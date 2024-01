Gårdeiere må ut med millionbeløp

Bymiljøetaten i Oslo kommune opplyser at per 29. januar hadde i alt 427 gårdeiere fått hvert sitt miljøgebyr på 5.000 kroner for dette, siden hovedstaden nærmest druknet i snø i starten av det nye året.

Men langt fra alle har akseptert miljøgebyret.

Noen har fått medhold

Siden 1. januar er det registrert 152 klager på disse miljøgebyrene, får Dagsavisen også opplyst fra Bymiljøetaten.

– Har noen fått medhold i klagen sin slik at de slipper å betale?

– 23 miljøgebyr ilagt i perioden 1. januar til 30. januar 2024 er frafalt på grunn av at klager har framlagt dokumentasjon i ettertid, hvor det framgår at taket er ryddet. Gebyret ble ilagt mens klager ventet på bistand for å rydde tak, svarer Marie Berge, pressevakt i Bymiljøetaten.

– 10 gebyr er opphevet fordi de er feilsendt – altså at vi identifiserte feil gårdeier, tilføyer hun.

– Er det noe som går igjen i klagene dere har mottatt?

– I noen saker er det uenighet om hvorvidt det er rasfare og faremomentet ved snøskavler på tak, svarer Bård Eion Flaen, som også er pressevakt i Bymiljøetaten.

Andre gårdeiere har begrunnet klagen med at rydding av taket er bestilt, og at avvisere er satt ut i påvente av denne ryddingen.

Men i henhold til politivedtektene for Oslo kommune, kan miljøgebyr bli ilagt hvis avvisere – skilt som varsler om rasfare, blir stående ute i mer enn sju dager. Avvisere skal ikke brukes som en «sovepute», påpeker Bymiljøetaten.

Gårdeiere må holde tunga rett i munnen. Både for mye og for lite varsling om rasfare kan medføre miljøgebyr på 5.000 kroner. (Foto: Tor Sandberg)

[ Gårdeiere kaster nye møbler: – Dette er et stort problem ]

Har måttet sperre av

Samtidig går det også fram av politivedtektene at «når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eiere straks sette opp avvisere eller lignende innretning.»

Også på denne måten har gårdeiere feilet, ifølge Bymiljøetaten.

– I flere saker har det ikke vært satt ut tilstrekkelige avvisere, sier Flaen.

Ved flere tilfeller har både Bymiljøetaten selv, og også politiet, sperret av fortauer og andre områder nær hustak der hvor det har vært fare for at snø og is kan falle ned. Senest i helga ble deler av Karl Johans gate avsperret på denne måten.

– Har dere registrert noen ulykker eller nestenulykker som følge av mangelfull fjerning av snø og istapper fra takene?

– Vi sitter ikke på denne informasjonen, men det kan være at politiet har informasjon om dette, svarer Flaen.

Dagsavisen har kontaktet Oslo politidistrikt, men har så langt ikke fått avklart om politiet har vært involvert i noen slike hendelser.

I stedet kan pressesjef Unni T. Grøndal orientere om hvilke rutiner som gjelder ved melding om «istapper med mer»:

Melding om istapper går til Bymiljøetaten som sender egen patrulje til stedet for vurdering.

Bymiljøetaten sperrer av området hvor det kan være fare for ras, og varsler gårdeier. Gårdeier anmodes om å iverksette strakstiltak.

Bymiljøetaten kan utstede overtredelsesgebyr (miljøgebyr) til gårdeier.

Dersom det er umiddelbar fare for personskade, eller Bymiljøetaten vurderer at sperringene medfører trafikale utfordringer, varsles Operasjonssentralen (til politiet, journ. anmrk.) for mulig bistand.

Har det oppstått ulykke skal politiet varsles.

[ – Folk vil ikke akseptere at utenlandske eiere skal tjene seg rike på norske ressurser ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen