Endrer rutetider etter Vassøy-kritikk

Det er spesielt bortfallet av 06.10-avgangen fra Vassøy på hverdagene og 22.25-båten fra Vassøy til Stavanger i helgene som har skapt store reaksjoner blant turnusarbeidere og andre øyboere. 22.25-båten førte til at hjemmetjenesten i Stavanger kommune måtte returnere så tidlig som klokken 21.15, slik at eldre pleietrengende måtte legges til sengs svært tidlig for å få nødvendig stell, og blant andre beboerforeningen har protestert.

Justerer

Nå justerer Kolumbus noen av rutene.

Fredag ettermiddag ble det, etter dialog mellom Kolumbus og Stavanger kommune, gjort justeringer på avgangstidene på siste avgang i helgene. Avgangen klokken 21.15 i helgene er nå flyttet til klokken 22.00, opplyste kommunikasjonssjef Jon Dagsland i Kolumbus til Stavanger Aftenblad søndag kveld.

Tas opp politisk

I tillegg foretar hjemmetjenesten justeringer som gjør at de ansatte kan ta hurtigbåten klokken 07.30 på søndagen, melder Dagsland.

Justering av rutetidene til Vassøy ble gjennomført som følge av innføring av elektrisk drevet hurtigbåt til øya. Denne krever tid på land til lading, og har ført til at Kolumbus har endret ruter. Kutt og endringer av ruter blir ventelig tema for politikerne i det førstkommende møtet i samferdselsutvalget i fylkeskommunen 31. januar, i etterkant av at fylkestinget 12. desember vedtok at ikke-landsfaste øyer ikke skulle rammes av rutekutt.