Les stillingsannonser enda smartere!

Selv om langt under halvparten av ledige stillinger lyses ut, søker de fleste etter ny jobb på nettet. Det skal du selvsagt fortsette med. For det kan jo hende du blir den heldige nåla i høystakken som blir innkalt til intervju i konkurranse med mange hundre andre flinke søkere på akkurat den stillingen. Husk at bruk av nettverk til tips om ledige jobber og hjelp til døråpning er korteste vei til jobb. Men nå skal det handle om hvordan lese stillingsannonser enda smartere.

Ikke kryss av på tittel

Mange ser for seg en konkret rolle i tråd med utdanning eller hva man gjorde i siste jobb. Ingeniør, prosjektleder, logistikkmedarbeider, vaktmester, selger, journalist, butikkmedarbeider eller lignende. Da er det lett å krysse av for tilsvarende stilling som søkekriterium. Det er dumt! Du stenger ute mange muligheter som ligger i stillinger som heter noe du aldri hadde drømt om. I takt med at verden endrer seg, dukker nye stillinger opp og gamle forsvinner. Kreativiteten er stor for hva man kaller jobber for i dag. Titler er sjeldent beskyttet og brukes i hytt og vær.

Her er noen eksempler på titler av nyere dato:

Hybrid office manager: stilling som kan organisere de ansattes skifte mellom hjemmekontor og kontor

Ansvarlig for fjernledelse: Lik hybrid office manager

Smarketing manager: Jobber med datadrevet salg og markedsføring

Operatør av selvkjørende buss: Person som har ansvar for å holde kontroll på selvkjørende busser som testes ut i flere norske byer

DNA-direktør: Ansvarlig for bedriftskultur og HR-funksjoner

Head og re-boarding: Stilling som tar imot og re-integrerer ansatte som har vært borte fra bedriften en lengre periode

Growth director: Ansvarlig for bedriftens vekst og konvertering

Block chain specialist: En person som utvikler systemer basert på blokkjede-teknologi

Mystery Shopper: Forkledd kunde som skal undersøke kvaliteten på service i butikker og restauranter m.v.

Barista: Du står i kassen, tilbereder mat og lager kaffe

Ikke kryss av på bransje

Bransje er en annen seleksjonsmulighet for å finne passende jobbannonser. Mange tenker det er tryggest å holde seg i samme bransje som tidligere og krysser av for denne. Det betyr at du går glipp av mange potensielle jobber som kan være aktuelle for deg i andre bransjer. Har du høyere utdanning, viser du at du har lært å lære. Evnen til å lære er det viktigste i dagens arbeidsmarked. Fagstoffet du har eksamen i, går gradvis ut på dato. VI må lære oss nye ting hele tiden for å følge med i utviklingen på alle områder. Derfor er en av de viktigste egenskapene som etterspørres i dag, evne og lyst til å lære nye ting. Tenk på alt du har gjort utover å kunne et fag. Det er overføringsverdi i svært mye av det du har gjort. For å bli bevisst på alle dine talenter og erfaringer, anbefaler jeg deg å analysere alle rollene du har hatt. Da vil du lettere kunne vurdere hvile erfaringer og kunnskaper du kan ta med deg over i en annen bransje.

Vigdis Lamberg har lang erfaring med å hjelpe folk i arbeidslivet. (Privat)

Hvordan du kartlegger kompetansen din, kan du lese om her.

Kryss av for geografi

Nå tenker du kanskje at det vil bli veldig mange annonser å lese dersom du ikke skal krysse av på bransje eller stilling. Hadde det ikke vært fint å kunne gå eller sykle til jobben? Med utgangspunkt i en slik tanke, kan du krysse for geografi. Da blir antallet annonser overkommelig. På finn.no kan komme tett på ditt nærområde. Slik får du en nyttig oversikt over hvilke virksomheter som finnes i nærheten av der du bor. Du vil nok finne mange virksomheter du ikke visste om. Ta deg tid til å lese stillingsbeskrivelsene. Her kan du finne arbeidsoppgaver som du faktisk kunne tenke deg selv om stillingstittelen ikke nødvendigvis signaliserer oppgavene.

