Advarer mot «eksistensiell trussel» fra Russland

EU-landenes utenriksministre møttes mandag i Brussel, blant annet for å diskutere Russlands og Vladimir Putins krig i Ukraina.

I forbindelse med møtet ble Finlands utenriksminister Elina Valtonen spurt om Putins seier i det omstridte presidentvalget i Russland i helgen.

– Russlands innstilling til Europa kommer til å bli mer aggressiv de kommende årene. Vi må forberede oss på at Russland utgjør en langsiktig og til og med eksistensiell trussel mot hele Europa, sier Valtonen til den finske kringkasteren Yle.

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Åtte år tidligere annekterte russerne Krim-halvøya og områder i Øst-Ukraina. (Alexander Zemlianichenko/AP)

– Russland kommer ikke til å stoppe

Hun mener krigen i Ukraina ikke må få bli en frossen konflikt som kan blusse opp igjen når som helst, og viser til at russerne allerede har ført krig mot Ukraina i ti år. Valtonen viser til at Putin annekterte Krim-halvøya i 2014, og at konflikten kulminerte i Russlands fullskala invasjon i februar 2022.

Finnens advarsel føyer seg inn i rekken av lignende utspill fra europeiske ledere. Latvias utenriksminister Krišjānis Kariņš er en av dem.

– Russland kommer ikke til å stoppe (med Ukraina). Russland kan bare bli stoppet. Og stopper man Russland i Ukraina, så betyr ikke dét at det er over. Det betyr bare at vi må fortsette, har Kariņš uttalt.

Russlands ambisjoner stopper ikke med Ukraina, har den danske Russland-eksperten Jørgen Meedom Staun uttalt til Dagsavisen.

Jørgen Meedom Staun er lektor i internasjonal politikk ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet. Han følger Russland og krigen i Ukraina tett. (Pressefoto)

Biden med klart Putin-budskap

USAs president Joe Biden uttalte nylig at Vladimir Putin har planer som må stanses.

– Vi må handle før det bokstavelig talt er for sent. For som Polen husker, vil ikke Russland stanse med Ukraina. Putin vil fortsette, og sette Europa, USA og hele den frie verden i fare, sa Biden.

Finlands utenriksminister har tidligere uttrykt bekymring over russiske «hybridangrep» ved finskegrensen etter at Finland ble Nato-medlem i fjor.

USAs president Joe Biden. (Stephanie Scarbrough/AP)

I november skrev nyhetsbyrået NTB at den finske grensevakten opplevde en kraftig økning i antallet personer som reiser fra Russland uten nødvendige reisedokumenter, for så å søke asyl i Finland. Valtonen hevdet da at Russland ikke bare lot migrantene reise gjennom Russland, «men også mobiliserer disse menneskene».

– Vi har opplevd et hybridangrep fra Russland ved vår grense, sa den finske utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrået.

Finlands utenriksminister Elena Valtonen har tidligere snakket om russiske planer ved finskegrensen. (JOHN THYS/AFP)

---

Fakta om krigen i Ukraina

Russland invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, FN)

---

