen for at DU er for beskjeden, er ganske stor. Det er lov å unnlate å fortelle hva du hadde i lønn i din siste jobb. Mange virksomheter har en uskrevet regel om at man ikke snakker åpent om lønn på arbeidsplassen.

Da kan du «dra lojalitetskortet» når spørsmålet kommer, og påpeke at det blir galt av deg å snakke om forrige arbeidsgivers lønnsforhold når dette ikke var tema internt. Si at du forventer en konkurransedyktig lønn med henvisning til oppgavene og ansvaret i jobben. Forhåpentligvis antyder de da lønnsnivået. Husk at pensjon, forsikringer, kantineordning mm er en del av lønnspakken. Sørg for å få fram alt dette før du gjør deg opp en mening om du er fornøyd med lønnstilbudet.

Ting å huske på til videointervjuet

Selv om mange foretrekker fysiske intervjuer, er det stadig oftere bruk av videointervju. Slik forbereder du deg:

1) Hvilken app?

Finn ut hvilken kommunikasjons-app du skal bruke. Teams, Zoom, Google? Last ned og sjekk om du ikke har appen installert allerede.

2) Finn ideelt sted i huset

Hvor i boligen din har du best internett, godt lys og minst sjanse for å bli forstyrret? Finn det stedet og rigg deg opp. Test gjerne ut med en venn så du er sikker på at alt er ok.

3) Riktig høyde på kamera

Det er ikke lekkert å se opp i nesen til folk. Det kan fort skje, dersom du ikke sørger for å stable opp bøker e.l. under din PC for å få riktig kamerahøyde. Du kan koble deg på linken til møtet for å sjekke hvordan det ser ut i god tid før møtet. Du kommer ikke rett inn på møtet ved første klikk, men pass på at du ikke går videre før ved oppgitt tidspunkt.

4) Legg bort mobiltelefonen.

Veldig dumt om telefonen ringer under intervjuet. Sett den på stille og legg den på et annet rom, for sikkerhets skyld.

5) Kleskode.

Ta på deg det samme som om du skulle i et fysisk intervju. Man blir litt rettere i ryggen når man føler seg velkledd.

Ekstratips: Smil!

Kroppsspråket skinner ikke like godt igjennom på kamera. Smil og vær så naturlig som mulig. Da går det bra!