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

Gullet ligger mellom linjene

I enhver stillingsannonse finner du en bedriftspresentasjon. I tillegg til historikk, skriver de gjerne hvorfor den aktuelle stillingen er utlyst. Ord som «i vekst», «økt etterspørsel», «ny avdeling» forteller deg noe svært viktig: her kan det komme flere stillinger! Nå kan du endre tankesettet ditt fra å være jobbsøker til å bli kompetanseselger. Selskaper i vekst, ansetter ofte flere enn én person. Ansettelsesprosesser tar tid og ofte slippes en stilling om gangen. Nå har du mulighet for å være i forkant. For kan det være slik at selv om den utlyste stillingen ikke er noe for deg, kan det være at nettopp din samlede kompetanse/erfaringspakke er nettopp hva de trenger.

Les deg opp på selskapets hjemmeside. Hvordan er de organisert? Hvilken avdeling kan ha match med din kompetanse? Hva heter avdelingsleder? Ring til personen som kanskje er din neste sjef! Fortell at du har sett i bedriftspresentasjonen at de er i vekst, men at utlyste stilling ikke passer for deg. MEN du tenker at x, y og z-delen av din kompetansepakke kan være hva de trenger nå. Be om et møte for å avklare vinn-vinn.

Jeg kan fortelle deg en hemmelighet basert på 20 års erfaring som karriereveileder: Mer enn halvparten av de som tar en slik telefon, får møte. Og flere enn 75 prosent kommer derfra med jobb!

Eksempel til inspirasjon

Nå kommer en historie fra virkeligheten som forhåpentlig inspirerer deg til å lese stillingsannonser med nye briller: Petter hadde jobbet med logistikk og hadde Europa som sitt ansvarsområde. Han behersket engelsk, tysk og fransk. Da selskapet han jobbet i ble fusjonert, mistet han jobben. Han krysset av på stillinger innenfor «logistikk» og fortalte at han ikke hadde sett en passende stilling på ett år. Jeg ga ham rådene du har lest i denne artikkelen og vi gjorde øvelsen sammen: Krysset ikke av på noe annet enn geografi. Da vi kom til den fjerde annonsen, ville han fort gå videre til neste annonse, for «truckfører» var slett ikke aktuelt for ham. Men hele poenget var jo at man ikke skulle henge seg opp i tittel, men lese bedriftspresentasjonen for bedrifter nær hans bosted. Her kunne vi lese at produksjonsbedriften hadde økning på eksport til Tyskland og derfor måtte ha truckfører. Vi hadde en samtale omkring hva som kunne komme i kjølvannet av økt eksport. Petter var enig i at muligheten for at de muligens kunne trenge flere med logistikkbakgrunn, var til stede. Etter å ha lest oss opp på selskapets hjemmeside, fant vi navnet på daglig leder og laget et ringemanus. Da Petter ringte, sa han dette:

«Hei mitt navn er Petter NN. Jeg ser dere har økt eksport på Tyskland og søker etter truckfører. Det er ikke en aktuell jobb for meg. Men jeg tenker dere kanskje trenger flere ressurser omkring dokumenthåndtering. Jeg har jobbet med logistikk og eksport til Europa i mange år, bl.a. til Tyskland. Kan vi avtale et møte tirsdag eller torsdag for å avklare vinn-vinn? « Petter fikk møte og traff en leder som var superhappy for henvendelsen. De hadde ikke formulert neste stillingsannonse enda og hadde absolutt sett behovet for flere medarbeidere. Petters bakgrunn var helt perfekt og han gikk ut av møtet med jobbtilbud.

Jeg kunne fortalt mange tilsvarende historier. Tro meg; det lønner seg å være PÅ, lese mellom linjene og ta initiativ. Telefonen er ikke nedlagt – ring!