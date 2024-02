Snøværet i hovedstaden tirsdag 30. januar, førte på nytt til glatte veier og problemer for bilister med å komme seg fram som normalt.

I ettermiddagsrushet sto trafikken til tider i stampe på Carl Berner. Busser, varebiler og personbiler fylte rundkjøringen til siste centimeter. Støtfanger mot støtfanger sto de på tomgang og stanget. Da kom ikke bare én, men flere ambulanser som ville gjennom krysset.

– Vi har back up-planer

Dagsavisen observerte at to av ambulansene ble tvunget til å snu før de kom inn i rundkjøringen, og returnere samme vei som de hadde kommet.

Bilister forsøkte å vike for en tredje ambulanse som hadde havnet inne i rundkjøringen, men de hadde omtrent ikke noe annet sted å gjøre av seg. Derfor tok det tid før ambulansen klarte å smette ut av trafikkaoset og komme seg videre.

– Heldigvis er ikke dette så vanlig, sier Finn Karstensen, operativ leder drift i Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

– Det har vært noen dager nå med litt ekstremt vær, og også vi sliter da. Noen ganger møter vi «veisperringer» og må kjøre rundt, og finne andre veier. Men vi har fokus på å være kjent, og har i tillegg både GPS og kartbok. Så vi har back up-planer, fortsetter Karstensen.

– Vi skal komme fram. Vi kan ikke legge ned tilbudet eller stoppe driften. Jeg sier ikke at det alltid er enkelt, men vi kan ikke la være å komme fram.

185.000 ambulanseoppdrag

– Har de vanskelige kjøreforholdene i det siste fått noen konsekvenser for pasienter?

– Ikke det jeg kjenner til. Vi har et avvikssystem som vi bruker veldig aktivt – Achilles, men heldigvis har vi ikke fått noen tilbakemeldinger om dette for disse dagene, svarer Karstensen.

– Hvor mange ambulanser er vanligvis i aksjon?

– Vi har 19 ambulansestasjoner, og på dagtid – da det også er mest annen trafikk, er det normale at 50-60 ambulanser er i aktiv drift. Vi har også legebiler og helikopter, og kan dessuten ta i bruk snøskuter utenfor vei.

Motorsykkel og tråsykkel inngår også i utstyrsparken.

– Hvor mye haster det når ambulansene rykket ut?

– Det meste haster – folk blir akutt skadet eller akutt syke. Det er også en del transport mellom sykehus og sykehjem, av folk som trenger å ligge på båre når de transporteres. Men Pasientreiser – de hvite bilene, tar det meste av dette.

Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus omfatter over 800 ansatte, fordelt på i underkant av 600 årsverk. Den utfører om lag 185.000 ambulanseoppdrag årlig, og det kjøres til sammen cirka 5,5 millioner kilometer.

– Riktige tiltak i forkant

Kollektivselskapet Ruter har nå lansert er plan med 27 tiltak for å sikre at bussene skal bli bedre i stand til å ta seg fram under vanskelige føreforhold. Kanskje kunne det også ha vært en idé å kontakte Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus for å få noen råd. For der har man tenkt på det meste.

– Vi har tilgang til både piggdekk og piggfrie dekk. Vi kommer fortest fram med piggfrie dekk, men kan fort bytte til piggdekk hvis det blir behov for det. Vi har en avtale med et verksted om det, forteller Karstensen.

– Vi har også kjetting liggende i våre ambulanser. Samtidig har flere av ambulansene firehjulsdrift.

– Noen av ambulansene har dessuten Onspot – et automatisk kjettingsystem. Det er bare å trykke på en knapp, så kommer kjettingen på hjulene.

Ambulanseavdelingen har også fokus på lufttrykket i dekkene og dekkmønsteret. Og så er de alltid beredt der.

– De utfordringene som har vært siste tiden har vi håndtert godt ved å være forberedt, formidle god informasjon til våre ansatte, samt å sette inn riktige tiltak i forkant av værforandringer, sier Karstensen.

– Våre pasienter skal kunne føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger – både rask hjelp, men også trygt og skånsomt.

– Er andre bilister flinke nok til å slippe ambulansene fram?

– Jeg synes folk er flinke til å følge med og slippe oss fram. Vi bruker blålys og sirene på de riktige stedene og kommer fram.

