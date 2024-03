– Norges engasjement for Ukraina er solid

I forbindelse med et besøk I Oslo, fikk Oleg Grygoriuk, et eksklusivt møte med Søreide på Stortinget.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg får møte en så dedikert, kunnskapsrik og viktig person og snakke om situasjonen i Ukraina. At vi når ut til politikere og ledere nå er veldig viktig for Ukrainas framtid. Jeg vil takke mine venner i Norsk Sjømannsforbund som har klart å få til dette møtet, sier Grygoriuk mens han skuer på det norske parlamentet.

Helt feil debatt

Sjømannslederen i landet med over 100.000 sjøfolk benytter enhver anledning for å skape oppmerksomhet rundt krigen som pågår i hjemlandet.

Han har lagt merke til en voksende debatt i vestlige land om den videre støtten til Ukraina.

– Alle må forstå at Ukraina taper sine beste folk, kvinner og barn. De ofrer seg i sin kamp for fred for hele verden. Vi må være klare på at denne tragedien vil spre seg overalt om den ikke stoppes. Og vi trenger nok støtte og materiale til å klar dette. Det er et lite offer for dere, å støtte oss materielt og økonomisk. Husk at vi ofrer mennesker. Når dere hjelper oss så støtter dere ikke bare oss, men også deres selv. De som tror at Russland bare skal okkupere Ukraina og stoppe der, må tenke seg om. Russland vil ikke stoppe før noen stopper dem. Vi må stå sammen mot dem. Norge, Litauen, USA, Canada, alle sammen. Vi må tenke på det i dag, ikke på penger og politikk i morgen. Krigen er nå, det er nå vi kan stoppe det. Denne debatten skulle aldri eksistert, sier Grygoriuk tydelig rørt.

Høy risiko for sjøfolk

MTWTU har vært en viktig bidragsyter til å holde oppmerksomheten oppe om problemene ukrainske sjøfolk opplever under krigen.

Selv om Ukrainas eksport av korn og mais fra sine havner i Svartehavet nesten er oppe på det nivået det var før stor-skala-krigen begynte for to år siden, har ikke dette vært uten risiko for sjøfolkene.

Etter at Russland trakk seg fra kornavtalen mellom dem og Ukraina, som tillot ukrainsk korn å bli sendt ut til verden via Svartehavet, har Ukraina flere ganger beskyldt Russland for å angripe sivile skip i regionen.

– Sikkerheten til dokkarbeidere og sjøfolk er min store, store bekymring. Jeg tror dessverre at den menneskelige faktoren har 3. eller 4.-prioritet. Alle fokuserer på krigen, på økonomien og landet, men som fagforeningsleder må jeg tenke på våre medlemmer og livene deres, sier Grygoriuk,

Dette ville komitéleder Ine Eriksen Søreide vite mer om.

– Vi snakket om situasjonen for sjøfolkene, hvordan det jobbes for dem og den jobben Oleg og foreningen gjør for å samle økonomisk og politisk støtte. Vi snakket også om utviklingen i den russiske krigføringen, sier Søreide.

Deres sikkerhet er vår sikkerhet

Søreide deler Grygoriuks syn på at krigen også handler om vår sikkerhet.

– Komiteen var i Kyiv for noen uker siden, for å vise vår sterke støtte til Ukrainas frihetskamp. Vårt engasjement for Ukraina er veldig solid, på tvers av partiene i Stortinget, og blir bekreftet gjennom behandlingen av stortingsmeldingen om Nansen-programmet nå i vår. EU har nettopp utløst nye støttepakker. Men det er en bekymring at særlig USA kan komme til å redusere støtten. Det vil bli nær sagt umulig for Europa å kompensere, særlig når det gjelder donasjoner og tilgang på militært materiell, sier Søreide.

Fascisme

I forkant av Grygoriuks møte med Søreide på Stortinget, gjestet også forbundslederen Nettavisen og «Ukrainapodden».

Der ristet han på hodet og begynner nesten å le når programleder spør om forhandlinger kan være en løsning nå.

– Forhandlinger med de folkene?

Grygoriuk påpeker at Russlands utenriksdepartement – kun dager før invasjonen av Ukraina – lovet å ikke invadere Ukraina.

– Herregud, kom igjen. Det er derfor, når vi snakker om fredsforhandlinger, så blir det litt sånn: Forhandlinger med hvem? Med de folkene? De som lovet å ikke gjøre noe, og så gjorde de det? De endrer seg ikke, det er bare ren fascisme, sier den ukrainske fagforeningslederen i podkasten.

På Ukrainas premisser

– Tenker du at det er en løsning at Ukraina og Russland kan inngå en avtale, Søreide?

– De fleste konflikter ender ved forhandlingsbordet, men da må forholdene ligge til rette for det og det må i så fall skje på Ukrainas premisser. Men det er viktig å understreke at denne krigen kan slutte i morgen, ved at Russland legger ned våpnene, avslutter angrepene på Ukraina og trekker seg ut av Ukraina.

Oleg Grygoriuk benyttet også anledningen til å delta på en podcast for å snakke om krigen under Norgesbesøket. (Tri Nguyen Dinh/Maritim Logg)

Må stenge norske havner

I møtet med stortingspolitikeren, utviste også den ukrainske sjømannen stor frustrasjon over at det fortsatt finnes havner som tar imot russiske fartøy.

– Det er kritikkverdig at havner rundt i verden fortsatt holder åpent for russiske fartøy, spesielt de landene som har råd til å unngå dette, noe jeg tror Norge har. Å nekte russiske skip anløp kan være et viktig bidrag for å skade den russiske økonomien og dermed bidra i kampen for Ukrainas seier, sier Grygoriuk.

Oleg Grygoriuk, flankert av Sjømannsforbundets Stian Grøthe og Terje Hernes Pettersen, fikk møte Ine Eriksen Søreide og Hårek Elvenes fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. (Tri Nguyen Dinh/Maritim Logg)

Ifølge «Norsk-ukrainsk venneforening» vil 88 prosent av den norske befolkningen, i solidaritet med Ukraina, stenge alle havner for russiske skip, selv om det kan påvirke norsk økonomi og enkeltaktører.

Ifølge Ine Eriksen Søreide har Høyre hele veien påpekt at regjeringen løpende må vurdere om Norge skal opprettholde det særnorske unntaket fra havneforbudet.

– Det er betydelig risiko forbundet med det, knyttet til blant annet spionasje, sabotasje og omgåelse av sanksjoner og eksportkontrollregler. Derfor er det en forutsetning at regjeringen fører reell kontroll med alle fartøy som anløper, sier Søreide.

