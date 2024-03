Vil stanse motorvei til 50 milliarder

Både for naturmangfold, naturressurser og kulturarv vil Hordfast – ny E39 mellom Ådland og Svegatjørn i Vestland fylke, ha «stor negativ konsekvens», går det fram av Statens vegvesens «supersider» om dette og andre veiprosjekter.

Penger til andre formål

Det var i en nylig sak i Dagsavisen, der MDGs leder Arild Hermstad inviterte regjeringen og andre partier til en «grønt transportforlik» om ny Nasjonal transportplan (NTP), at han tok til orde for å skrinlegge planene om nye firefelts motorveier – blant annet Hordfast.

Hermstad nevnte også Møreaksen og ny E18 i Vestkorridoren, i samme åndedrag.

Slik Hermstad vurderer det bør de mange milliardene som disse veiprosjektene vil komme seg på, i stedet brukes til andre formål.

– Vi trenger mer penger til beredskap og Forsvaret, men også til eldreomsorg og kampen mot utenforskap. På toppen av dette kommer tiltak mot ekstremvær og endret klima, påpekte Hermstad.

Dagsavisen har nå spurt Statens vegvesen hvor mye de tre nevnte motorveiprosjektene per dags dato er beregnet til å koste. I svaret viser Statens vegvesen til de nevnte supersidene sine, som omhandler flere milliardprosjekter i forskjellige stadier.

Her går det fram at Statens vegvesen skal bygge Hordfast til et beløp like i underkant av 50 milliarder kroner.

Samtidig tar Statens vegvesen sine forbehold.

«Kostnader for prosjektet kan gå opp og de kan gå ned. Begge deler er mulig. Vi er i reguleringsplanfasen og det er fremdeles knyttet noe usikkerhet til kostnader.»

Les også: Enkle skattegrep kan være forskjellen på en felle og en gullgruve

55 kilometer med vei

Hva vil vi så kunne få for disse milliardene?

«Den nye veien blir planlagt som en ferjefri firefelts motorvei (…) fra Ådland i Stord kommune i sør, via bru over Langenuen. Videre nordover på vestsiden av Tysnes til bru over Bjørnafjorden og i tunnel til Kolskogen i Bjørnafjorden kommune, der blir veien koblet sammen med E39 Svegatjørn-Rådal», skriver Statens vegvesen.

Den nye veien på 55 kilometer vil medføre at reisetiden reduseres med 48,6 minutter for lette kjøretøy, og 42,9 minutter for tunge kjøretøy, ifølge Statens vegvesen.

Antallet drepte og hardt skadde på strekningen, er beregnet til å gå ned med 0,31 i året.

Blant «effektmålene» nevnes også «gående/syklende på nye bruer over Langenuen», og «bedre mobilitet mellom de involverte kommuner», altså Stord, Tysnes og Bjørnafjorden.

Slik er strekningen Stord-Os på E39 tenkt å bli, hvis politikerne bevilger de nødvendige milliardene. (Illustrasjon: COWI/Statens vegvesen)

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Inngrep i verdifull natur

Men disse endringene har sin pris, også bokstavelig talt for folk flest.

Bompengeandelen oppgis til 29 prosent. Det tilsier 14,5 milliarder kroner i bompenger som bilistene må ut med – hvis Statens vegvesen fullfører prosjektet for 50 milliarder kroner.

Og så var det dette med den store negative konsekvensen for naturmangfold, naturressurser og kulturarv, da. I tillegg vil veistrekningen få «middels negativ konsekvens» for friluftsliv/by- og bygdeliv og landskapsbildet.

Av Statens vegvesens supersider forklares dette på følgende vis:

Inngrep i verdifullt naturområde: 1.429 dekar.

Inngrep i all natur: 3.518 dekar.

Inngrep i dyrka mark: 364 dekar.

Veiprosjektet vil også medføre økte CO2-utslipp på 8.400 tonn i året, på grunn av mer trafikk, drift og vedlikehold av veien.

Den samlede vurderingen av prissatte og ikke-prissatte virkninger av veiprosjektet, er at det er «ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt».

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

– Mindre på investeringer

Hva så med de to andre veiprosjektene som MDG-leder Arild Hermstad nevnte?

Når det gjelder Møreaksen – E39 Ålesund-Molde, er kostnadene beregnet til i underkant av 34,3 milliarder kroner. Statens vegvesen mener «kostnadsestimatene er robuste, og det er potensial for ytterligere optimalisering» – det vil si reduksjon av kostnadene.

Prognosen for ny E18 i Vestkorridoren «er lik styringsrammen, det vil si 20,6 milliarder» i 2024-kroner, opplyser Statens vegvesen, som samtidig presiserer at dette gjelder for Etappe 1.

Arbeidet med Etappe 1 – Lysaker-Ramstadsletta, ble igangsatt i 2020. To etapper til gjenstår. Først Ramstadsletta-Nesbru og så Nesbru-Drengsrud. Statens vegvesen har ikke opplyst hva de kan komme til å koste.

Regjeringen legger fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2025-2036 rett før påske. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har varslet at det skal brukes «mer penger på drift og vedlikehold, og mindre på investeringer» i ny NTP.

Statens vegvesen er nå forberedt på at dette kan påvirke deres «porteføljeprioritering», som blant annet omfatter Hordfast og flere andre firefelts motorveiprosjekter. «Da vil kanskje prioriteringene endre seg», påpekes det overfor Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Derfor flykter velgerne fra arbeiderpartiene (+)