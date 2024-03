General: – To ting kan få Putin til forhandlingsbordet

Ben Hodges, tidligere befalhavende for USAs styrker i Europa, sier i et intervju med den finske kringkasteren Yle at det må vises styrke hvis krigen skal slutte.

– Kun bruk av makt eller trusler om maktbruk kan stoppe Vladimir Putin. Ingenting skjer før Putin ser at han faktisk kan tape, mener Hodges.

– Skal veldig mye til før Putin vil forhandle

Først da vil Russlands president, som ble gjenvalgt etter helgens omstridte valg, se seg om etter et forhandlingsresultat som kan bevare hans posisjon og makt, mener generalen.

Han støttes av seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Hodges har rett. Det skal veldig mye til før Putin vil forhandle. Militære tap er trolig det eneste som kan trigge det – om i det hele tatt, skriver Friis i en e-post til Dagsavisen.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

Hodges: Kan få Russland til å tenke på alternativer

Ifølge Ben Hodges handler poenget om tvang og maktbruk ikke om et direkte angrep på Russland, men heller å vise styrke gjennom fortsatt støtte til Ukraina og ukrainske styrkers kamp på bakken, samt å tvinge Russland til å følge internasjonale avtaler.

Den amerikanske generalen Ben Hodges. (ATTILA KISBENEDEK/Afp)

Generalen viser videre til utspill fra Frankrikes president Emmanuel Macron den siste tiden. Macron har ikke utelukket at Nato-styrker kan gå inn i Ukraina, til tross for at generalsekretær Jens Stoltenberg har avvist denne muligheten. Hodges mener Macrons utspill er av taktisk art.

– En slik «strategisk uklarhet», altså muligheten for Nato-styrker i Ukraina, kan få Russland til å tenke på ulike alternativer og trusselbilder, poengterer Hodges til Yle.

Putin har selv kommentert utspillene fra Macron.

– Det kan føre verden til randen av tredje verdenskrig, sa Putin på spørsmål fra en Reuters-journalist på en pressekonferanse søndag kveld.

– Det er åpenbart for alle at dette kommer til å være ett steg unna en fullskala tredje verdenskrig. Jeg tror knapt noen som helst vil være interessert i det, sa Russlands president.

Vladimir Putin ble gjenvalgt med over 87 prosent av stemmene i det russiske presidentvalget. (Mikhail Tereshchenko/AP)

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til president i 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2004.

I 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. I henhold til grunnloven kunne ikke russiske presidenter sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

Putin ble i 2018 gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene.

En grunnlovsendring i 2020 gjorde det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036.

I februar 2022 invaderte Putin Ukraina med store militære styrker.

I valget sist helg ble Putin gjenvalgt med minst 87 prosent av stemmene etter at alle reelle opposisjonskandidater var utestengt fra valget.

(Kilder: NTB, AFP, The New York Times)

